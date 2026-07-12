אנליסט הנדל"ן הבכיר הורשע היום (א'), על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של שימוש במידע פנים, תרמית בניירות ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. במסגרת ההסכם עם הפרקליטות, הצדדים עתרו במשותף להטיל עליו 18 חודשי מאסר וקנס בגובה 275 אלף שקל.

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הפרשה התפוצצה באוקטובר 2021, כאשר רשות ניירות ערך עצרה וחקרה את ליפמן. ביולי 2024 פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה נגדו כתב אישום.

הסתבכותו של ליפמן הכתה בתדהמה רבים בשוק ההון. במשך שנים נחשב ליפמן לאחד האנליסטים הבולטים והמוערכים, ומומחיותו בנדל"ן הפכה אותו למי שלא רק כתב סקירות על חברות, אלא גם למי שליווה עסקאות וייעץ למנהלים.

רווח של 225 אלף שקל

מכתב האישום המתוקן, שהוגש על-ידי עורכות הדין ניצן וולקן ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי ליפמן ניצל את מעמדו ואת האמון שניתן בו וסחר בניירות ערך על בסיס מידע פנים, באופן שהניב לו 225 אלף שקל. במקור הואשם ליפמן בכך שקיבל 400 אלף שקל.

במסגרת תפקידו כאנליסט בבנק ההשקעות ווליו בייס עסק ליפמן בניתוח פעילותן של חברות נדל"ן ציבוריות ופרסום אנליזות אודותיהן, וכן בייעוץ וליווי עסקאות של חלק מהחברות. תפקידו זה הקנה לו גישה למידע רגיש ולעתים סודי על חברות ציבוריות ועל מהלכים עסקיים.

ליפמן הורשע בכך שבשלושה מקרים הוא סחר בניירות ערך של חברות ציבוריות מתחום הנדל"ן, תוך שעשה שימוש במידע פנים אליו נחשף מתוקף תפקידו וקשריו המקצועיים עם החברות. ב-11 מקרים נוספים רכש ליפמן ניירות ערך של חברות ציבוריות בסמוך לפני שפרסם אנליזות חיוביות אודותיהן.

ליפמן הסתיר את העובדה שהוא מחזיק בניירות הערך של החברות ואת כוונתו למכור את החזקותיו ככל ששער הנייר יעלה. הוא ביצע את הפעולות תוך הפרת נוהלי החברה הנוגעים למסחר עובדיה בניירות ערך ותוך שימוש בחשבון בנק של הוריו.

שלושה אישומים

באישום הראשון הודה ליפמן כי במסגרת הליווי שהעניק לחברת הנדל"ן המניב רני צים, הוא שוחח עם בעל השליטה וקיבל עדכונים שוטפים מסמנכ"ל הכספים. ליפמן נכח בפגישה שעסקה במכירתה של חברת הנדל"ן מידאס לרני צים, והצדדים התייעצו ושיתפו אותו במשא-ומתן. בפברואר 2020 רכש ליפמן מניות מידאס, ומספר ימים לאחר מכן היא דיווחה על עקרונות העסקה. באותו יום זינקה מניית מידאס ב-61%.

כאשר פרצה הקורונה, ופורסם כי העסקה נדחית (היא לא יצאה לפועל בסופו של דבר), ליפמן מכר חלק ניכר מהמניות בכ-100 אלף שקל. העסקה הניבה לו רווח תאורטי (על הנייר, כתוצאה מעלייה בערך ההחזקות) של כ-136 אלף שקל ורווח ממומש (בעקבות מכירה בפועל) של כ-14 אלף שקל.

באישום השני הודה ליפמן כי נחשף ממי שעמד בראש זרוע החיתום של ווליו בייס על עסקה מתגבשת לרכישתה של חברת גב-ים על-ידי חברת נכסים ובניין. באותו היום הוא פעל לרכוש מניות נכסים ובניין באמצעות חשבון של הוריו, בהיקף של כ-300 אלף שקל, תוך שהוא מסתיר זאת מהממונים עליו בווליו בייס. באותו יום אחר-הצהריים פורסמה העסקה בתקשורת, ובהמשך דיווחה עליה החברה.

באישום השלישי הודה ליפמן כי קיבל גישה למידע אודות חברת צבי צרפתי. ווליו בייס ייצג את צרפתי במגעים למכירת גרעין השליטה. חודש לאחר מכן רכש ליפמן מניות צרפתי באמצעות חשבון הבנק של הוריו, תוך שהוא מסתיר זאת ממנהליו. המניות נמכרו כשלושה חודשים מאוחר יותר, וליפמן הרוויח כ-70 אלף שקל.

ניצול שיטתי וסדרתי

הפרקליטות טענה בטיעונים לעונש כי ליפמן ניצל באופן שיטתי וסדרתי את מעמדו ואת תפקידו בווליו בייס לצורך הפקת רווחים, בניגוד גמור לנוהלי בית ההשקעות; וכי הענישה בעבירות ניירות ערך, ובעבירות שימוש במידע פנים בפרט, צריכה להיות חמורה ומרתיעה על-מנת להגן על ציבור המשקיעים ואמונו בשוק ההון.

גזר הדין יינתן ב-6 בספטמבר על-ידי השופטת דנה אמיר מבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עו"ד ירון ליפשס ממשרד כספי ושות', המייצג את ליפמן, מסר בתגובה: "אחרי שמכתב האישום שהוגש לפני שנתיים נמחקו לא פחות משליש מהאישומים המקוריים, שי ליפמן לוקח עתה אחריות לטעויות שנפלו בהתנהלותו. אלה היו חמש שנים קשות, ושי מבקש לשים את הפרשה מאחוריו ולהמשיך בחייו".