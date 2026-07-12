מעיין אדם ומועדון Mami משיקים כרטיס חדש עם ישראכרט

בשנתיים וחצי שחלפו מאז הושק מועדון Mami של מעיין אדם, הוא צבר כוח צרכני משמעותי של 400 אלף חברות, ומתוכן 300 אלף משתמשות פעילות בחודש. כעת ממונף הכוח הזה לשיתוף-פעולה עם חברת כרטיסי האשראי ישראכרט ולהשקת Mami Card תחת המיתוג של "אלטרנטיבה חדשנית וחברתית".

● פיתוחי ה-AI שמנסים להפוך את החיים של אנשי השיווק והפרסום לקלים יותר

● בלעדי | סופר-פארם ממנה חמישה חברי הנהלה חדשים

נזכיר כי כבר באפריל 2024 השיקה אדם כרטיס אשראי למועדון, אך אז היה מדובר בשיתוף-פעולה עם כאל. באוגוסט 2025 נחתם שיתוף-פעולה עם המתחרה ישראכרט, וכעת המהלך המשותף יוצא לדרך.

הכרטיס החדש מציע שורה של הטבות, ובראשן פטור קבוע מדמי כרטיס ללא תנאי סף. כנהוג בלא מעט חברות גדולות, הכרטיס מציע גם תוכנית נאמנות שבמסגרתה ניתן לצבור מטבעות שייקראו Mami Money, ולממש אותם ברשתות ובבתי עסק שונים.

בין היתר מדובר ב-10% צבירה ברכישה בחו"ל ברשתות זארה, סטארבקס, ספורה, פריימרק, סבן אילבן, H&M, יוניקלו ואויישו במהלך הקיץ; ובצבירה של עד 20% במגוון רשתות ובתי עסק בישראל.

בנוסף, הכרטיס מאפשר פטור מעמלת המרת עסקאות מט"ח למשך פעמיים עד סוף השנה, ולאחר מכן עמלה של 1%.

לרגל ההשקה, המועדון מציע מתנת הצטרפות של 150 Mami Money לקניות בחנות האונליין של המועדון, אשר פועלת בקטגוריות כמו מזון מהיר, מוצרי טיפוח, כלי בית, משחקים לילדים, מוצרי חשמל ועוד.

כרטיס מאמי בשיתוף ישראכרט

50 מיליון חשיפות בחודש

החוזקות של המועדון שבנתה אדם הן גם בפעילות הדיגיטלית, כאשר לפי הנתונים של מאמי, מדובר ב-50 מיליון חשיפות אורגניות בחודש. בקיץ שעבר קיים המועדון שיתוף-פעולה עם שלמה סיקסט לרכב חדש בליסינג פרטי תפעולי, ונכנס לשוק הדירות להשקעה בקפריסין עם EWAVE נדל"ן. זמן קצר לאחר מכן, באוקטובר, מונה אופיר יוסף, לשעבר מנכ"ל אפליקציית חיפוש העסקים easy, למנכ"ל מאמי.

"המועדון נוסד כדי להעניק בית צרכני למאות אלפי לקוחות שלא קיבלו מעטפת פיננסית והטבות כשל גופים מאורגנים ועתירי תקציבים, כמו עובדי המדינה ומשרד הביטחון", מסבירה אדם. "חרטנו על דגלנו להעניק לצרכניות ולמשפחותיהן כוח קנייה עוצמתי ואמיתי, שמגיע להן, ו-Mami Card מהווה המשך ישיר של החזון הזה".

לדברי ליאור רביב, המשנה למנכ"ל וראש החטיבה הפרטית בישראכרט, המהלך מביא "בשורה חדשה והצעת ערך ייחודית בעולמות מועדוני הלקוחות".