"מותגי לגאסי צריכים לא רק להישאר על המגרש, אלא גם לבחור את המגרש הנכון"

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"
אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"
מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"
מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"
"לא לבעלי לב חלש": האם אפשר לייצר מורשת בהייטק הישראלי?
"לא מייצרים חיבור דרך פוסט באינסטגרם": כך הופכים מוצר אופנה למותג
מיכל תמרי, מנהלת אגף שיווק בתנובה: "מותג לגאסי לא נמדד בעבר שלו, אלא בכמה הוא רלוונטי"
"להמציא את עצמך מחדש": האתגרים של סמנכ"לי השיווק בעולם משתנה
כך הפתיעה וולט בנפיטס את בכירי השיווק: הדרך החדשה להעניק לעובדים תקציב הסעדה
סמנכ״ל השיווק של אל על: ״קצב המצטרפים לפליי קארד גבוה. נותנים הטבות שאין בשום מקום אחר״