תעודות סל חדשות מציעות השקעה בוול סטריט "ללא אילון מאסק"

הנפקת הענק של SpaceX, חברת החלל וה־AI של אילון מאסק, בחודש שעבר, התקבלה בהתלהבות על־ידי המשקיעים בוול סטריט והמניה עלתה ב־19% ביום הראשון. עם זאת, מאז היא נפלה ונסחרת כעת במחיר נמוך מההנפקה. למעשה, מאז שהמניה צורפה למדד נאסד"ק 100 לפני פחות משבועיים, המניה איבדה כמעט 23% מערכה, וגם משקיעים שחשופים לתעודות סל על המדד ספגו את הירידה במניה, גם אם לא השקיעו בה ישירות. במקביל, מניית טסלה, יצרנית הרכב של מאסק, נחלשה מתחילת השנה ב־15.3%. בקיצור, אין ספק שאילון מאסק ייצר לא מעט אכזבות למשקיעים רבים מסביב לעולם.

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כעת, חברת קרנות סל אמריקאת מנסה לרכב על האכזבות הללו ומשיקה שתי קרנות סל "ללא אילון מאסק". חברת ההשקעות Subversive ETFs הגישה בקשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה־SEC) להשיק שתי תעודות סל: QQNE למדד נאסד"ק 100 ללא מאסק, ו־SPNE למדד S&P 500 ללא מאסק. לפי הדיווח ל־SEC, מטרת תעודות הסל היא "לספק עליית ערך באמצעות חשיפה למגוון ניירות ערך של חברות גדולות, תוך אי־הכללת ניירות ערך של חברות שנוסדו, נשלטות או מנוהלות על־ידי אילון מאסק, או שמאסק קשור אליהן באופן מרכזי". לפי הדיווח, ב‏־Subversive, שנוהגת להשיק תעודות סל נישתיות על בסיס טרנדים פוליטיים או חברתיים מאמינים שקהל היעד הוא משקיעים שיש להם חששות הקשורים לממשל התאגידי בחברות של מאסק, או לתנודתיות במניות ולסיכונים פוליטיים.

יש גם תעודות שמקדשות את מאסק

בבלומברג ציינו שלמשקיעים בוול סטריט יש גם אפשרויות הפוכות, כמו תעודות סל ממונפות על מניית טסלה או על מניית ספייס אקס. לפי בלומברג, תעשיית תעודות הסל שהתחילה כתעשייה של השקעות במדדים התרחבה למוצרי נישה שונים, וכעת יש לראות האם לתיקי השקעות ללא מאסק יהיה ביקוש. מומחה שהתראיין שם העריך שמכיוון שמאסק הוא דמות שנויה במחלוקת, הגיוני שיהיה מי שינסה להרוויח מכך, אך ייתכן שהשקת ETF על בסיס סנטימנט כלפי אדם ספציפי זה כבר עניין נישתי מדי.

באתר ההשקעות MarketWatch, הגישה הייתה אף יותר ספקנית. דייב נאדיג, מנהל מחלקת המחקר בחברת ETF.com המתמחה בתחום, אמר שזה רק עוד גימיק, והעריך שהתכנון הוא למשוך משקיעים שכועסים מספיק על מאסק, אבל המיקוד הצר של ה־ETF יוביל לכך שלא ייצברו בה נכסים משמעותיים. כדוגמה ל־ETF בסגנון דומה הוא הזכיר את "Inverse Jim Cramer", תעודת סל שהושקה במטרה להשקיע בניגוד להמלצות הפרשן ג'ים קריימר מ־CNBC, ונסגרה אחרי פחות משנה בשל חוסר עניין.

חברה של השקעות פוליטיות

באתר של Subversive ETFs יש דוגמאות לעוד שתי תעודות סל שהשיקה, GOP ו־NANC, הראשונה משקיעה לפי קניות ומכירות של חברי קונגרס רפובליקנים והשנייה לפי הדמוקרטים. לפי נתוני החברה, בסוף יוני היו ב־GOP נכסים בהיקף 88.5 מיליון דולר וב־NANC היו 282 מיליון דולר. ב־GOP ההחזקות הגדולות הן חברת הבנייה Comfort Systems, אינטל וג'יי. פי מורגן, וב־NANC באנבידיה, אפלייד מטיריאלס ואלפבית.