האם סופרמן יציל את העסקים הקטנים מתביעת "שיר הכטב"ם"?

בעל עסק שנתבע על הפרת זכויות יוצרים בשל שימוש במשפט "מה זה שם בשמיים" החליט להשיב מלחמה. זאת לאחר שבשבועות האחרונים הרשת געשה בגלל בעלי עסקים שטענו שקיבלו מכתבי התראה וכתבי תביעה לפיצוי במאות אלפי שקלים במצטבר, כולם באותה טענה: הפרת זכויות היוצרים של היוצר בן ה-11 של שיר הכטב"ם, ניר קריגל, השיר שהפך לפופולרי במיוחד ברשת בזמן מבצע "שאגת הארי".

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עו"ד דרור מנור, בא כוחה של חברת הפונדקאות "טל החיים", החליט לפנות לאולפנים שהוציאו את הסרט סופרמן ולחברה הבת שלהם DC Comics בטענה "מה שלקחנו הוא לא מקורי" של קריגל והזכויות במשפט "זה ציפור? זה מטוס?" שייכות בכלל ליוצרי הסרט סופרמן.

"חשבנו שזה יהיה רעיון נכון לפנות אליהם ולשמוע את עמדתם בנושא. רצינו להפנות לתשומת ליבם שיש מי שממסחר בישראל את המשפט הזה ותובע בעלות. ברגע שהם נכנסים לאירוע ויגישו תביעה נגד המשפחה, זה יהיה ברור לכולם שאי אפשר לדרוש כסף על משפט שהוא לא של מי שטוען לבעלות", אומר עו"ד מנור.

עו"ד מנור קורא למשפחתו של ניר "לרדת מהעץ" ומהתביעות. לטענתו, הוא מחזיק בתקדים מארה"ב שקבע שאין בעיה לעשות שימוש במשפט של סופרמן ולהתפרנס, "הבעיה מתחילה כשמתחילים למסחר את זה, כשעשו פרסומות כמו במקרה הזה, ושלא ניתן לטעון לבעלות כשאתה לא הבעלים כמו במקרה הנוכחי".

לדברי עו"ד מנור, "שהשתמשו במילים 'מזה שמה בשמיים? לא ציפור ולא מטוס? זה העובדת שלנו שנוסעת לגיאורגיה'. רצינו להראות שגם בזמן מלחמה החברה עובדת. למרות שהורדנו את הפוסט לא הרפו מאיתנו עד שזה הגיע לתביעה של 100 אלף שקל, לא האמנו שהם יקחו את זה כל כך רחוק".

עו"ד מנור מסביר כי "את יום אחד מקבלת מכתב כזה. כבעלת עסק, אין לך הבנה משפטית, את רצה לעורך דין ושואלת אם אפשר לטפל בזה והוא מבקש 20 אלף שקל שכ"ט. בעל העסק אומר לעצמו מה אני צריך את זה? אני אשלם לתובע כמה אלפים, וככה אנחנו לא יודעים את ההיקפים של אנשים שסגרו פשרות, ובאיזה סכומים".

"התפתחות מעניינת"

עו"ד איל פרייס מומחה לזכויות יוצרים ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן מסביר לנו שהמילים והמוזיקה (הסאונד) מוגנות בשתי זכויות נפרדות "לעיתים, אם אתה עושה שימוש במילים מתוך היצירה אבל זה לא חלק משמעותי ממנה, לא מדובר בהפרה".

לעומת זאת, בתי משפט בישראל מכירים בכך שיצירה מוגנת בזכויות יוצרים אם לקחת ממנה את החלק המהותי שלה, אז פגעת בזכויות שלה, גם אם לא לקחת את כל השיר.

"בעל העסק בא ואומר כאן אם אנחנו פורסים את השיר לשורות, יש חלקים שאתה כתבת ויש חלקים שהם לא מקוריים, וזכויות היוצרים לא חלות על החלק הלא מקורי", מסביר עו"ד פרייס. "יש כאן ניסיון להפעיל לחץ על יוצר השיר ולהסיט את האש אליו, שיתבעו אותו, כדי שהוא יפסיק לפנות לבעלי עסקים וירד מהתביעות. כיוון שהיצירה של סופרמן היא מאוד מוכרת וקודמת בזמן יש כאן התפתחות מעניינת".

עכשיו העיניים נשואות למי שמחזיק בזכויות של סופרמן, אם יתערב וכיצד יחליט לפעול. "גם אם DC Comics יתבעו, התיק יתנהל במשך שנים ולא נדע את נכונות הטענות, רק אם פסק דין יקבע שניר העתיק יהיה לשאר העסקים קלף נגדו. אבל כל עוד לא קבעו שאין לו זכויות ביצירה הוא יכול להמשיך לפעול", מסביר עו"ד פרייס. "גם אם יש לסופרמן זכויות בשורה שנכתבה בשיר הכטב"ם ובית משפט ישראלי יכיר בכך, באופן שיאפשר לבעלי עסקים לעשות שימוש בשורה, זה לא פוטר אותם מלתת דין וחשבון (ופיצוי) על שימוש בזכויות יוצרים בסאונד של השורה בשיר. ייתכן שהשימוש בסאונד כשלעצמו הוא הפרת זכויות יוצרים".

ואולם גם בהקשר זה יש הסתעפות שיכולה לסייע לבעלי העסקים, שכן ישנה מחלוקת באקו"ם על זכויות בלחן של השיר. דן פלד המפיק המוזיקלי של שיר הכטב"ם טוען לפגיעה בזכויות היוצרים שלו ללחן שיצר בשיר ולתביעה של 50% מהן, אליהן מתנגדת משפחתו של קריגל, ומבחינתו אין בעיה שעסקים ישתמשו בסאונד.

"אם המפיק המוזיקלי יטען שהזכויות בסאונד הן שלו והזכויות של ניר הן לכל היותר במילים של השיר, והוא כן נתן רשות לעשות שימוש אז לניר יהיה יותר קשר לטעון להפרה של זכויות יוצרים. לצד זאת, אם הסאונד, הלחן, נעשה במשותף על ידי ניר ועל ידי המפיק המוזיקלי, נשאלת השאלה האם מותר למפיק לתת אישור לשימוש בסאונד, למרות שהשותף השני, לא מאשר. "הפסיקה בנושא זה אינה אחידה ואין הלכה, אבל כן יש פסקי דין שאם אחד השותפים מאשר שימוש ניתן יהיה להשתמש", מסביר עו"ד פרייס.

מטעמו של ניר קריגל לא נמסרה תגובה.