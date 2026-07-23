על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1"נושאת המטוסים היבשתית" שמסייעת לארה"ב במלחמה נגד איראן

הממלכה הירדנית הפכה ליעד מרכזי של איראן בניסיון לפגוע בכוחות אמריקאיים, אך תלויה בארה"ב ואינה שוקלת לצמצם את הכוחות הפרושים במדינה; כך מנתח הבוקר (ה') הניו יורק טיימס את הנעשה בירדן. עשרות טילים בליסטיים ועשרות כתב"מים שוגרו בשבוע האחרון לעבר מטרות אמריקאיות ברחבי ירדן, כולל בעקבה הסמוכה לגבול הישראלי.

"ירדן הפכה לתלויה בארה"ב בשל סיוע כלכלי במיליארדי דולרים ועזרה צבאית והגנה שנמשכים כבר עשורים רבים", נכתב בדיווח מעמאן הבירה. "הירדנים אינם במעמד להגביל את הפרישה האמריקאית בארצם", קובע העיתון, על סמך שיחות עם מומחים. "ירדן היא מדינה חלשה במזרח התיכון", אמר לעיתון פרופ' שון יום, שכתב ספר על הפוליטיקה האזורית הירדנית, "היא קטנה יחסית ומוקפת באיומים אזוריים. היא זקוקה למעצמה גדולה שתגן עליה, וארה"ב ממלאת תפקיד זה כבר כמה דורות". לפי דוח של הקונגרס, מציין העיתון, יש בירדן כ-4,000 חיילים אמריקאים. שניים מהם נהרגו בהתקפות האיראניות בשבוע האחרון.

במדינה עצמה חוששים כי ההתקפות יפגעו עוד יותר בתעשיית התיירות שלה, האחראית לכ-18% מהתמ"ג הירדני. בשל ההתקפות האיראניות בוטלו טיסות לירדן ונרשמו ביטולים רבים מצד תיירים, בדיוק במהלך עונת התיירות המרכזית. מומחים ביטחוניים אמרו כי ירדן היא בסיס חשוב מאוד לנוכחות האמריקאית במזרח התיכון, והשווו אותה ל"נושאת מטוסים יבשתית" בשל המיקום שלה בדיוק באזורי העניין האמריקאים. לדברי אחד מהם, "המלחמה באיראן הוכיחה לאמריקאים עד כמה ירדן חשובה להם".

מאת ראג'ה עבדולרחים, מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2החל מספטמבר: גם הולנד מצטרפת לחרם על סחר עם התנחלויות

הפרלמנט ההולנדי אישר השבוע חרם כלכלי גורף על סחר עם התנחלויות, והצטרף בכך לספרד, בלגיה ואירלנד שכבר העבירו חוקים דומים, בעוד האיחוד האירופי עדיין דן אם לאמץ את הצעד ברמת הארגון; כך מדווח השבוע העיתון ההולנדי דה וולקסקרנט.

לפי הדיווח, החרם כולל את כל היישובים הישראלים ברמת הגולן ומחוץ לקו הירוק, כולל אזור הבקעה, צפון ים המלח ומזרח ירושלים. החל מה-22 בספטמבר ייאסר בהולנד לייבא, למכור או לקנות מוצרים מאזורים אלה. משרד החוץ ההולנדי אמר כי אפילו מאז החלטת בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) בנוגע לאי-חוקיות בינלאומית של הכיבוש, "ישראל לא נקטה שום צעד" לסיים את הכיבוש, ואף להפך. הממשלה ההולנדית אמרה כי משום "שאינה רוצה לשתף פעולה עם הכיבוש", היא מורה להפסיק את הסחר. במיוחד מדובר במוצרים חקלאיים כמו תמרים, טחינה ויין.

העיתון ציין כי ההחלטה עשויה להשפיע על היצע המוצרים הכשרים במדינה. לפי הדיווח, "יהיה קשה לאכוף" את האיסור בשל העובדה כי ניתן בקלות להסוות את מקור המוצרים, וכן ניתן להשתמש במדינות אירופיות כמתווכות - למשל גרמניה שאינה אוסרת על סחר עם מוצרי התנחלויות. זאת הסיבה, לפי הדיווח, שהמדינה גם הטילה איסור על קניית ומכירת מוצרים אלו.

מאת מרטן אלברס, מתוך הוולקסקרנט. לקריאת הכתבה המלאה.

3גרמניה: גבר שלבש סיכה עם דגל ישראל הותקף באלימות על ידי פליט סורי

גבר בן 65, הפעיל באגודת הידידות גרמניה-ישראל, שענד סיכה עם דגל ישראל, הותקף באלימות השבוע על ידי מבקש מקלט סורי, בתקרית שמעוררת סערה במדינה; כך מדווחים כלי התקשורת במדינה, כולל האתר יידישע אלגמיינה המוקדש לחדשות יהודיות.

לפי הדיווחים, הגבר הותקף על ידי צעיר ממוצא סורי בן 20, ונזקק לאשפוז לאחר מכן. האירוע התרחש בהכברג שבפרנקוניה, אזור השייך למדינת המחוז בוואריה. לפי האתר היהודי, הצעיר קודם התעמת מילולית עם הגבר, ואז תקף אותו בהפתעה. הוא רדף אחריו, הפיל אותו לרצפה ובעט בו בראשו שוב ושוב. התקיפה הסתיימה רק כששוטרים הגיעו למקום ועצרו אותו. משרד התביעה במינכן מסר לתקשורת כי החשד הוא שיש מניע אנטי-ישראלי ואנטישמי בתקיפה, מה שעשוי להחמיר את עונשו של התוקף אם יועמד לדין. הגבר שהותקף פונה לבית חולים עם פציעות, כולל פגיעה בחוליות עמוד השדרה. הוא אושפז בטיפול נמרץ אך אין סכנה לחייו, דווח.

ראש אגודת הידידות (DIG), פולקר בק, האשים את מי שתומכים בקריאות ג'נוסייד נגד ישראל בליבוי האלימות וביצירת האווירה הציבורית המצדיקה התקפות מסוג אלו. מספר התקריות האנטישמיות בגרמניה זינק בעשרות אחוזים מאז ה-7 באוקטובר 2023.

מתוך היידישע אלגמיינה. לקריאת הכתבה המלאה.