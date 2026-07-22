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איראן | סיקור שוטף

לילה 11 ברציפות: ארה"ב השלימה גל תקיפות נוסף באיראן

בין המטרות שהותקפו: מחסני כטב"מים ומטרות ימיות • רוביו: איראן אינה רצינית לגבי השיחות • באיראן דייוחו: מערכות ההגנ"א הופעלו בטהראן נגד "מטרות עוינות" • דווח על תקיפות בכמה מוקדים נוספים ברפובליקה האיסלאמית • בכווית דיווחו על תקיפת כטב"מים איראניים • באיראן מאיימים: נתייחס לתקיפת מתקני גרעין כהרחבה של הלחימה באזור  • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס 06:29
תקיפה אמריקאית באיראן, השבוע / צילום: Reuters, U.S. Central Command
תקיפה אמריקאית באיראן, השבוע / צילום: Reuters, U.S. Central Command

דיווחים שוטפים

05:13 - רוביו: איראן אינה רצינית לגבי השיחות
 שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארה"ב פתוחה בנוגע לסכסוך במזרח התיכון ונכונה לקיים מגעים עם איראן. "אם הם רציניים, אנחנו רציניים. אם הם לא, אנחנו נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו, וגם על האינטרסים של בעלות בריתנו," אמר רוביו.

04:02 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות באיראן
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב סנטקום הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן. בהודעת סנטקום נטען כי הותקפו מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, מחסני כטב"מים, האנגרים של מטוסים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן. זאת כדי "לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על השיט המסחרי במצר הורמוז", כך נכתב.

עוד נטען כי במהלך 3 החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעברו במצר הורמוז וכי למרות התוקפנות האיראנית המצר נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. על פי סנטקום, מאז תחילת מאי הוכחות סייעו לאבטח את מעברן של כ-900 ספינות מסחריות ו-450 מיליון חביות נפט גולמי

02:53 - סגן מושל מחוז חז'וסטאן שבדרום-מערב המדינה: ארה"ב תקפה באזור בהבהאן ואמידיה

02:46 - סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז: מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהראן נגד "מטרות עוינות"

02:44 - סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז: מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהראן נגד "מטרות עוינות"

02:37 - צבא ארה"ב: פתחנו בגל תקיפות באיראן - זה הלילה ה-11 ברציפות
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב סנטקום עדכן כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. "התקיפות נועדו להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במצרי הורמוז", נכתב.

00:29 - שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' בסנאט: יש דרכים שבהן רוסיה וסין מאפשרות את מה שאיראן עושה בלחימה

00:06 - מפקדת ח'אתם אלאנביאא: אם ארה"ב תתקוף מתקני גרעין - נתייחס לכך כהרחבה של המלחמה באזור

פורסם לראשונה ב-N12