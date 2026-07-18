בלילה השביעי ברציפות: גל תקיפות נוסף באיראן

עדכונים שוטפים

8:22 - כווית הודיעה שיירטה טילים שנורו לעברה מאיראן



8:16 - צבא ארה"ב: פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן - זה הלילה השביעי ברציפות

יועצו של מנהיג איראן מוחסן רזאאי איים ברשת X: המדיניות של גם מו"מ וגם מלחמה הסתיימה. אם ארה"ב תמשיך במלחמה במהלך היומיים שלושה הבאים ניכנס לשלב של תקיפה והשמדה מוחלטת של האויב. במקרה של הפעלת אסטרטגיה זו, לא נסתפק עוד בתגובת מידה כנגד מידה ושום גבול פוליטי לא יהיה בטוח מפני כוחות התקיפה של איראן.

7:56 - משמרות המהפכה: מדינות המארחות כוחות אמריקניים צריכות לצפות ל"תגובות תואמות" אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן

6:50 - אזעקות הופעלו שוב בבחרין - בצבא איראן טוענים: תקפנו נכסים צבאיים ומכלי דלק של ארה"ב במדינה

5:59 - דיווחים בירדן: במהלך הלילה יורטו עשרה טילים ששוגרו מאיראן לשטח המדינה - ללא נפגעים או נזק



5:22 - לאחר ההודעה האמריקנית על סיום גל התקיפות: אזעקות נשמעו בבחרין ובכווית

4:44 - צבא ארה"ב מודיע על סיום גל התקיפות באיראן

צבא ארה"ב מודיע על סיום גל התקיפות האחרון נגד איראן. בחשבון ה-X של סנטקום, פיקוד המרכז של ארצות הברית נכתב כי נתקפו הלילה אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות, אחסון נשק תת-קרקעי ויכולות ימיות. המצור הימי על נמלי איראן ימשיך: "יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון ונשארים ערניים, קטלניים ומוכנים"

3:02 - אזעקות נשמעו בבחרין, צבא איראן טוען כי תקף מחנות ובסיסים של ארה"ב גם בכווית ובירדן

2:09 - לראשונה אחרי ארבעה חודשים - איראן תקפה בסעודיה

בכיר אמריקני: איראן שיגרה טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בסעודיה. התקפה איראנית ישירה ראשונה על סעודיה אחרי כמעט ארבעה חודשים.

פורסם לראשונה ב-N12.