אחרי שנתיים של עליות חדות ותשואה מצטברת של 130%, ריחף החשש שמתישהו יגיע התיקון לבורסה בת"א. זה אכן קרה בחודש יוני: החודש הפך להיות החלש ביותר בבורסה המקומית מאז אוקטובר 2023, עם נפילה של כמעט 10% במדד ת"א 125. הסיבה לכך הייתה הפסקת האש במלחמה בין ארה"ב ואיראן שנתפסה בשוק כפחות טובה לישראל, חשש שהשתרשר לתשואות החוסכים בקרנות ההשתלמות והפנסיה.

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הירידות החדות בת"א הוכיחו שוב את האמירה הכי בסיסית, שתמיד צריך לפזר את ההשקעות ולא להשקיע רק במקום אחד. כך, בארה"ב מדד S&P 500 ירד רק ב-1.1% והנאסד"ק ב-2.8%. מנגד, "הגידור הטבעי של ישראל" - שער הדולר, פעל לטובת החוסכים, כשהדולר זינק מול השקל בכמעט 6% ומיתן את רוב הירידות במסלול הכללי.

ועדיין, חצי השנה הראשונה של 2026 המשיכה את הסיפור של השנים האחרונות: עליות חדות בבורסות בארץ ובעולם ורווחים יפים לחוסכים, כשברוב הזמן ישראל היא זו שסיפקה תשואה עודפת על העולם. כך החוסכים במסלול הכללי נהנים מתחילת השנה מתשואה של 5.9% בממוצע - יותר מהתשואה הממוצעת בשנה שלמה. בנטרול השנתיים החריגות האחרונות (2025-2024) עומדת התשואה הרב שנתית בממוצע על כ-5%.

"רווחים יפים בארמיס ואנתרופיק"

בסיכום המחצית מי שבולטת מעל כולם היא כלל ביטוח, בעלת רכיב גבוה יחסית של השקעות בשוק המניות המקומי, שהניבה לחוסכים במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות תשואה של 7.6%. אחריה נמצאת חברת הביטוח הראל עם 7.1% ובמקום השלישי מגדל עם תשואה של 6.2%. האחרונות בטבלה הן הפניקס עם תשואה של 5.4%, אלטשולר שחם עם 4.9% וילין לפידות במקום האחרון עם 4.2% בלבד.

התמונה דומה גם במסלול המנייתי בקרנות ההשתלמות, שם מתחילת השנה הגופים בעלי חשיפה גבוהה לחו"ל הצליחו פחות. התשואה הממוצעת בקרנות המנייתיות מתחילת השנה עומדת על 9.7%. כלל מובילה מתחילת השנה עם תשואה מרשימה של 13%, אחר כך הראל עם תשואה של 12.3%, מור עם 10.7% ומגדל עם תשואה של 10%. בתחתית הטבלה נמצאות הפניקס עם תשואה של 8.8%, ילין לפידות עם 7.6% ואלטשולר שחם עם 7% בלבד.

המסלול שמחקה את מדד S&P 500 סיפק מתחילת השנה תשואה של 2.3% בלבד, רבע בלבד מהמסלול המנייתי, כשכולה נרשמה רק הודות להתחזקות הדולר בחודש יוני.

"מה שעבד לנו בחצי השנה הזו היא החשיפה הגבוהה לישראל, לטכנולוגיה ולשבבים. השוק הישראלי עדיין עם ביצועים יפים מאוד מתחילת השנה", אומר ניר עובדיה, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות עמיתים בחברת הביטוח כלל. "גם בתחום הלא סחיר עשינו השקעות עם רווחים מאוד יפים, אם זה בחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק או האקזיט של ארמיס הישראלית".

יוני היה של אלטשולר שחם

כאמור חודש יוני העיב על השוק המקומי. החוסכים במסלול הכללי חוו ירידה של 0.7% במסלול זה בעקבות הירידות החדות בת"א. מי שבלט לחיוב על רקע זה היה אלטשולר שחם, גוף בעל חשיפה גבוהה יותר למניות בחו"ל, שסיפק הפעם את הסחורה.

אלטשולר הוביל את טבלת התשואות ביוני במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות, עם תשואה חיובית קלה של 0.04%, כשהוא מקדים את הראל עם ירידה של 0.4% ואחר כך מיטב עם ירידה של 0.5%.

במקומות האחרונים בחודש יוני נמצאים ילין לפידות, למרות חשיפה גבוהה לחו"ל, עם ירידה של 0.7%, אחריו אנליסט עם ירידה של 1% ואינפיניטי - הסמן של חשיפה גבוהה יחסית לישראל, עם ירידה חדה של 1.6%.

ההובלה של אלטשולר שחם בלטה גם במסלול המנייתי. הוא אמנם סיפק תשואה שלילית של 0.7% בחודש שעבר, אך מדובר בירידה קלה בלבד ביחס למתחרים. במקום השני והשלישי נמצאים חברת הביטוח מנורה ובית ההשקעות מור עם ירידה של 2.1% כל אחד. כלומר פער של כמעט 1.5% מהמוביל. בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות ומגדל עם ירידה של 2.7% והרחק למטה אינפיניטי עם ירידה של 3.4%.

