ב־170 שנה המכנסיים שנועדולכורי פחם הפכו לסמל תרבות הפופ

הכותבת היא מנכ"לית תורפז

מעט מאוד מותגים מצליחים להפוך ממוצר פונקציונלי לחלק מהתרבות העולמית, ו־Levi's הוא אחד המקרים הנדירים האלה. מה שהתחיל באמצע המאה ה־19 כמכנס עבודה עבור פועלים וכורי זהב בארצות הברית, הפך עם השנים למותג שמזוהה עם אותנטיות, חופש וסגנון שחוצה דורות, מדינות ומעמדות.

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התפתחות מתמדת בלי לאבד את הקרקע

Levi's מסמל ערכים כמו עבודה קשה, יצירה, התמדה והתפתחות מתמדת. זה מותג שנולד מתוך צורך אמיתי של אנשים עובדים, והצליח להפוך לאייקון עולמי בלי לאבד את החיבור לשורשים שלו.

גם בעולם שמשתנה במהירות, חברות שמפתחות, מייצרות ומתחדשות באופן עקבי - הן אלה שמצליחות להישאר רלוונטיות לאורך שנים. גם אצלנו בתורפז, עולם הפיתוח וההתאמה לצרכים המשתנים של הלקוחות נמצא בלב העשייה. הטעמים, ההעדפות והצרכים של הצרכנים משתנים כל הזמן, ולכן אנחנו כל הזמן מנסים להבין את הלקוחות שלנו טוב יותר, להתאים את עצמנו אליהם ולהמשיך לפתח פתרונות מדויקים ורלוונטיים. בעיניי, זו בדיוק היכולת שמאפיינת חברות חזקות באמת, לשמור על זהות ברורה, ובמקביל להמשיך להתפתח יחד עם העולם המשתנה.

תובנות 1

לזהות את הצורך: כשמותג נולד מתוך צורך אמיתי של צרכנים, הוא מצליח לשדר אותנטיות 2

לא רק אופנה: Levi's מייצג ערכים של עבודה קשה, התמדה והתפתחות מתמדת 3

חיבור לקרקע: גם כשהמציאות ועולם האופנה משתנה במהירות, מותג הג'ינסים משמר סגנון על-זמני בלי לאבד את ה-DNA המקורי שלו

הכל מתחיל בזיהוי צורך פשוט

אחד הדברים שאני הכי מתחברת אליהם ב-Levi's הוא הפשטות שלו. לוי שטראוס לא ניסה ליצור מותג אופנה נוצץ, הוא זיהה צורך פשוט של עובדים בבגד עמיד, איכותי ואמין. דווקא מהמקום הפרקטי הזה נולד אחד המותגים החזקים בעולם. גם היום, למרות שהוא כבר מזמן הפך לחלק מתרבות הפופ והאופנה, הוא עדיין מצליח לשדר אותנטיות ולהישאר מחובר לקרקע.

בעיניי, זו גם אחת הסיבות שהמותג נשאר רלוונטי לאורך כל כך הרבה שנים. Levi's ידע להתחדש ולהתאים את עצמו לדורות חדשים, אבל בלי לאבד את ה-DNA המקורי שלו. הוא שמר על איכות, על שפה ברורה ועל זהות עקבית, ובמקביל המשיך להיות חלק מהשיחה התרבותית והעסקית המשתנה.

הרבה מעבר למותג אופנה

בסופו של דבר, Levi's הוא הרבה מעבר למותג אופנה. הוא תזכורת לכך שמותגים חזקים באמת נבנים מתוך ערכים אמיתיים, חיבור לאנשים ועשייה שמחזיקה לאורך זמן.