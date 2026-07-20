יוגב גברי מונה למנכ"ל בית הזיקוק אשדוד (בז"א), ובכך הוא מחליף את רונן יחזקאל שכיהן כמנכ"ל בית הזיקוק השני בישראל במשך כשנה בלבד. בעשור האחרון, גברי כיהן כמנכ"ל MAN ישראל, נציגות של חברת המשאיות הגרמנית בישראל. בז"א ידעה בשנה האחרונה רצף כואב של אירועים, לרבות תקלות כבדות, קנסות מטעם המשרד להגנת הסביבה ואף מוות של שתי עובדות. אך פערי זיקוק הולכים וגוברים צפויים להשפיע לטובה על רווחיותו בזמן הקרוב.

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גברי הוא בעל תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר MBA מבית הספר למינהל עסקים ווריק באנגליה. בנוסף, הוא בוגר תוכנית מנהלים בתחום מכירות ושיווק גז טבעי בסביבה תחרותית של אוניברסיטת אוקספורד. בין השנים 2005 ל-2015 כיהן במגוון תפקידי ניהול בקבוצת פז, וזה כנראה הניסיון העיקרי שלו בתחומי הדלק. בנוסף, הוא כיהן כמנכ"ל חברת Bulbee, סטארט-אפ בתחום האנרגיה.

השנה האחרונה הייתה דרמטית במיוחד עבור בית הזיקוק באשדוד, שמעבד כשליש מהנפט המיובא לישראל לכדי מוצרי דלק: זמן קצר לאחר מינוי של יחזקאל באפריל 2025, פרצה מלחמת 12 הימים מול איראן, במהלכה בז"א הייתה בתחזוקה שוטפת. בסיומה, בית הזיקוק קלט נפט מזוהם מאזרבייג'ן שסיפקה חברת BP, מה שהביא להרס ניכר בציוד בבית הזיקוק ולנזק של כ-130 מיליון דולר.

קנס של 32 מיליון שקל

בפברואר, המשרד להגנת הסביבה קנס את בית הזיקוק אשדוד ב-32 מיליון שקל בגין זיהום אוויר, עבירה עליה בז"א מערערת. ימים ספורים לאחר מכן, התרחש אסון במסגרתו נהרגו שתיים מעובדות החברה, ניצן גויכמן ואירינה רדצ'וק, ממחסור בחמצן בשל תקלה בחליפות המגן שלהן. יומיים אחרי התאונה, מנהל הבטיחות במשרד העבודה הזהיר שלא להשתמש בבלוני החמצן של חברת סלם יעקב ובניו, וזמן קצר לאחר מכן נעצר מייסד החברה, יעקב סלם, בחשד לגרימת מוות ברשלנות.

כעת, הסביבה העסקית של בז"א נראית טובה במיוחד: מרווח הזיקוק, כלומר הרווח בין מחיר הנפט הגולמי למחיר מוצרי הדלק הסופיים, נמצא בשיא של שנים בבנזין וקרוב לכך בדיזל. זאת בשל שילוב של עצירת התנועה בהורמוז עקב ההתלקחות בין ארה"ב לאיראן, בשילוב מתקפה חסרת תקדים של אוקראינה נגד תשתיות בתי הזיקוק ברוסיה. רוסיה היא ספקית דלק עולמית משמעותית, מה שצפוי להשפיע על מחירי הדלק בכל העולם כולל בישראל, וליצור סביבה נוחה במיוחד עבור בתי הזיקוק הישראלים, בזן הגדולה יותר בחיפה ובז"א הקטנה יותר באשדוד.

יו"ר דירקטוריון בית זיקוק אשדוד, עופר אורלצקי בירך על המינוי ואמר: "יוגב מביא עמו ניסיון ניהולי משמעותי בחברות מובילות במשק, לצד היכרות עם פעילות בית הזיקוק ומשק האנרגיה. יוגב גברי, המנכ"ל הנכנס, הוסיף ש"בית זיקוק אשדוד היא חברה בעלת חשיבות אסטרטגית למשק האנרגיה בישראל, בשגרה ובחירום, ואני מצפה לעבוד יחד עם הנהלת החברה ועובדיה כדי להמשיך לחזק את פעילותה ולממש את ההזדמנויות העומדות בפניה".