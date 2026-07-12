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שוק ההון והשקעות בית ההשקעות וענקית המזון שנכנסו לרשימת הגורמים הריכוזיים במשק
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ריכוזיות במשק

בית ההשקעות וענקית המזון שנכנסו לרשימת הגורמים הריכוזיים במשק

ועדת הריכוזיות עדכנה את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2026 • נכנסו לרשימה: יצרנית המזון והקפה שטראוס ובית ההשקעות איילון

ניצן שפיר 14:20
עופרה שטראוס / צילום: איל יצהר
עופרה שטראוס / צילום: איל יצהר

ועדת הריכוזיות עדכנה היום (א') את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2026. יצרנית המזון והקפה שטראוס, השולטים בחברה עופרה שטראוס, עדי שטראוס ועירית שטראוס וכלל התאגידים שבשליטתם התווספו לרשימת הגורמים הריכוזיים ולרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים. זאת, בשל מחזור המכירות לשנת 2025 שחצה לראשונה את הרף הקבוע בחוק לעניין זה (כ-7 מיליארד שקל).

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גם בית ההשקעות איילון, השולט בחברה נעם ברורמן והתאגידים שבשליטתם נכנסו לרשימת הגורמים הריכוזיים. הגופים הפיננסיים שבקבוצה הצטרפו לרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים. זאת, בשל היקף הנכסים של הגופים הפיננסיים בקבוצה שחצה את הרף הקבוע בחוק בשנת הכספים 2025.

ברשימת הגורמים הריכוזיים יש 91 קבוצות שכוללות לפחות אחד מאלה: 18 גופים פיננסיים משמעותיים הכוללים את את חמשת בנקים ו-12 גופים מוסדיים, 30 תאגידים ריאליים משמעותיים וגורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה וכן היקף פעילות מצטבר בתחום תשתית חיונית העולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום, ובעלי זכות בלפחות ארבעה תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות עשרה רישיונות או חוזים.

המשמעות של הופעת חברה ברשימות החברות הריכוזיות היא שמתן רישיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על-ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים את הרגולטור לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. בנוסף, להימצאות ברשימות יש השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.