הבנקים מחפשים מנכ"ל חדש לאיגוד הבנקים

הבנקים מקדמים את החלפתו של מנכ"ל האיגוד איתן מדמון, כך נודע לגלובס.

הבנקים החברים באיגוד החלו לגשש אחר מחליפים אפשריים ופנו למספר גורמים במשק. השאיפה היא לגייס מנכ״ל או מנכ״לית עם ניסיון משפטי, היכרות עם רגולציה ותקשורת והבנה פיננסית. המטרה היא לבצע את החילופים עד סוף השנה.

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איגוד הבנקים פועל כעמותה שמטרתה המרכזית היא סיוע בקידום ענייניו של המגזר הבנקאי בישראל. פעילותו מתמקדת בתחומי הרגולציה ובייצוג הבנקים מול מוסדות השלטון השונים בארץ.

מנכ״ל האיגוד מאז 2019 הוא איתן מדמון (לשעבר מנכ״ל גלובס).

החברות באיגוד כרוכה בתשלום של מיליוני שקלים בשנה מצד כל בנק.

לאחרונה הוטל מס מיוחד של 3 מיליארד שקל על הבנקים שנועד באופן רשמי לסייע בסגירת הגירעון ולמימון הוצאות המלחמה. בפועל המוטיבציה למס נולדה מהרווחיות הגבוהה של הבנקים בעידן הריבית הגבוהה. המס אמנם קוצץ בחצי ביחס לתוכנית המקורית בבנקים ועדיין הוא נחשב כאחד הנושאים שהובילו למחלוקות עם המנכ"ל הקיים.

בבנקים מקווים ומאמינים שמינוי מנכ״ל אחר יוכל לסייע להם לנהל את ענייניהם מול הרגולטורים בצורה טובה יותר, וזאת מבלי לספוג קיטונות של ביקורת ציבורית.

זו הפעם השנייה מאז תחילת המלחמה שבה הבנקים נאלצים לשלם מס מיוחד וחד-פעמי. בנוסף, הם נדרשו על ידי בנק ישראל לחלק הטבות לציבור בסך שלושה מיליארד שקל.