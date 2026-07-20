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בארץ טראמפ על גל התקיפות: "הכינו באיראן חזק מאוד הלילה"
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איראן | סיקור שוטף

טראמפ על גל התקיפות: "הכינו באיראן חזק מאוד הלילה"

משמרות המהפכה: "מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר כל עוד פעולות ארה"ב באזור יימשכו" • צבא ארה"ב הודיע מוקדם יותר על גל התקיפות שהיה התשיעי ברציפות • באיראן דיווחו על תקיפות אמריקאיות בכמה מוקדים בצפון-מערב המדינה ובדרומה • הרמטכ"ל: "אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן - ערוכים לחזרה מיידית ללחימה" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:29 עודכן: 07:53
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

07:50 - צבא כווית: פועלים ליירוט מתקפות של כטב"מים ששוגרו מאיראן

07:34 - גורמי אופוזיציה באיראן מפרסמים תיעוד שבו נטען כי נראה בסיס טילים של משמרות המהפכה שהותקף באזור תבריז

07:30 - כוחות צה"ל, מג"ב ומשטרה נכנסו לכפר דיר ג'ריר על מנת לאבטח ישראלים שחיפשו בעלי חיים השייכים להם. מחבלים החלו ליידות אבנים ובלוקים לעבר הכוחות, שהגיבו בירי. שני פלסטינים נהרגו

06:36 - האש במפרץ התחדשה שוב: אזעקות בבחרין

06:35 - משמרות המהפכה: מודים לתושבי ירדן על המידע המדויק שבזכותו פגענו בבסיס ארה"ב

משמרות המהפכה: "אנו מודים לתושבי ירדן ולחיילי צבא ירדן על שיתוף הפעולה והמידע המדויק שסיפקתם, אשר אפשר לפגוע במדויק ולהשמיד 20 מבנים שבהם הוצבו חיילי צבא ארצות הברית באזור בסיס אל-אזרק"

06:09 - שר החוץ האמריקאי רוביו: עדיין פתוחים לאפשרות של פתרון דיפלומטי באיראן

05:17 - צבא ארה"ב: השלמנו את סבב התקיפות התשיעי נגד איראן

צבא ארצות הברית הודיע כי תקף בין היתר מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית.

04:55 - שר החוץ של ארה"ב: אנו עדיין פתוחים לפתרון דיפלומטי באיראן

04:30 - משמרות המהפכה של איראן: שתי מכליות נפט פוצצו לאחר שניסו לעבור במצר הורמוז

משמרות המהפכה של איראן הודיעו: "שתי מכליות נפט פוצצו לאחר שניסו לעבור בנתיב הדרומי של מצר הורמוז. המצר לא יהיה בטוח למעבר של מוצרים פטרוכימיים או של 'טיפה אחת של נפט וגז', כל עוד פעולותיה של ארצות הברית באזור יימשכו".

03:35 - טראמפ: "הכנו באיראן חזק מאוד הלילה, ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה שלושה פטריוטים נהדרים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לחיילים האמריקאים שנפלו ביממה האחרונה: "אנחנו מרגישים רע מאוד, אבל אתם יודעים, האנשים הנהדרים האלה, הפטריוטים הנהדרים האלה נמצאים שם בחוץ ונלחמים כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני"

הוא הוסיף: "איראן נפגעה בצורה קשה מאוד, היא איבדו כמעט הכול מבחינה צבאית. נשאר לה מעט מאוד. יש לה כמה טילים, יש לה כמה כטב"מים, ויש לה קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר (מצר הורמוז), הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה - אבל הכנו בהם חזק מאוד שוב הלילה, ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה שלושה פטריוטים נהדרים".

03:15 - דיווח ב-AP: ספינה שעולה באש אותרה במצר הורמוז ליד עומאן

דיווח ב-AP: צבא בריטניה עדכן כי אותרה ספינה שעולה באש במצר הורמוז, סמוך לחופי עומאן. סיבת הדלקה עדיין אינה ידועה.

02:35 - באיראן מדווחים על תקיפות אמריקאיות בכמה מוקדים בצפון-מערב המדינה

האיראנים מדווחים על תקיפות אמריקאיות בתבריז ובמאהשהר שבצפון-מערב המדינה.

02:22 - צבא ארה"ב: התחלנו כעת בגל תקיפות חדש נגד איראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי החל הלילה בגל תקיפות חדש נגד איראן, זו הפעם התשיעית ברציפות.

22:18 - צבא ארה"ב: שרידים לא מזוהים אותרו בזירת הפגיעה בירדן, חייל אמריקאי נהרג בצפון עיראק מפיצוץ מבוקר.

19:25 - צה"ל מאשר כי יורט כלי טיס שזוהה במרחב גבול סוריה - מקור השיגור בבדיקה

19:10 - הרמטכ"ל: "אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן - ערוכים לחזרה מיידית ללחימה"

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ומפקדי החטיבות המרחביות בגזרה.

בביקורו הדגיש הרמטכ"ל: "לצד הלחימה המתמשכת נגד הטרור ביו"ש אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה".

פורסם לראשונה ב-N12