כאמור, התחזקות הדולר מול השקל (כמעט 6%) הובילה לזינוק משמעותי גם במסלול מחקה מדד S&P 500, וזה רשם עלייה חודשית של 4.7%.

"ביוני עבדו לנו מספר דברים, הראשון הוא הפיזור הגלובלי - ישראל וארה"ב ירדו אבל אירופה עלתה", אומרת לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות באלטשולר שחם. "בנוסף, התחום הסולידי של האג"ח עבד היטב. ראינו ירידת תשואות בחלק הארוך של עקום התשואה (כלומר באג"ח לטווחים של 5 שנים ומעלה, נ"א), וזה נתן רווחי הון. בנוסף, אחרי חודשים של פיחות מאוד משמעותי בדולר, הוא קפץ. התכוננו לכך וכשהדולר-שקל הגיע לרמות של 2.8-2.9 שקלים, הורדנו קצת הגנות מט"ח. זה העלה את החשיפה למט"ח ונתן תשואה חיובית".

בנוסף, פרמינגר חושפת כי קלף מנצח נוסף של הבית היה "החזקה במשקל חסר במניות 7 המופלאות (אנבידיה, אפל, גוגל, מיקרוסופט, אמזון, מטא וטסלה) שירדו ב-10% ביוני. אנחנו מחזיקים בחצי מהמשקל שלהן. הסיבה היא שראינו שהן מתחילות להתחרות אחת בשנייה בכל השווקים, דורכות זו על זו ומשחקות באותו מגרש.

"אנחנו מעדיפים חברות שנהנות מההשקעות הגדולות ב-AI כמו חברות השבבים והחשמול. גם במבט קדימה לא הגדלנו עדיין חשיפה ל-7 המופלאות". בארץ אלטשולר שחם מחזיקים בבנקים "משמעותית יותר מאשר החלק שלהם במדד".

אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, שהגיעה למקום השני במסלול המנייתי, מציין כי "התחלנו את השנה עם הטיה גבוהה לישראל ביחס למתחרים, אבל אנחנו דינמיים ובהמשך הפחתנו ישראל. לא בגלל סיבות רעות, לא השתנה משהו לרעה בנתוני היסוד של הכלכלה הישראלית, להיפך, היא רק משתפרת, אלא כי השוק התייקר אחרי הביצועים העודפים".

"הביצועים העודפים בת"א הסתיימו"

המומחים בטוחים שהיתרון של ישראל מוצה בשלב זה. "הביצועים העודפים של ת"א הסתיימו, אלא אם תהיה נפילת משטר באיראן או הסכם של ישראל עם סעודיה, וזה נראה כרגע עם סיכויים נמוכים", אומר מונטל ממנורה.

"הנרטיב בשוק הישראלי טיפה משתנה לאחר שהבינו שירידה נוספת בפרמיית הסיכון לא נמצאת על הפרק. השוק יצטרך לבנות נרטיב חדש לעליות. הבסיס קיים בגלל צמיחת הרווחים. התיק צריך להיות כעת מאוזן ולתת דגש על שבבים, טכנולוגיה ותוכנה, וגם לשים לב שאירופה ויפן סבלו מאוד בגלל הזינוק במחירי הנפט במלחמה מול איראן. הן יותר תלויות במחירי האנרגיה, ולכן אם הלחימה לא תתחדש ומחירי האנרגיה לא יעלו, אירופה ויפן נראות טוב גם להמשך".

עובדיה מכלל מציין כי "גם הכלכלה הישראלית וגם האמריקאית נראות ממש בסדר. נתון האינפלציה השבוע בארה"ב, שהיה נמוך מהצפי, גם מרגיע את השווקים באשר לכוונות העתידיות של הפד (הבנק המרכזי, נ"א) בנוגע להעלאת ריבית.

"באשר לישראל, אחרי הירידות ביוני ניכר שיש רגיעה בשוק ואין המשך סנטימנט שלילי. ישראל לא תמשיך לבלוט כפי שבלטה עד היום; יש התייצבות, התמחור עדיין גבוה אבל כבר לא קיצוני, ולכן צריך החזקה מאוזנת. גם הדולר-שקל צפוי להתייצב סביב הרמות הללו".

פרמינגר מאלטשולר שחם ממשיכה להאמין באג"ח בעלות מח"מ ארוך, שכן "אנחנו בתוך תהליך של הורדת ריבית ולכן נראה רווחי הון גם בישראל וגם בארה"ב, ותומך בכך גם נתון האינפלציה בארה"ב. לא הגדלנו עדיין חשיפה ל-7 המופלאות. אנחנו ממשיכים להאמין בשבבים ובחשמול, כי לא רואים עצירה בהשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה בשבבים וב-AI, ובנוסף מחירי השבבים עולים. עם צמיחה כזו והשקעות כאלה אדירות, גם תמחור שנראה יקר עושה שכל".