מחקר חדש חושף: שיא כל הזמנים בתעסוקת מהגרים באירופה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: אוסטריה הורסת את בית ילדותו של היטלר ומקימה תחנת משטרה, והחום ביפן שובר שיא חדש.

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אירופה

דוח חדש: שיא בתעסוקת מהגרים באיחוד האירופי

תעסוקת המהגרים באיחוד האירופי טיפסה לשיא בשנת 2025 - כך עולה מדוח חדש של מכון המחקר הגרמני RookWool, המתמחה בכלכלה ובשוק העבודה. שיעור התעסוקה בקרב מהגרים עלה ל־68.2%, לעומת 67.8% בשנה שקדמה לה - עלייה מתונה במבט ראשון, אך כזו שמצטרפת למגמה עקבית שנמשכת כבר שנים.

צילום: רויטרס - Beata Zawrzel/NurPhoto

הנתון המרשים באמת מגיע כשמסתכלים על טווח זמן ארוך יותר: בקרב מהגרים שאינם אזרחי האיחוד האירופי - הקבוצה שנחשבת בדרך־כלל למאותגרת ביותר מבחינת שילוב בשוק העבודה - שיעור התעסוקה זינק בין 2017 ל־2025 מ־59% ל־66%. לשם השוואה, בקרב האוכלוסייה הילידית השיעור עלה מ־67% ל־71% באותה תקופה - כלומר, הפער בין הקבוצות הצטמצם בהתמדה, גם אם לא נסגר לחלוטין.

אבל מאחורי הנתונים היבשים מסתתרים גם פערים בין מדינות היבשת. במלטה, בצ'כיה ובאירלנד תעסוקת המהגרים גבוהה במיוחד - ואילו בבלגיה ובפינלנד המצב הפוך לגמרי.

גם גרמניה, המעצמה הכלכלית של האיחוד, לא מציגה תמונה ורודה: שיעור התעסוקה בקרב מהגרים שם עומד על 66% בלבד, לעומת 79% בקרב ילידי המדינה - פער של כ־13% שממחיש עד כמה השוק הגרמני עדיין מתקשה לשלב את אוכלוסיית המהגרים שלו.

מי שנפגעות במיוחד מהפער הנותר, לפי הדוח, הן נשים שאינן אזרחיות האיחוד ומהגרות בעלות השכלה גבוהה - קבוצה שלכאורה אמורה להיקלט בקלות רבה יותר בשוק העבודה, אך בפועל מתקשה.

"האתגר כיום אינו עוד רק גיוס עבודה למהגרים, אלא הבטחת ניצול מלא של כישוריהם", כתב כריסטיאן דוסטמן, מנהל RookWool, במה שמסמן שינוי בשיח הציבורי: מהשאלה "האם מהגרים עובדים" לשאלה העמוקה יותר - "האם הם עובדים בתפקידים שבאמת מתאימים להכשרתם".

הונגריה

"נגד העריצות": לאחר ההפסד בבחירות, אורבן מקים תנועה חדשה

ראש ממשלת הונגריה לשעבר, ויקטור אורבן, הכריז ביום רביעי כי הוא ומפלגתו פידס (Fidesz) יובילו תנועת "התנגדות" שקטה מול מה שהוא מכנה "שימוש עריץ בכוח" מצד הממשלה החדשה.

אורבן הובס בבחירות אפריל בהפרש ניכר על־ידי ראש הממשלה החדש פטר מגיאר ומפלגתו טיסה (Tisza), לאחר 16 שנות שלטון רצוף. מאז, מפלגת פידס מנסה להתאושש. במסיבת עיתונאים טען אורבן כי תיקון חוקתי שאישרה טיסה בשבוע שעבר - הדחת הנשיא הקרוב לאורבן והגבלת כהונה של 12 שנה לחברי הפרלמנט - "פירק את שלטון החוק וביטל את מערכת האיזונים והבלמים".

צילום: רויטרס - Balint Szentgallay/NurPhoto

לדבריו, ההגבלה הרטרואקטיבית מחזירה את הונגריה למצב הדומה לשנותיה האחרונות של הדיקטטורה הקומוניסטית בשלהי שנות ה־80: "המערכת הפוליטית החדשה הזו היא לא דמוקרטיה, אלא עריצות". הוא הוסיף כי ההגבלה תמנע מכחצי מחברי הקואליציה של מפלגתו הנוכחיים להתמודד בבחירות הבאות, הצפויות ב־2030.

