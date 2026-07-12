1 מיזם הלונג'ביטי החדש שגייס את בר רפאלי

אשת העסקים והדוגמנית הבינלאומית בר רפאלי, ד"ר ענבל גת, ד"ר שירה אור והיזם ערן אור משיקים את חברת המד-טק והקוסמטיקה Factor X, המתמחה בלונג'ביטי. החברה השלימה סבב גיוס פרה סיד, וכעת מקיימת גיוס סיד להרחבת הפיתוח.

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מדובר בפיתוח של פלטפורמת הובלה תאית, המבוססת על עקרונות מדעי הלונג'ביטי (אריכות ימים תאית), אשר תאפשר להחדיר פקטורים ביולוגיים (כמו RNA) ישירות לעומק תאי העור. לפי החברה, בניגוד למקובל בשוק, הפלטפורמה הטכנולוגית שלה לא תפעל רק "סביב" התא, אלא תשתמש בחלקיק הובלה מדויק שיגיע ישירות אל תוך תא המטרה בעור, ויתקן את תפקודו - כדי להחזיר לו תפקוד ביולוגי צעיר וחיוניות.

את הפן הקליני והחזון הרפואי של החברה מובילה ד"ר גת, שהשלימה את התוכנית העולמית לרפואת לונג'ביטי באקדמיה האמריקאית. המדענית ד"ר שירה אור הצטרפה אליה, כמי שמפתחת את הפלטפורמה. את המשולש הנשי משלימה בר רפאלי, המביאה למיזם את המוניטין הגלובלי והנגישות לערוצי שיווק, מדיה והפצה. היזם הסדרתי ערן אור (מייסד ומנכ"ל XRHealth), שמתמחה בהלת'-טק ומכשור רפואי, משלים את הצד הטכנולוגי.

"לאורך הקריירה שלי פיתחתי ונחשפתי לאין ספור מוצרים בעולם הביוטי, אבל הטכנולוגיה של Factor X היא בשורה מסוג אחר", אומרת רפאלי. "ענבל ואני מכירות כבר שנים, וכשנחשפתי לחזון שלה היה לי ברור שלא מדובר בעוד מוצר קוסמטי, אלא בפיתוח שישנה את פני קטגוריית הקוסמטיקה. החזון המסחרי שלנו אינו להתחרות במותגים הקיימים, אלא להטמיע את האבקה החכמה הזו בתוך מותגי העל המובילים בעולם ולשנות את פני התעשייה".

2 מחזקים את הקשרים

מטה חברת הקוסמטיקה לוריאל ישראל ממוקם בעיר נתניה מאז שנות ה־90, אך לאחרונה עברה החברה בהובלת המנכ"ל אלי שגיב למשרדים חדשים באזור התעשייה, המתפרסים על פני כ-2,300 מ"ר. בין הראשונים לבקר נמנה ראש העיר החדש יחסית אבי סלמה.

לדברי שגיב, "אנחנו רואים עצמנו חלק בלתי נפרד מהמרקם העסקי, הכלכלי והחברתי של נתניה, וגאים להמשיך לצמוח ולהתפתח כאן. המפגש עם ראש העיר אבי סלמה והנהלת העירייה הוא הזדמנות להעמיק את השותפות, ולחבר בין היכולות והניסיון של קבוצת לוריאל כחברה גלובלית מובילה לבין החזון והפוטנציאל של נתניה".

אבי סלמה ראש עיריית נתניה ואלי שגיב מנכל לוריאל ישראל / צילום: יחצ

3 תקשורת

40 מעובדי בזק יצאו לחמישה ימים בפולין, כחלק ממסורת שמקיימת החברה. הביקור כלל את ורשה, לובלין וקרקוב, לצד סיורים במחנות הריכוז ובאתרי הזיכרון המרכזיים הקשורים להיסטוריה של העם היהודי ולתקופת השואה.





המנכ''ל ניר דוד וסמנכ''לית משאבי האנוש מורן קיטה / צילום: בזק

"המסע לפולין קיבל השנה משמעות עמוקה במיוחד על רקע התקופה המורכבת שעוברת על ישראל", אומר דוד. "הביקור באתרי הזיכרון והמפגש עם סיפורי הגבורה, ההישרדות והתקומה של העם היהודי חידדו עבור כולנו את חשיבות השמירה על אחדות, חוסן וערבות הדדית".

4 מינויים חדשים

ג'קי דבי הצטרף כשותף למשרד AYR. במשך ארבעה עשורים שימש כיועץ המשפטי של קבוצת בזק ופלאפון.

ג'קי דבי / צילום: רמי זרנגר

יעל בן אריה מונתה לסמנכ"לית מוצר בחברת אבטלת הסייבר פנטרה. ארז ילון מונה לסמנכ"ל טכנולוגיות.

מתן גזית מונה לסמנכ"ל המרחב המקומי-ציבורי בשותפויות אדמונד דה רוטשילד. הוא מגיע לארגון אחרי עשור בתפקידי ניהול בעיריית חיפה.