את הסוד של לקוסט אפשר ללמוד מתנין ירוק אחד

הכותב הוא יו"ר ובעל השליטה קליל חלונות

בעולם האופנה המשתנה, שבו טרנדים נולדים ומתים בתוך זמן קצר, ״לקוסט״ מצליחה להישאר רלוונטית בזכות שילוב של מורשת (Heritage) וגמישות תרבותית. הכוח של לקוסט אינו טמון רק בעיצוב או באיכות, אלא ביכולת של לוגו התנין הירוק להתחבר לקהלים מגוונים, תוך שמירה על חוזק המותג.

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המוצר לא נולד בסטודיו לאופנה, אלא אצל רנה לקוסט, אלוף טניס שחיפש פתרון פונקציונלי. המיתוג נבנה סביב אלגנטיות ונוחות, כך שחולצת לקוסט היא לא רק בגד, אלא חיבור לעולם הספורט הלבן והפנאי היוקרתי.

מורשת ארוכת שנים היא אתגר. מותג כמו לקוסט, שקיים רשמית כבר 93 שנים, חייב לשמור על זהותו מבלי להפוך למיושן. למעשה, כבר בשנת 1927, שש שנים לפני ההשקה הרשמית, סמל התנין נרקם באופן אישי וייחודי על הבלייזר של רנה לקוסט.

למה דווקא תנין?

בשנת 1923 טייל רנה לקוסט, אז כוכב טניס עולה, עם קפטן הנבחרת הצרפתית בבוסטון. רנה הבחין במזוודה יוקרתית מעור תנין. הקפטן הבטיח: "אם תנצח היום, אקנה לך את מזוודת התנין".

רנה הפסיד במשחק ולא קיבל את המזוודה, אך עיתונאי אמריקאי ששמע את הסיפור והתרשם מהעקשנות והלחימה על המגרש, כינה אותו ה״תנין״. הכינוי דבק בו מיד. ארבע שנים לאחר מכן, רנה רקם את התנין על הבלייזר שלו במקום סמל הפדרציה הצרפתית לטניס, מהלך מרדני ופורץ דרך לאותה תקופה.

לאחר שפרש ממשחק פעיל, עם הישגים יוצאי דופן, השיק רנה לקוסט את החולצה שהפכה לאייקון עולמי. זו הייתה מהפכה מוצרית ומותגית שנולדה מצורך אמיתי: חולצה נוחה, נושמת ואלגנטית, שאינה מתפשרת על מראה. עד אותה תקופה הייתה דיכוטומיה ברורה: בגדים רכים ונוחים מול בגדים מחויטים ונוקשים. רנה לקוסט שבר את ההפרדה הזו וחיבר בין אלגנטיות לנוחות. במובנים רבים, לקוסט המציא את אופנת הספורט המודרנית.

הסוד של הלוגו

גם מבחינה מותגית הוא שינה את הכללים. עד אז, זיהוי המותג הוסתר בתוך הבגד. רנה היה הראשון שהוציא את הסמל לחזית החולצה, מעל הלב, בדיוק כפי שרקם אותו לעצמו כשחקן.

האתגר של לקוסט היה לשמור על המורשת וגם להישאר עכשווי. התנין והצבע הירוק נשמרו כמעט ללא שינוי במשך תשעה עשורים ולא במקרה. נדרשים עשורים כדי שמותג יזוהה רק לפי צורה וצבע, כמו התפוח של אפל או הפונט של קוקה קולה.

השאיפה לְנַכס צורה וצבע למותג, נשענת על האופן שבו המוח האנושי מעבד מידע: המוח מזהה צורה גרפית, במהירות הגבוהה ביותר מפי עשרה מקריאת טקסט. לכן, שמירה על עקביות ויזואלית אינה רק עניין של אסתטיקה, אלא אסטרטגיה לבניית אמון, סמכות, יציבות וזיהוי מידי שנותן יתרון במאבק על הקשב של הצרכן.

מותגים חזקים בוחרים לרענן במקום להחליף; הם מזקקים את ה־DNA הוויזואלי כדי להישאר רלוונטיים מבלי למחוק את הזיכרון הצרכני שנבנה לאורך שנים. בעידן של קשב קצר ורעש אינסופי, היכולת לנכס למותג צורה וצבע ייחודיים הופכת לנכס עסקי קריטי מאי פעם.

תבונות 1

התמדה: עקביות לאורך עשורים צורבת נכסיות קשיחה בזיכרון הצרכן 2

מיתוג הוא המפתח: השקעה עקבית בנכסיות מותגית חוסכת עלויות שיווק ופרסום עתידיות 3

מהלכים אמיצים: יציבות מותגים מאפשרת לבצע מהלכים שמשאירים חותם ערכי ותרבותי

מהלכים אמיצים

השבחת מותג אינה נמדדת רק בעקביות. היא נמדדת גם ביכולת לבצע מהלכים אמיצים שמשאירים חותם ערכי וחברתי.

כך עשתה לקוסט כשנגעה בקודש הקודשים של המותג, התנין עצמו. בקמפיין ״Save Our Species״ החליפה לקוסט זמנית את התנין האייקוני בחיות הנמצאות בסכנת הכחדה. זה היה מהלך מבריק: המותג השתמש בנכס החזק ביותר שלו ״התנין״ כדי להעביר מסר סביבתי עוצמתי.

הקמפיין לא רק יצר באז תקשורתי אדיר, אלא גם חיזק את התפיסה של לקוסט כמותג אינטליגנטי, מודע ורלוונטי. גם כאן, השינוי התבצע תוך שמירה על עקביות חוקי המותג, אותו מיקום, אותה שפה גרפית ואותו צבע.