פחות מ-5 שנים חלפו מאז שחברת האוטוטק REE הפכה לציבורית כשמוזגה לחברת SPAC בשווי נדיב של 3.1 מיליארד דולר. בסוף השבוע האחרון, כשהיא נסחרת בשווי של כ־6 מיליון דולר בלבד, נראה שהחברה הגיעה לסוף דרכה, לפחות זו הציבורית.

החברה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו בקשה לעיכוב הליכים, ובמקביל הודיעה כי הנהלת נאסד"ק הודיעה לה שבשל אי־עמידה בתנאי המסחר, מנייתה תימחק ב־7 ביולי. לחברה יש אפשרות לערער על קביעת הנאסד"ק, אך אין בכוונתה לעשות זאת. הסיבה למחיקה היא מחיר מניה שנמוך מדולר אחד לאורך זמן.

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בבקשת החברה שהוגשה לבית המשפט על ידי באי־כוחה ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות', היא מבקשת צו עיכוב הליכים זמני, במהלכם תימשך פעילותה כעסק חי. זאת לשם גיבוש ואישור הסדר חוב. החברה מציעה למנות את עו"ד עמית פינס ממשרד עו"ד פישר בכר כמנהל הסדר.

חלק מטרנד ה־SPAC

REE, בניהולו של המייסד דניאל בראל (שהקים אותה עם אחישי סרדס, המכהן כמנהל הטכנולוגיה הראשי), הגיעה לנאסד"ק בתקופת ההייפ של חברות ה־SPAC, שגייסו כסף מהציבור ומיזגו לתוכן חברות פרטיות. באותה תקופה גם חברות מפסידות, שהציגו תחזית ורודה לצמיחה עתידית - קיבלו שוויים מכובדים. בהמשך, המגמה השתנתה, וכמו חברות רבות, גם REE איבדה חלק ניכר משוויה.

החברה פיתחה פלטפורמה מודולרית שכוללת בתוכה את כל מכללי ההנעה הדרושים לרכב חשמלי. בראיון לגלובס בסוף שנת 2021 הבטיח בראל כי החברה לא תידרש לבצע גיוסי הון נוספים עד לתחילת הייצור והשווה את REE לאינטל: "אינטל תנצח בין אם דל תנצח בשוק המחשבים, או אם לנובו תנצח. הכל בנוי סביב המעבד שלה. אנחנו כמו אינטל לעולם הרכב", אמר.

כשנשאל איפה הוא מצפה לראות את REE בעוד שנתיים-שלוש (כלומר 2023־2024) השיב: "בין החברות הכי גדולות בתחום". בין המשקיעים בחברה לפני ההנפקה היו שמות מוכרים כמו הפניקס, בעל השליטה בדלק רכב גיל אגמון, מייסד מובילאיי זיו אבירם, חברת רד ביומד של יהודה ונאווה זיסאפל וכלל ביטוח - אף אחד מהם אינו בעל עניין כיום.

עם זאת, המציאות לא התיישרה עם הציפיות. בשנה שעברה, לדוחות החברה צורפה הערת "עסק חי" ובהמשך דווח שהיא מפטרת מחצית מעובדיה (לפי הבקשה לבית המשפט, אחרי עוד סבבי פיטורים מועסקים כיום בחברה 31 עובדים בישראל, לעומת 270 עובדים בעת שהגיעה לוול סטריט). בסוף 2025 החברה הזהירה שללא גיוס הון, הכסף ייגמר לה במחצית השנייה של 2026.

ב־2025 רשמה החברה הכנסות של 1.3 מיליון דולר בלבד, וההפסד שלה הגיע ל־55.8 מיליון דולר. מאז היווסדה בשנת 2011 שרפה החברה מעל מיליארד דולר.

מגוון סיבות לנפילה

בבקשת החברה נכתב כי "נוכח שורת גורמים אקסוגניים, נקלעה החברה למשבר תזרימי חריף ולמצב של חדלות פירעון תזרימי בהיעדר מקורות מימון להמשך פעילותה. יחד עם זאת, מדובר בחברה בעלת טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך שמחזיקה בקניין רוחני יקר ערך, במוניטין בינלאומי ובצוות מיומן, אשר ראוי ונכון לפעול לשיקומה הכלכלי".

3 דברים על המצב שאליו התדרדרה רי: 12.2 מיליון שקל

חובות החברה לעובדים 39.3 מיליון שקל

חובות REE לנושים כלליים

(כגון ספקים ויועצים) 31

מספר עובדי החברה כיום, לעומת 270

לאחר המיזוג ל-SPAC ב-2021

חובותיה של REE לעובדים מסתכמים לפי הבקשה ב־12.2 מיליון שקל, ולנושים כלליים ב־39.3 מיליון שקל (סה"כ 51.5 מיליון דולר). בחברה מנמקים את הסיבות למצבה בשילוב של גורמים עסקיים, פיננסיים ומאקרו־כלכליים, ביניהם מודל עסקי עתיר השקעה, מדיניות המכסים בארה"ב, מעבר למודל מבוסס תוכנה ורישוי, הרעה ביכולת גיוסי ההון, קשיים גיאופוליטיים (כולל מלחמת "חרבות ברזל" והלחימה מול איראן) ועוד.

לפי הבקשה, החברה "פעלה ללא לאות" למציאת פתרונות ובהם למשל צעדי התייעלות כולל עצירת פעילות הייצור. בהתאם, קצב שריפת המזומנים החודשי ירד מ־5־6 מיליון דולר בחודש לכ־2 מיליון דולר. החברה שכרה בנק שימצא לה רוכש ונוהלו מגעים בנושא עם גורם שהביע עניין, אך לבסוף ויתר.

עקרונות המתווה שמציעה REE כוללים את המשך פעילותה כשעודפי ההפעלה ישמשו כאחד המקורות להסדר, לצד ארגון מחדש של מבנה החוב וההון, הפיכה לחברה פרטית והזרמת כספים על־ידי משקיעים.