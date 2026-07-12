איראן סגרה את מצר הורמוז - ופתחה באש על מדינות במפרץ

עדכונים שוטפים

07:35 - דובר צבא איראן: "התערבות אמריקאית ליצירת נתיב לא חוקי במצר הורמוז - גורמת לחוסר ביטחון. כוחות הביטחון מגנים באופן נחוש על זכויות העם האיראני במצר הורמוז. רשימת המטרת של כוחות הביטחון מתעדכנת באופן תמידי"

07:35 - יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: "עידן ההסכמים החד-צדדיים הסתיים. אמרנו לכם: עמדו במילתכם, או שתשלמו את המחיר. המציאות דופקת על הדלת"

07:27 - צבא כווית: פועלים כעת ליירוט מטרות עוינות; משרד ההגנה של קטאר: ממשיכים ביירוט מתקפות של טילים בליסטיים שמשוגרים לעברנו

07:19 - במשמרות המהפכה טוענים: תקפנו את מרכזי התמיכה הלוגיסטית של כלי השיט האמריקאים ואת מתקני התדלוק של נושאות המטוסים האמריקאיות בנמל דוקם שבעומאן

06:39 - פיקוד מרכז של צבא ארה"ב: פגענו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב שהמרחאו מבסיסים יבשתיים וימיים, וכן באמצעות כטב"מים ושיגור טילים מכלי שיט ימיים

05:40 - אזעקות נשמעו במדינות במפרץ

אזעקות נשמעו בבחרין. דיווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים מאיראן ודיווחים על פיצוצים שנשמעו גם בדוחא, בירת קטאר

04:35 - התקשורת הממלכתית באיראן מדווחת כי המצב הנוכחי בבנדר עבאס, סיריק וג'אסק מוגדר שקט

03:34 - דיווח על פיצוצים נוספים בבושהר, בנדר עבאס וג'אסק

02:56 - שר ההגנה של ארה"ב: "איראן עשתה בחירה גרועה, עכשיו היא משלמת"

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv - Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

02:45 - צבא ארה"ב: פתחנו בסבב תקיפות נוסף נגד איראן

צבא ארצות הברית הודיע כי "כוחות פיקוד המרכז החלו בסבב התקיפות השלישי השבוע נגד איראן לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיסלאמית תקפו באופן בוטה את ספינת המכולות GFS Galaxy, אוניית מכולות הנושאת דגל קפריסין, שעוברת דרך מצר הורמוז. איש צוות אזרחי נעדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות"

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… - U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

עוד נכתב: "איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות לאחר שנמצאה אחראית לתקיפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך שוב לא עשתה זאת. בתגובה, ארה"ב גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות העוברות בחופשיות במצר".

בכיר אמריקאי ציין: בין המטרות המותקפות - מכ"מים למעקב אווירי, מתקנים לאחסון טילים וכטב"מים, אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מכ"מים למעקב ימי, משגרי טילי קרקע-אוויר.

02:39 - בכיר אמריקאי: צבא ארה"ב תוקף מטרות איראניות באזור מצר הורמוז

בכיר אמריקאי: צבא ארה"ב תוקף מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בתגובה לירי של משמרות המהפכה על אוניית סוחר.

02:33 - דיווח באיראן על פיצוצים בבושהאר ועסלוי

01:26 - בכיר אמריקאי: משמרות המהפכה שיגרו טיל לעבר אוניית סוחר שעברה במצר הורמוז. האונייה נפגעה

01:19 - איראן הכריזה: סגרנו את מצר הורמוז

חיל הים של משמרות המהפכה באיראן הכריז הלילה כי סגר את מצר הורמוז "עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקאית באזור". קודם לכן טענו האיראנים כי כלי שיט נע במסלול "לא מאושר" והם ירו לעבר ירי אזהרה.

בהודעתם הם איימו כי "אם האויב, באמתלה של תקרית זו, שאותה הוא עצמו גרם, יבצע פעולת תוקפנות חדשה כלשהי, היא תיענה בתגובה חמורה, ובסיסי אויב חדשים באזור יסומנו כמטרות"

19:44 - "נתיב אמצעי": הפתרון שעליו דנים בעומאן למשבר במצר הורמוז

שר החוץ של איראן מאשר כי שוחח עם מקבילו בעומאן. השניים החליפו דעות על "מנגנונים מתאימים" למעבר בטוח של ספינות דרך מצר הורמוז, בהתאם לסעיף 5 של מזכר ההבנות של איסלאמבאד. מקור אזורי אמר כי הצדדים דנים באפשרות לפרסם הצהרה על פתיחה מלאה של "הנתיב האמצעי" במצר הורמוז, הנמצא במים בינלאומיים, כדי לאפשר תנועה חופשית ומלאה של כלי שיט.

13:43 - מוג'תבא חמינאי: נקמה על מות אבי היא דרישת האומה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, במסר כתוב: נקמה על אביו שנהרג היא "דרישת האומה וחייבת בהחלט להתרחש"

11.7.26 | 06:28 - טראמפ מאיים על איראן אם תנסה להתנקש בו: הצבא מוכן להשמיד אתכם לחלוטין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום לאיראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלווייתו של ח'אמנאי. "1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האיסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה, שהושמע ברחבי הגלובוס, להתנקש, או לנסות להתנקש, בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה, בי!".

פורסם לראשונה ב-N12