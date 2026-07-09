סופר פארם ממנה חמישה חברי הנהלה חדשים

1 סופר-פארם מחליפה שליש מההנהלה

רשת הפארם הגדולה בישראל, סופר-פארם, בהובלת המנכ"ל ניצן לביא, מבצעת חמישה מינויים חדשים בהנהלת החברה, הכוללת 16 חברים. כל המינויים, שייכנסו לתוקף במהלך החודש, הם מתוך הרשת: רונה אוחיון מונתה למנהלת אגף השיווק, שירן אליצור תכהן כמנהלת אגף החדשנות המוצרית והקמעונאית, ערן טולדנו מונה למנהל אגף האונליין, עימאד סאדר מונה למנהל אגף הסחר ועידית גרין אמיר מונתה למנהלת האגף המשפטי.

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המינויים מהווים חלק מההיערכות של סופר-פארם לשנים הקרובות, במטרה לחזק את פעילותה של הרשת בקרב הדור הצעיר, ולשמור על הרלוונטיות והעדכניות שלה. חלק מהחמישה החלו מרצפת המכירה וחלקם היו זכיינים של הרשת, וכעת יחליפו חברי הנהלה שנמצאים בחברה 30-40 שנה.

לדברי לביא, "אני גאה בכך שכל המינויים הם של מנהלים ומנהלות שצמחו בסופר־פארם, ומכירים היטב את החברה, את הסניפים ואת הלקוחות שלנו. קידום אנשים מתוך הארגון הוא חלק מהתרבות הניהולית שלנו, ואני בטוח שהם יתרמו מניסיונם להתפתחות החברה".

ניצן לביא / צילום: יח''צ סופר-פארם

2 אופנה

בהאנגר 11 בנמל תל אביב התקיימה השבוע ועידת האופנה הראשונה, בנוכחות בכירי המשק, תעשיית האופנה, המשפט והקהילה העסקית. במוקד האירוע עמדה השאלה כיצד יכולה ישראל להפוך ממעצמת הייטק גם למעצמת אופנה. בתמונה: יוזמות הוועידה עו"ד רחלי זילברפרב שרייבר ורומי הרוש, לצד יניב לושינסקי מנכ"ל מקינזי ישראל ועו"ד אסא קלינג ראש מחלקת קניין רוחני, נשיץ ברנדס אמיר, לשעבר ראש רשות הפטנטים.

יוזמות הוועידה עו''ד רחלי זילברפרב שרייבר ורומי הרוש, לצד יניב לושינסקי מנכ''ל מקינזי ישראל ועו''ד אסא קלינג מנשיץ ברנדס אמיר / צילום: גורן ויטקינד

3 רואי חשבון

השבוע התקיים באילת הכנס השנתי של לשכת רואי החשבון בישראל, שאליו הגיעו מאות משתתפים - כולל משלחת של לשכת רואי החשבון של אזרבייג'ן, בהובלת הנשיא פרופ' ואהיד נוברוזוב. בתמונה: עמוס לוזון מנכ"ל קבוצת לוזון ויו"ר דוראד, רו"ח חן שרייבר נשיא הלשכה, דורון ארבלי יו"ר חברת חשמל, ואמיר איל יו"ר אינפיניטי אילים.

עמוס לוזון מנכ''ל קבוצת לוזון ויו''ר דוראד, רו''ח חן שרייבר נשיא הלשכה, דורון ארבלי יו''ר חברת חשמל, ואמיר איל יו''ר אינפיניטי אילים / צילום: מרסלו

4 פרסום

אבירם לוי מונה לסמנכ"ל הקריאייטיב הראשי במשרד הפרסום LEAD של רמי יהודיחה, ויחליף את עידן רגב שכיהן בתפקיד שבע שנים. בתפקידו האחרון שימש לוי כמנהל הקריאייטיב הראשי של באומן בר ריבנאי, ולפני כן כמנהל קריאייטיב באדלר חומסקי. בין לקוחות LEAD נמנים קופת חולים מאוחדת, בנק יהב, שלמה סיקסט, קרפור, קק"ל ואגד.

אבירם לוי / צילום: סער מזרחי

לדברי דורון ארד, מנכ"ל LEAD, "הצטרפותו של לוי היא צעד משמעותי עבורנו. מדובר באיש קריאייטיב מהשורה הראשונה, עם ניסיון מוכח בהובלת מהלכים גדולים, מבריקים ובולטים עבור מותגים מובילים. המינוי שלו משתלב במהלך רחב שאנחנו מובילים לחיזוק מחלקת הקריאייטיב, כולל בניית תשתית חזקה לשנים הבאות".

5 מינויים חדשים

יעל נגר צורי מונתה למנכ"לית Job2Day, המפתחת פלטפורמת מרקטפלייס לעבודות מזדמנות. היא מגיע לתפקיד אחרי 20 שנים באינטל.

יעל נגר צורי / צילום: יח''צ

שמוליק דורינבאום, 45, מונה לסמנכ"ל AI ודיגיטל בחברת השיווק הדיגיטלי לאוס מדיה.

עילי לוין מונה למשנה למנהל ערוץ החדשות i24NEWS, במקביל לתפקידיו כראש מערכת החדשות והעורך הראשי של המהדורה המרכזית.