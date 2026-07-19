"Friends" יצרה מסדרת טלוויזיה מותג שחי איתנו בבית מעל 30 שנה

הכותב הוא מנכ"ל מיטב בית השקעות

מעטות סדרות הטלוויזיה שהצליחו לשרוד את מבחן הזמן כמו Friends. יותר משני עשורים אחרי שהפרק האחרון שודר, הסדרה אינה נתפסת כ"קלאסיקה נוסטלגית" בלבד, אלא כמותג חי, פעיל ורלוונטי.

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לא במקרה היא ממשיכה להופיע בדירוגי הצפייה בפלטפורמות הסטרימינג, ולא במקרה היא ממשיכה להיות חלק מהשיח התרבותי גם בקרב קהלים צעירים שלא חוו אותה בזמן אמת. מאחורי התופעה הזו עומדת אסטרטגיה מיתוגית־כלכלית חכמה, שהצליחה להפוך תוכן טלוויזיוני למשהו רחב בהרבה. בעל נוכחות יומיומית שחורגת מגבולות המסך.

מתוכן טלוויזיוני לאינסוף מוצרי צריכה

אחד המנועים המרכזיים לשימור המודעות למותג Friends הוא היקף שיתופי הפעולה המסחריים ומוצרי קידום המכירות שמקיפים אותו. בשנים האחרונות הסדרה תורגמה למגוון רחב של מוצרים פיזיים: משחקי מונופול, ערכות לגו של בית הקפה האייקוני, קולקציות אופנה, אקססוריז, כלי בית ופריטי עיצוב, לצד שיתופי פעולה עם מותגי קמעונאות ומזון.

כך, הופכת חוויית הצפייה למוצר מוחשי, כזה שאפשר להניח על המדף, לשחק בו או להשתמש בו בשגרה. זהו מהלך שמרחיב את חיי המותג הרבה מעבר למסך. במקום להישען רק על צפייה חוזרת בפרקים מוכרים, Friends יוצרת נקודות מגע חדשות: בבית, במשחק משפחתי, בארון הבגדים או על שולחן האוכל.

כל מוצר כזה משמש תזכורת יומיומית לסדרה ומעמיק את הקשר הרגשי אליה. מבחינה עסקית, מדובר בניהול חכם של הקניין הרוחני: הרחבת מקורות ההכנסה לצד חיזוק ערך המותג והעמקת הנאמנות אליו.

יותר מ־1.4 מיליארד דולר לסדרה שנגמרה

הנוכחות הזו מגובה גם במספרים משמעותיים. לפי הערכות שפורסמו לאורך השנים, Friends ייצרה מאז שנות ה־90 הכנסות מצטברות של יותר מ־1.4 מיליארד דולר, והפכה לאחד מנכסי הקניין הרוחני הרווחיים ביותר של אולפני Warner Bros. גם כיום, היא ממשיכה להניב הכנסות שנתיות של מאות מיליוני דולרים, משילוב של סטרימינג, שידורים חוזרים ומרצ'נדייז.

גם ששת כוכבי הסדרה נהנים מההצלחה: בזכות הסכמים שנחתמו עוד בתקופת השידור, כל אחד מהם (ויורשיו של מת'יו פרי ששיחק את צ'נדלר) ממשיך לקבל תמלוגים בהיקפים יוצאי דופן של כ־20 מיליון דולר בשנה, עדות נוספת לכוחה של אסטרטגיית מותג עקבית לאורך זמן.

תובנות 1

שיתופי פעולה: 20 שנה אחרי הפרק האחרון, Friends עדיין משיקה מרצ'נדייז 2

הקניין הרוחני: מותג תוכן לאינספור מוצרים שמייצרים לשחקנים כ־120 מיליון דולר בשנה 3

לצאת מהמסך: Friends לא מסתפקת בשידורים חוזרים, אלא נוכחת בכל מקום - ממוצרי מזון, ועד אופנה

בלי להמציא את עצמה מחדש: ממותג תוכן למותג לייפסטייל

הפריסה הרחבה של Friends על פני קטגוריות שונות אינה מקרית. היא מתפקדת כיום כמותג לייפסטייל, ולא כמותג תוכן בלבד. היא אינה מנסה לרדוף אחרי טרנדים או להמציא את עצמה מחדש, אלא שומרת על DNA ברור של חברות, שגרה והומור שמתורגם לחיי היומיום של הצרכנים. ההזדהות עם המותג הביאה גם אותנו, מיטב בית השקעות, לבחור בדיוויד שווימר, שמגלם את רוס גלר בסדרה, לפרזנטור.

בסופו של דבר, Friends מוכיחה שהצלחה מותגית מתמשכת אינה נשענת רק על נוסטלגיה, אלא על נוכחות חכמה - כזו שמחברת רגש, ערכים ועסקים, ומאפשרת למותג להישאר רלוונטי הרבה אחרי שהמסך כבה.