"לא מייצרים חיבור דרך פוסט באינסטגרם": כך הופכים מוצר אופנה למותג

מה גורם לצרכנים לחזור שוב ושוב לאותו מותג? שרון טל, המעצבת הראשית של משכית, וגבי רוטר, יו"ר קבוצת קסטרו, הסבירו בפאנל "אייקונים לא יוצאים מהאופנה", בהנחיית ד"ר לירוי שופן בכנס MAD של גלובס מדוע אותנטיות, מורשת וחוויה עדיין מנצחות גם בעידן הרשתות החברתיות