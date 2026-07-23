ארה"ב החלה בגל תקיפות נוסף באיראן, החות'ים טוענים: "תקפנו מכליות נפט סעודיות"

עדכונים שוטפים

03:07 - משמרות המהפכה: אף מכלית לא תעבור במצר הורמוז ללא תיאום איתנו

משמרות המהפכה מאיימים כי אף מכלית לא תיכנס או תצא למצר הורמוז ללא תיאום איתה. לטענתם, שתי מכליות נפט שבו על עקבותיהן היום. בנוסף, לדבריהם, אחת מ-3 מכליות נפט עלתה באש בעקבות פיצוץ שאירע מדרום למצר הורמוז

01:06 - ארה"ב החלה בגל תקיפות נוסף באיראן: דיווחים על פיצוצים בכמה מקומות במדינה

בלילה 12 ברציפות: צבא ארה"ב הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. במדינה דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים: בעיר הנמל סיריכ בדרום המדינה, ובערים בבושהר ומאהשה

00:23 - החל המצור של החות'ים: טיל שוגר לעבר מכלית סעודית שנושאת חצי מיליון חביות נפט

מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי מכלית הותקפה סמוך לעיר א-שוקייק בסעודיה בים סוף, מצפון לחופי תימן - במה שנראה כמו תחילת המצור החות'י על תימן. לפי סוכנות הידיעות תסנים מדובר במכלית סעודית עם חצי מיליון חביות נפט שהותקפה בטיל מתימן.

יחיא סריע, דובר הזרוע הצבאית של החות'ים, אישר בהצהרה שנשא: תקפנו שתי מכליות נפט סעודיות שהפרו את המצור בים סוף, באמצעות שיגור כמה טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים מכלית אחת נקראת "ENCELA" והשנייה "LAYLA". עוד טענו החות'ים כי הצליחו לגרום לנסיגתן של כעשר ספינות.

החות'ים איימו כי "הכוחות המזוינים ימשיכו בפעולותיהם הימיות נגד האויב הסעודי, והם ממשיכים לאכוף את העיקרון של 'מצור כנגד מצור'. כל טיפשות או תוקפנות שמכוונת כלפי מדינתנו - תיענה בפעולות גדולות בתוך שטח סעודיה וההשלכות יהיו חמורות".

בתקשורת הממלכתית בסעודיה אישרו: אונייה בבעלות סעודית הותקפה בים האדום. שרפה פרצה בחלק הקדמי של הספינה. כל אנשי הצוות בריאים ושלמים

00:16 - הקונגרס אישר חבילת תקציב בסך של 95 מיליארד דולר עבור כיסוי עלויות המלחמה באיראן

בהתנגדות של כל הדמוקרטים: בית הנבחרים של ארה"ב אישר חבילת תקציב בשווי 95 מיליארד דולר, כולל תוספת של 60 מיליארד לפנטגון, עבור כיסוי עלויות המלחמה באיראן. ההצבעה עברה בתמיכה של 216 חברים לעומת 214 מתנגדים

22:58 - טראמפ רומז: "איראן לא מוכנה כרגע לעסקה, אבל היא תהיה מוכנה בקרוב"

Trump on Iran: They are not ready to make a deal. They will be ready very soon. pic.twitter.com/GBIqQBJiX7 - Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

22:45 - בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן בשל המצב הביטחוני

משרד החוץ של בריטניה: בשל המצב הביטחוני וההסלמה האזורית הוצאנו את הצוותים הדיפלומטיים מאיראן, השגרירות בטהרן ממשיכה לפעול מרחוק

21:45 - בטהרן מאיימים: אם ארה"ב תתקוף תחנות כוח - ננתק את בנות בריתה באזור מחשמל

מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה מג'יד מוסאווי הגיב לאיום של טראמפ ואיים בחזרה: "אם ארה"ב תתקוף תחנות כוח וגשרים באיראן - אז איראן ננתק את החשמל של מדינות המפרץ". בנוסף הוא הזהיר כי הנתיבים הדרומיים במצר הורמוז ממולכדים במוקשים.

21:41 - דיווח ברויטרס: המודיעין האמריקאי בודק אם רוסיה סייעה לאיראן בתקיפות במזרח התיכון

לפי דיווח ברויטרס, המודיעין האמריקאי בודק אם רוסיה סייעה לאיראן בתקיפות על מטרות של ה-CIA במזרח התיכון באמצעות אספקת מידע למטרות או טכנולוגיית כטב"מים מתקדמת. גורמי מודיעין ציינו את יעילות התקיפות ואת הדיוק שאפיין אותן, לצד הסיוע הטכני הרחב שמעניקה רוסיה לאיראן, כראיות אפשריות למעורבות כזו.

על פי הדיווח, לפחות כמה תחנות CIA נפגעו בלחימה, כולל התחנה בשגרירות האמריקאית בריאד ותחנה במזרח עיראק. אחד המקורות קבע כי סביר שרוסיה מילאה תפקיד בבחירת המטרות של מתקני ה-CIA באזור. החששות שרוסיה מספקת מודיעין לאיראן התחזקו לאחר מתקפת הטילים הקטלנית בבסיס בירדן בסוף השבוע.

מקור נוסף אמר כי רוסיה סייעה לטהרן לשפר את הדיוק של כטב"מי שאהד 136 באמצעות אספקת מערכת ניווט לוויינית מסוג Kometa-M, שנחשבת מדויקת הרבה יותר וקשה יותר לשיבוש לעומת המערכת שאיראן מייצרת בעצמה.

פורסם לראשונה ב-N12