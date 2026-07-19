"להמציא את עצמך מחדש": האתגרים של סמנכ"לי השיווק בעולם משתנה

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

"מותגי לגאסי צריכים לא רק להישאר על המגרש, אלא גם לבחור את המגרש הנכון"

"לא לבעלי לב חלש": האם אפשר לייצר מורשת בהייטק הישראלי?

"לא מייצרים חיבור דרך פוסט באינסטגרם": כך הופכים מוצר אופנה למותג

מיכל תמרי, מנהלת אגף שיווק בתנובה: "מותג לגאסי לא נמדד בעבר שלו, אלא בכמה הוא רלוונטי"

כך הפתיעה וולט בנפיטס את בכירי השיווק: הדרך החדשה להעניק לעובדים תקציב הסעדה