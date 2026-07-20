יו"ר רפאל: "אם לא תהיה הנפקה, לא תהיה רפאל שאנחנו מכירים"

פרופ' יובל שטייניץ, יו"ר רפאל ושר האוצר לשעבר, מזהיר בראיון לפודקאסט "כוחות השוק" מפני איבוד המהנדסים והטאלנטים לאנבידיה ולענקיות הביטחון האמריקאיות שפועלות בארץ: "כשמציעים לעובד 200 אלף שקל בחודש, הוא בסוף צריך לדאוג למשפחתו" • הפתרון היחיד לדעתו הוא הנפקה והפרטה חלקית, ומהר • וגם - הביקורת החריפה על מקרון (״אנטישמי״) וחוב העתק שמכביד על קופת החברה. מגישים: בר לביא ודין שמואל אלמס.
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