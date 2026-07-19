"מותגי לגאסי צריכים לא רק להישאר על המגרש, אלא גם לבחור את המגרש הנכון"

מוטי שרף, מייסד שרף תקשורת ואסטרטגיה ושותף מייסד Brij AI Lab, הסביר בכנס MAD של גלובס איך מותגי הלגאסי יכולים לנצח בעידן ה-AI ● "מותג לגאסי זה כמו אדם שרץ על המגרש ומצליח לראות את הדברים קדימה ולהבקיע. הוא עושה דבר אחד שכל המותגים רוצים לעשות - להישאר רלוונטי"