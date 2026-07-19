לראשונה בישראל: מי העיר הכי דמוקרטית במדינה?

מדור "מדד הדמוקרטיה המקומית" של גלובס ו"פנימה", המתפרסם אחת לחודש, מציג תובנות על השלטון המקומי, על בסיס מדד תנועת פנימה המדרג רשויות ב־6 ממדים - שקיפות, אמון, מעורבות ציבורית, שיתופיות (מצד העירייה), איזונים ובלמים וייצוגיות. פנימה מפתחת פתרונות מדיניות לסוגיות ליבה אסטרטגיות לחיזוק חוסנה של ישראל.

בזמן שהמערכת הפוליטית הארצית סוערת, מתחת לפני השטח מתחולל שינוי דרמטי במוקד הכוח של הדמוקרטיה הישראלית: הרשויות המקומיות. השלטון המקומי, שהוכיח את חיוניותו הקריטית בשעת החירום של משבר הקורונה וביתר שאת במהלך המלחמה, הופך מזרוע ביצועית של הממשלה לגורם שלטוני עצמאי ומשמעותי המנהל את חייהם של מיליוני אזרחים. אך האם המבנה הדמוקרטי בתוך הערים עצמן חסון מספיק כדי לשאת בעוצמה הזו?

● הפוליטיקאים המובילים השיקו קמפיינים. האם הם עומדים במבחן העובדות?

● איך הממשלה והכנסת יושפעו מהבחירות?

"מדד הדמוקרטיה המקומית" של תנועת "פנימה" לשנת 2025, מציע את תמונת המצב המקיפה והמעמיקה ביותר שפורסמה עד כה על איכות הממשל המקומי בישראל. המדד מקיף 52 רשויות שבהן מתגוררים למעלה מ־6.5 מיליון תושבים. המדד עושה שימוש בכלי מחקרי - הראשון מסוגו בישראל - שמשלב נתונים ממשלתיים יחד עם סקר ענק בקרב כ־20,800 תושבים. הציון הסופי במדד הוא ממוצע הציונים בששת הממדים המרכיבים אותו: שקיפות, איזונים ובלמים, ייצוגיות, אמון, מעורבות ציבורית ושיתופיות.

המדד פותח ומיושם על ידי הצוות המקצועי של "פנימה" בהובלת עדן מלכיאל, מנהל תחום הדמוקרטיה המקומית, ובליווי מקצועי של ד"ר ליבי ממן, מנכ"לית ומייסדת LUMINATA ויועצת מומחית לפיתוח מדדים, ופרופ' איתי בארי מאוניברסיטת חיפה, יועץ אקדמי לענייני שלטון מקומי.

שקיפות איך מודדים?

● בחינת אתר האינטרנט של הרשות ושל היקף המידע המפורסם לציבור (התבססות על מדד השקיפות של עמותת שבי"ל)

● מדידת הזמן שלוקח לרשות המקומית לתת מענה לבקשות חופש מידע;

● סקר של תפיסות התושבים בנוגע לשקיפות של הרשות. הערים המובילות:

1. מודיעין מכבים רעות

2. אשדוד

3. ראשון לציון מעורבות ציבורית איך מודדים?

● מידת ההתעדכנות של התושבים בפוליטיקה המקומית, בסדר היום ובהחלטות המועצה

● פעילות פוליטית של התושבים (כמו פרסום עצומות, חברות בארגונים והשתתפות בהפגנות)

● שיעור ההצבעה לבחירות המקומיות בשנת 2024. הערים המובילות:

1. אום אל פחם

2. רמת השרון

3. נתיבות שיתופיות איך מודדים?

● ביצוע ופרסום סקרי עמדות התושבים והליכי שיתוף ציבור

● מנגנון להשתתפות ציבורית פעילה בישיבות המליאה

● התאגדות במסגרת אשכול רשויות מקומיות

● קיומו של בעל תפקיד/יחידה ארגונית האחראי על שיתוף הציבור

● תפיסות התושבים בנוגע למידת שיתוף הציבור הערים המובילות:

1. קריית ביאליק

2. אום אל פחם

3. יבנה אמון איך מודדים?

● אמון כללי של התושבים ברשות המקומית שלהם

● תפיסת המקצועיות של הרשות המקומית

● תפיסת הרשות המקומית כמעוניינת בטובת הציבור

● המידה שבה הרשות המקומית נתפסת כמושחתת או פועלת ביושרה. הערים המובילות:

1. פתח תקווה

2. מודיעין מכבים רעות

3. קריית ביאליק איזונים ובלמים איך מודדים?

● מינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים מרכזיים

● תפקוד מנגנוני ביקורת פנימית וועדות חובה (מבקר הפנים, ועדה לענייני ביקורת, הממונה על תלונות הציבור)

● מספר ישיבות מליאת המועצה ושיעור ההשתתפות בהן

● קיומה של אופוזיציה במועצת העיר הערים המובילות:

1. נתיבות

2. קריית ביאליק

3. כפר סבא ייצוגיות איך מודדים?

● שיעור הנשים והערבים (ברשויות שבהן שיעור הערבים באוכלוסייה עולה על 5%) במועצת העיר, בדרג הממונה הבכיר ובהנהלות הגופים בשליטת הרשות המקומית (תאגידים, עמותות וכיו"ב)

● היחס בין מספר המושבים במועצה למספר הסיעות במועצה

● תפיסות התושבים בנושאי ייצוג הערים המובילות:

1. רעננה

2. הרצליה

3. רמת גן

אז מה לומדים מזה? תובנות כלליות מהמדד

● הציון הסופי הממוצע של כלל המדגם עומד על 51 בלבד - הדמוקרטיה המקומית בישראל דורשת שיפור מעמיק ורוחבי

● הממדים שבהם הציונים הנמוכים ביותר, ולפיכך נדרשת בהם השקעה מיוחדת, הם מעורבות ציבורית (ציון ממוצע 32) ושיתופיות (ציון ממוצע 28)

● לנוכח הציונים הנמוכים במדד, יש מקום לבצע הסדרה כוללת של המחויבויות של הרשויות המקומיות בתחום שיתוף הציבור ולהרחיבן באופן משמעותי. כמו כן, ראוי שמקבלי ההחלטות יעודדו פרטים וקהילות להגביר את המעורבות שלהם באמצעות צעדים שיאפשרו השפעה אזרחית אפקטיבית

● גם ב"רשויות האיתנות" נדרש שיפור בדמוקרטיה המקומית. משרד הפנים מסווג רשויות כ"איתנות" לפי בחינה של התנהלות פיננסית ומנהל תקין. ואולם, גם בקרב הקבוצה הזאת, הציון הממוצע במדד עומד על 55 בלבד

● הפערים בין הסיווג החיובי של משרד הפנים לרשויות אלה ובין הביצועים הבינוניים בתחום הדמוקרטיה המקומית מצדיקים בחינה של הוספת תבחינים הנוגעים לדמוקרטיה המקומית לשיטת הסיווג של משרד הפנים בפרט, ושל משרדי הממשלה בכלל

● הרשויות שבהן נדרשת השקעה מיוחדת משתייכות לאשכולות החברתיים־כלכליים נמוכים