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שיעור השילוב: אחוז התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ולומדים במסגרת החינוך הכללי, מתוך כלל התלמידים הזכאים ההקשר האקטואלי

לפני מספר ימים אמור היה להתקיים בוועדת החינוך של הכנסת דיון באחת הרפורמות החשובות ביותר בתחום החינוך - רפורמה שהוכנה במרץ 2025 על ידי ועדה ציבורית בראשות היזם עמוס שפירא. אבל הדיון בוטל חרף העובדה שהרפורמה רחוקה מלהבשיל.

מהו שיעור השילוב?

ועדת שפירא ביקשה להתמודד עם כשל עמוק במערכת החינוך: שיעורם הנמוך של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים המשתלבים בחינוך הכללי. אינדיקטור מרכזי להצלחה בסוגיה זו הוא שיעור השילוב: שיעור התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ולומדים במסגרת החינוך הכללי, מתוך כלל התלמידים הזכאים לשירותים אלה.

אלא שבישראל, בשנת הלימודים תשפ"ה (2024־2025), עמד שיעור השילוב על כ־60%, כלומר כ־40% מהתלמידים הזכאים עדיין למדו במסגרות נפרדות. לשם השוואה, ברוב המדינות המפותחות, שיעור השילוב עולה על 90%. ועדת שפירא העריכה כי יישום המלצותיה יוכל להעלות את שיעור השילוב בישראל ל־80% לפחות.

וזה מצטרף לנתון חשוב אחר: מספר התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים גדל מדי שנה בשיעור ממוצע של כ־10%, בזמן שהגידול באוכלוסיית התלמידים הכללית עומד על 1.6% בלבד. התוצאה בעניין זה היא ברורה: כאשר תלמיד אינו מקבל מענה מתאים בגיל הרך או בתוך הכיתה הכללית, גדל הסיכוי שיזדקק בהמשך למסגרת נפרדת, לתמיכות נוספות ולפתרונות יקרים יותר.

היפוך הפירמידה

המסקנה של ועדת שפירא הייתה שמשבר החינוך המיוחד לא ייפתר בתוך החינוך המיוחד בלבד, אלא רק אם החינוך הכללי יהפוך למסוגל, מקצועי ומכיל יותר. לכן, השאלה שמשרד החינוך צריך לשאול אינה רק מה חסר למסגרות הנפרדות, אלא מה חסר לכיתה הרגילה כדי שיותר תלמידים יוכלו להשתלב בה ולקבל מענה מתאים.

הוועדה הציעה שינוי תפיסתי דרמטי שנקרא, כלשונה, "היפוך הפירמידה": במקום לחכות שהקשיים יחריפו בגילים מאוחרים ואז להעביר עוד ועוד תלמידים למסגרות נפרדות ויקרות יותר, צריך להשקיע בגיל מוקדם יותר, בתוך המסגרת הכללית, ולאפשר איתור, טיפול ומניעה לפני שהפערים מעמיקים.

לכן, הוועדה המליצה על הצעדים הבאים: להקטין את הכיתות לממוצע של 19 תלמידים בלבד (לעומת 27 בבתי ספר יסודיים); להפחית את שעות תקן ההוראה הפרונטלית של הכיתה; לעבור לשבוע לימודים של חמישה ימים; לבטל את ההפרדה בלימודי ההוראה בין "חינוך" ל"חינוך מיוחד" ולהעניק לכל המורים במסגרת לימודי ההוראה כלי הכלה והתמודדות עם מגוון לומדים כחלק מתוכנית הליבה.

ואולם, למרות הצהרות הממשלה על אימוץ מסקנות הוועדה, הנסיבות הפוליטיות והתקציביות הובילו לדחיית היישום. אם כן, בפני הממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה, כבר מונחת תוכנית להעלות את שיעור השילוב ולהגביר את יכולת ההכלה של החינוך המיוחד. ראוי לזכור זאת לנוכח שלל ההבטחות לתחום החינוך שיפוזרו במערכת הבחירות.

לקריאה נוספת:

● החינוך בראי החינוך המיוחד - המלצות ועדת שפירא