בלי ששמנו לב איקאה הפכה מחנות רהיטים לחברת טכנולוגיה

הכותבת היא מנכ"לית Meta ישראל וחברת הנהלת Meta העולמית

יש לי חסד נעורים לכוננית BILLY הראשונה שקניתי מכספי, לדירת הסטודנטים. שאריות קרטון על הרצפה, ברגים מיותרים, ותחושת ניצחון כשהיא סוף-סוף עמדה זקופה - אני בטוחה שאני לא היחידה שזוכרת את הרגע הזה. כשמדברים על מותגי Legacy, מותגים "מסורתיים", איקאה היא כמעט תמיד אחת האסוציאציות הראשונות. מותג שבנה אימפריה במשך שמונים שנה על קטלוגים מנייר, חנויות ענק כחולות-צהובות עם מסלול הליכה כמעט כפוי, ורהיטים באריזה שטוחה שאנחנו מרכיבים לבד.

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אבל בעולם שבו הכל קורה בקליק, האתגר הגדול ביותר של מותג ותיק הוא לא איך למכור יותר - אלא איך להישאר רלוונטי כשהרגלי הצריכה משתנים מהיסוד.

המעבר מקמעונאית לחברת טכנולוגיה

הסיפור של איקאה בשנים האחרונות הוא לא סיפור על עיצוב רהיטים, אלא על שיבוש (דיסרפשן) עמוק. איקאה הבינה שבעידן הדיגיטלי, החנות שלה איננה יעד בקצה העיר - היא הסלון של כל אחד מאיתנו. היא הפסיקה לראות בעצמה רק קמעונאית של מוצרים פיזיים, והחלה לראות בעצמה חברת טכנולוגיה שבונה חוויות במרחב (Spatial Computing).

הטרנספורמציה הזו באה לידי ביטוי בצעד אמיץ אחד: ההחלטה להרוג את הקטלוג המודפס המיתולוגי - סמל המותג במשך 70 שנה - ולהחליף אותו באקו-סיסטם דיגיטלי מבוסס בינה מלאכותית (AI) ומציאות רבודה (AR).

אפליקציית IKEA Place פתרה את אחד מחסמי הקנייה הגדולים ביותר בעולם הרהיטים: "האם זה יתאים לי לסלון?". באמצעות AR, איקאה אפשרה למיליוני אנשים "להניח" רהיט וירטואלי בביתם, ברמת דיוק של מילימטר. זו המצאה מבריקה - במקום להביא זאת הלקוח אל המוצר, הם הביאו את המוצר אל תוך בית הלקוח.

אבל החדשנות האמיתית פה עמוקה יותר, והיא נמצאת במקום שהלקוח כמעט לא רואה: בדאטה. כל פעם שמישהו סורק את הסלון שלו ומניח שם ספה וירטואלית, איקאה לומדת משהו חדש על איך אנשים באמת חיים - אילו חדרים קטנים מדי, אילו פינות נשארות ריקות, איפה מואר אחר הצהריים. זה לא מחקר שוק. זאת תשתית עולמית של ידע על המרחב הביתי. הדאטה הופכת לדלק של עיצוב מוצרים, של חיזוי ביקוש, של ייעול שרשרת האספקה, ושל המלצות מותאמות אישית בקנה מידה אדיר.

תובנות 1

שיבוש עצמי: מותגים ותיקים חייבים להיות הראשונים שמפרקים את המודל המקורי שלהם 2

טכנולוגיה נעלמת: כשהטכנולוגיה עובדת היא משפרת את חווית הלקוח, ולא משתלטת עליה 3

מנוע ידע חדשני: הדאטה הופכת לדלק של עיצוב מוצרים וחיזויי ביקוש

ה-AI של איקאה לא רק מציג ספה - הוא מבין אילו ספות יתאימו דווקא לסלון הצר שלך, ואיך לעצב את הקולקציה הבאה כדי שתתאים למיליונים כמוהו. החנות הפיזית מוכרת רהיטים. המערכת הדיגיטלית מוכרת רהיטים - ובונה מנוע ידע.

לא מחכה שיבואו אליה, היא באה ללקוח

השיעור שאיקאה מלמדת את כולנו הוא שמותג ותיק שורד דורות לא כי הוא שומר על המסורת שלו, אלא כי הוא מוכן לפרק ולהרכיב אותה מחדש בעזרת הכלים של המחר. החדשנות של איקאה מוכיחה שמותגים ותיקים לא נשחקים בגלל הזמן - אלא בגלל הסירוב להזיז את עצמם. שנים אחרי הכוננית הראשונה שלי, איקאה כבר לא מחכה שאני אבוא אליה. היא מגיעה אליי.