ראש הממשלה השביעי בעשור: בריטניה מהמרת על אנדי ברנהאם

אנדי ברנהאם, פוליטיקאי כמעט לא מוכר ברמה הבינלאומית, הפך היום (ב') בצהריים לראש הממשלה החדש של בריטניה.

ברנהאם בן ה-56, שכיהן במשך קרוב לעשור כראש העיר של מנצ'סטר וזוכה לפופולריות רבה בציבור הבריטי, החליף ביום שישי האחרון את קיר סטארמר בראשות מפלגת הלייבור, והיום - לאחר שסטארמר הגיש את התפטרותו למלך, וברנהאם קיבל ממנו את המינוי - הוא הוכרז כראש הממשלה החדש של הממלכה המאוחדת.

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ברנהאם הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה בתוך עשור בלבד. הוא הפך לראש ממשלה בתוך שבועות ספורים, אחרי המפלה שספגה מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות במאי, ואחרי שגברו הקריאות בתוך המפלגה לסלק מראשותה את סטארמר.

ברנהאם נבחר לתפקיד ללא מתמודדים אחרים, והתוצאה היא שהוא כמעט "דף חלק" מבחינת הציבור הבריטי והקהילה הבינלאומית מבחינת המדיניות שלו. עמדותיו בשורה של נושאים אינה ידועה, הוא לא נאלץ להתמודד עם שאלות וחקירות, וכעת הוא התמנה לתפקיד הרם, עשור אחרי שעזב את הפוליטיקה הלאומית לטובת כהונה כראש העיר מנצ'סטר. סקר שקיים כלי תקשורת בריטי העלה כי 40% מהנשאלים לא זיהו את ברנהאם כשהוצגה בפניהם תמונה שלו.

בנאום הראשון שלו בפני הציבור בדאונינג 10 היום, הזכיר ברנהאם את התחלופה הרבה של ראשי הממשלה ואמר כי מדובר בסימן שהפוליטיקה צריכה לעבור שינוי. "בריטניה צריכה להראות לעולם שאנחנו יכולים להשיג את היציבות שלנו מחדש, והדור שלי של הפוליטיקאים צריך לעשות זאת. אני יודע שהציבור מאס בפוליטיקה. לא היינו טובים מספיק. אנחנו צריכים להיות טובים יותר - ואנחנו נהיה טובים יותר", אמר.

הבטיח "מרווח נשימה כלכלי"

ברנהאם, שהתמודד ב-2010 ולאחר מכן ב-2015 על ראשות הלייבור, הפסיד ועבר לכהן כראש העיר מנצ'סטר כשנתיים לאחר מכן. הוא נחשב ל"איש של אנשים", ובאופוזיציה השמרנית האשימו אותו בכך שהוא מנסה "לרצות את כולם". הוא הוביל בהצלחה את העיר הצפונית מאז 2017, ובחודש שעבר נבחר לפרלמנט כאשר המסלול שלו להחלפת סטארמר הוסכם על-ידי רוב בכירי המפלגה. הוא נשוי, ויש לו שלושה ילדים בוגרים.

מבחינה כלכלית, ברנהאם נחשב לשמאלי יותר מסטארמר, והדלפות בימים האחרונים קבעו כי הוא מתכוון להלאים מחדש את חברת המים הלאומית, כמו גם חברות תשתיות אחרות. עם זאת, הממשלה שלו אמורה להעניק רישיונות קידוח לנפט ולגז בים הצפוני במטרה להבטיח אנרגיה זולה בעתיד, עמדה שאליה ממשלתו של סטארמר התנגדה.

הזהות של שר האוצר שיבחר ברנהאם תשפיע על הדרך שבה השווקים יגיבו לממשלה החדשה, ולפי ההדלפות הוא שואף להרגיע אותם על-ידי מינוי שרת הפנים הנוכחית שבאנה מחמוד, הנחשבת לדמות שמרנית פיסקלית, לתפקיד.

אחד הדברים שברנהאם כבר הודיע שיקדם הוא ביזור הסמכויות לרשויות המקומיות. המשימה הראשונה במעלה שלו עבור הציבור הבריטי תהיה להתמודד עם עליות המחירים, כולל אנרגיה, מזון ומגורים. הוא הודיע כי יתמקד בנושאי פנים, ופחות יתרכז בנושאי חוץ, והבטיח "לספק מרווח נשימה כלכלי" למשקי הבית בממלכה המאוחדת.

בנאומו היום אמר ברנהאם כי בריטניה "לקחה כמה פניות לא נכונות בשנות ה-80", שעליהן היא משלמת עד היום, כולל הפרטה, דה-תיעוש ועוד. הוא הוסיף כי הוא מתכוון לנצל את הוצאות הממשלה כדי להקל על האזרחים, ברמיזה להלאמה של שירותי תשתיות מסוימים. לדבריו, הוא יציג בהמשך השנה "תוכנית עשור" לשגשוג כלכלי, אך ציין כי גם לפני כן הוא יציג כמה "צעדים מיידים" שיסייעו לאנשים כלכלית.

ברנהאם ניסה להרגיע את השווקים ואמר כי בריטניה תכבד את החוקים הפיסקליים בנוגע לגירעון מוגבל, וכן את ההתחייבויות שלה לנאט"ו מבחינת הוצאה ביטחונית.

יחריף את המדיניות מול ישראל?

למרות שהתעלם מהם בנאומו היום, נושאי חוץ צפויים עדיין למלא תפקיד קריטי בכהונה של ברנהאם. אחת ההחלטות הראשונות שלו תהיה אם להמשיך את האישור שהעניק סטארמר למפציצים אמריקאים להשתמש בבסיסים בריטיים לטובת התקפות באיראן.

בנושא ישראל, ברנהאם עומד בפני לחץ רב להחריף את המדיניות מול ירושלים וממשלת נתניהו, כולל איסור על סחר עם התנחלויות ואמברגו חריף יותר על מכירות נשק לישראל. בעבר היה חבר באגודת ידידי ישראל בלייבור ואף הבטיח לבקר בישראל כ"ביקור ראשון" אם ייבחר לראשות המפלגה ב-2015, אך מאז הביע עמדות ביקורתיות יותר כלפי ישראל. הוא קרא להפסקת אש כבר שבועות בודדים אחרי מעשי הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, ביחד עם ראשי עיר אחרים כמו סדיק חאן מלונדון.

בשבועות האחרונים ביקר ברנהאם את "ההכרה המאוחרת" של בריטניה במדינה פלסטינית. עם זאת, הוא אמר כי אינו יכול להכריע אם התרחש "רצח עם" בעזה, וכי הדבר נתון בידי בתי משפט בינלאומיים.