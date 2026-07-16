שפיר זכתה במכרז להארכת כביש 6, מניית החברה קופצת

ועדת המכרזים הבין משרדית לפרויקט הארכת כביש 6 לצפון הכריזה היום (ה') על בחירתה של קבוצת שפיר הנדסה כזוכה במכרז למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הארכת כביש 6 צפונה, ממחלף סומך ועד לבית העמק. בתגובה, מניית החברה קופצת בפתיחת המסחר ב-6%.

ע"פ הודעת משרדי האוצר, התחבורה וחברת חוצה ישראל, עלות הפרויקט נאמדת ב-2 מיליארד שקל והבחירה נעשתה בתום הליך מכרזי תחרותי שבו השתתפו שש קבוצות המורכבות מחברות ישראליות ובינלאומיות מובילות.

קבוצת שפיר תקים לטובת הפרויקט חברה ייעודית בבעלותה ועל פי דיווח החברה, סך היקף הפרויקט בתקופת ההקמה וההפעלה, לאורך כל תקופת הזיכיון, מוערך בכ-12 מיליארד שקל.

הפרויקט כולל סלילה של כ-22 ק"מ של כביש דו מסלולי תלת נתיבי, והקמה של שלושה מחלפים חדשים - אבליים, מכר ובית העמק. העבודות להקמת הכביש צפויות להתחיל במהלך שנת 2027, ופתיחת הכביש לציבור צפויה בשנת 2030.

"הארכת כביש 6 לצפון היא בשורה אסטרטגית לתושבי הגליל ומהלך נוסף במימוש החזון שלנו לחבר את ישראל מקריית שמונה ועד אילת", אמרה שרת התחבורה מירי רגב. "הכביש החדש יקצר את זמני הנסיעה, יפחית עומסים, יחזק את הביטחון התחבורתי וייצור מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לצפון".

אורן כהן, מנהל חטיבת הזכיינות בקבוצת שפיר: "הזכייה בפרויקט הארכת כביש 6 לצפון היא אסטרטגית עבור קבוצת שפיר. הקמת הפרויקט תביא לידי ביטוי את כל יתרונותיה היחסיים של הקבוצה, לרבות מימון, הקמה בזמן מואץ, תפעול ותחזוקה. שפיר היא הזכיינית של כביש 6 חוצה צפון, במקטעים 3 ו-7, והיא גאה להוביל עוד פרויקט לאומי, שיהדק את החיבור בין הצפון למרכז, ישפר את הנגישות לתושבי האזור ויתרום לפיתוח הכלכלי של הצפון״.