משדה הקרב אל השוק העולמי: חוסם העורקים הישראלי החדשני שמציל חיים

הכתבה מטעם XMetix

מדי שנה, אנשים רבים מסביב לעולם מתים מדימום בלתי נשלט בעקבות טראומה. לא ממחלות רקע, לא מגיל, אלא מכך שהכולי שהיה אמור להציל אותם לא היה בנמצא או שמי שמחזיק אותו לא ידע כיצד להפעיל אותו.

דמיינו את הרגע. חייל שנפגע בשדה הקרב, פצוע בתאונת דרכים, או סתם עובר אורח שנפצע. לכולם מכנה משותף אחד: הגוף מאבד דם בקצב שהמוח מסרב להאמין בו. כל מי שניסה לעזור בידיים רועדות, ממרחק אפס, ללא הכשרה, מגלה לדאבונו שחוסם העורקים שהיה אמור להציל חיים אינו עובד כמתוכנן.

דימום בלתי נשלט הוא הגורם המוביל למוות הניתן למניעה בפציעות טראומה. הפתרון הטוב ביותר שהיה קיים עד היום דרש שתי ידיים, כוח פיזי, ובעיקר ידע מקצועי. אלו שלושה דברים שנעדרים כמעט תמיד ברגע האמת.

מחקרים מוכיחים שגם אנשי חירום מאומנים עושים טעויות קריטיות תחת לחץ, כך שהסיכוי שאזרח רגיל יבצע את הפעולה נכון בזמן אמת קרוב לאפס.

הבעיה היא לא המוטיבציה להציל, אלא היכולת - וזו בדיוק הבעיה ש-XMetix מבקשת לפתור. החברה, שמייסדיה הם בוגרי יחידות מובחרות בצה"ל, פיתחה פתרון שמשנה את כללי המשחק בשדה הקרב ובמרחב הציבורי.

המכשיר הקטן שמציל חיים

TAK-710 אינו עוד שיפור על מה שקיים, זהו מוצר חדש לחלוטין, חוסם העורקים האוטומטי הראשון בעולם, שהופך את הצלת החיים מ"מיומנות" ל"פעולה מיידית, פשוטה ומהירה".

למרבה התדהמה ולמרות החשיבות הגבוהה שבדבר, החוסם העורקים הסטנדרטי המקובל בתעשייה כמעט לא השתנה לאורך המאות השנים האחרונות. כידוע, במצבי חירום, ובמיוחד במצב של איבוד דם רב, כל שנייה היא קריטית. הזמן הממוצע לעצירת דימום באמצעות חוסם עורקים סטנדרטי הוא כדקה, וזאת בתנאי שהוא הונח כראוי. לעומת זאת, TAK-710 של החברה אינו דורש מיומנות, ועצירת הדימום מתבצעת בתוך כ-30 שניות בלבד. המשמעות היא הצלת חיים.

ה-TAK-710 מביא את המהפכה הטכנולוגית לשדה הקרב ולמרחב הציבורי: הוא יודע להתאים את הלחץ הנדרש באופן אופטימלי למטופל, ללא הפעלת כוח, ללא מיומנות רפואית, ומפחית באופן משמעותי את הסיכון לטעויות במצבי לחץ וטראומה. בנוסף, למכשיר תצוגה דיגיטלית נוחה המציגה בזמן אמת מידע קריטי ורציף לצוות הרפואי המטפל.

המשמעות עמוקה מכפי שנראה במבט ראשון, אומר עידן רזינובסקי, מנכ"ל החברה: "זהו המוצר הראשון שמאפשר אפילו לחייל פצוע לטפל באופן מיידי, בטוח ופשוט, כולל לטפל בעצמו לבד, או לאזרח שלא עבר אפילו שעת עזרה ראשונה לפעול בזמן אמת, הוא אפילו מאפשר לתלמיד תיכון להציל חיים בפשטות של לחיצת כפתור".

צילום: דוד אולווין

לקישור לדף הגיוס של XMetix דרך Together השקעות, לחצו כאן>>

שוק ביטחוני ואזרחי ענק שמחכה לסטנדרט חדש

ה-TAK-710 קיבל אישור FDA אמריקאי, מה שפותח בפניו גישה לשוק האמריקאי. הוא כבר מיושם בשטח עם יחידות מובחרות, אך עדיין נמצא בתחילת הדרך, ולהערכת גורמים בתחום פוטנציאל ההתרחבות שלו בשוק האמריקאי והבינלאומי גבוה במיוחד. מה שהופך את XMetix מסטארט-אפ מבטיח לעסק בעל פוטנציאל רחב היקף הוא לא רק הטכנולוגיה, אלא גם הטיימינג.

בארה"ב, מדיניות פדרלית מחייבת כיום הצבת ציוד לבקרת דימום בבתי ספר, שדות תעופה ואצטדיונים. כל אחד מהגופים הללו זקוק למוצר שניתן ללמוד לתפעל תוך דקות, ושיתפקד באופן מיטבי גם כאשר המשתמש נמצא במצב חירום ונתון בלחץ קיצוני. בישראל, בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, הביקוש לציוד טראומה נגיש ופשוט עלה לשיא חסר תקדים - הן ברמה הצבאית והן ברמה האזרחית. במקביל, גל הטרור האורבני באירופה בשנים האחרונות הוביל לשינויי מדיניות דומים.

המשמעות היא ש-TAK-710 אינו מוצר "נישתי" המיועד ליחידות מיוחדות בלבד. הוא מיועד לכל בית ספר, קניון, רכב חירום, ובהמשך - לכל בית פרטי שמחזיק ערכת עזרה ראשונה. ממוצר צבאי מובהק הוא הופך לסטנדרט צרכני רחב. בדיוק כפי שמכשיר ה-AED (דפיברילטור) הפך מציוד רפואי ייעודי בבתי חולים למוצר חובה בכל חדר כושר ומרחב ציבורי.

השוק הכפול - הממשלתי והאזרחי - מייצר עבור החברה שני מנועי צמיחה עצמאיים ועמידות עסקית שנדיר למצוא במיזמים בשלב הזה.

נבחרת החלומות שעומדת מאחורי המוצר

משקיעים מנוסים יודעים שהכל מתחיל ונגמר בצוות המוביל של החברה, ול-XMetix יש נבחרת מנצחת.

ד"ר אביתר קוהנרייך, מייסד שותף ו-CMO של החברה, הוא רופא מנתח פעיל בתחום וקצין רפואה לשעבר של יחידת הקומנדו הימי של חיל הים.

לצדו, אחיו עירד קוהנרייך, מייסד שותף ו-CTO של החברה, לוחם יחידה מיוחדת לשעבר עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בפיתוח מכשירים מולטי-דיסציפלינריים.

אמיר פביאן, מוביל הפיתוח, מביא עמו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהובלת מוצרים משלב הרעיון ועד הגעה לשוק בתעשיות רגולטוריות. בראש הצוות המנהל עומד עידן רזינובסקי, מנכ"ל ומייסד, יזם סדרתי בעל רקע מוכח ב-MedTech ו-EdTech.

בימים אלו החברה נמצאת בסבב גיוס השקעה באמצעות מועדון המשקיעים של חברת Together השקעות ומאפשרת גם למשקיעים פרטיים להצטרף למשקיעים מובילים ולהשקיע בחברה בסכומים החל מ-25,000 דולר בלבד.

לקישור לדף הגיוס של חברת XMetix דרך Together השקעות, לחצו כאן

הכתבה מטעם XMetix