מנגד, ממשלתו החדשה של מגיאר, שנכנסה לתפקידה במאי, פועלת לפירוק מה שהיא מכנה "המאפיה" של אורבן - באמצעות סילוק בעלי תפקידים פוליטיים ומינויים שנחשבים כמי שסייעו לשלטונו הסמכותני.

אוסטריה

מכה לניאו־נאצים: ביתו של היטלר הפך לתחנת משטרה

ממשלת אוסטריה פתחה ביום רביעי תחנת משטרה חדשה בעיירה בראונאו אם אין, במבנה שבו נולד אדולף היטלר, מתוך תקווה שהצעד ימנע מניאו־נאצים להמשיך לעלות לרגל למקום.

הממשלה רכשה את הבניין עוד ב־2017 והכריזה על תוכניות השיפוץ ב־2019 - פרויקט שעלה כ־20 מיליון אירו. חרף השיפוץ, על רצפת הבניין נותרה במקומה אבן זיכרון ממחנה הריכוז מאוטהאוזן, הנושאת את הכיתוב "לעולם לא עוד פשיזם" - וכעת נוסף לצידה שלט חדש: "משטרה".

צילום: רויטרס - Angelika Warmuth

ראש מחלקת ההיסטוריה במשרד הפנים האוסטרי, סטפן מלצ'וך, הסביר כי "המטרה הייתה למנוע כל קשר עם אדולף היטלר". אולם לא כולם משוכנעים שהשינוי אכן ימחק את המשמעות ההיסטורית של המקום: רוברט אייטר, פעיל חברתי מקומי נגד גזענות, אמר בראיון לתקשורת המקומית כי "העולם לא באמת ישכח היכן נולד רוצח ההמונים הגרוע ביותר בהיסטוריה" - והזהיר כי לא צפויה ירידה במספר הניאו־נאצים שממשיכים לעלות לרגל למקום. גם חלק מהתושבים המקומיים הביעו הסתייגות מסיבות דומות.

יפן

2,000 קורבנות בשנה: המעצמה האסייתית נכנסה לעידן חדש

יפן רשמה ביום שלישי את "הקוקושובי" (kokushobi) הרשמי הראשון שלה - מונח חדש ביפנית לתיאור ימים שבהם הטמפרטורה עולה מעל 40 מעלות צלזיוס. הסוכנות המטאורולוגית של יפן טבעה את המונח כדי להתריע על חום שבעבר נחשב לאירוע מזג אוויר חריג, אך הפך בהדרגה לשגרתי.

שלוש ערים - גוג'ו וטאג'ימי במחוז גיפו, וטויוטה במחוז אייצ'י - הגיעו ביום שלישי ל־40 מעלות. מדובר בשיאים היסטוריים בתחנות המדידה המקומיות. מתוך 914 תחנות מזג אוויר ברחבי המדינה, ב־278 תחנות נמדדה טמפרטורה מעל 35 מעלות - הסף שעד לאחרונה נחשב לרמת האזהרה הגבוהה ביותר.

צילום: רויטרס - Tosei Kisanuki

החום כבר גובה מחיר בנפשות: ביום שני נמצא גבר מת ברחוב במחוז ניאיגטה, וגבר נוסף נפטר בקנאגאווה - שניהם ככל הנראה בגלל מכת חום. מקרי המוות ממכת חום ביפן חצו לראשונה את רף ה־2,000 בשנת 2024, ויותר מ־100 אלף בני אדם פונו לבתי חולים בשנה שעברה בלבד בין מאי לספטמבר.

ההתחממות משפיעה על תחומים רבים בחיי היומיום היפניים: מהחקלאות - שם חקלאים עוברים לגדל זני אורז עמידים יותר לחום ואף לגידולים חדשים כמו אבוקדו; ועד לספורט - טורניר הבייסבול התיכוני היוקרתי "קושיין" חולק החל מ־2024 למשחקי בוקר וערב, כדי להפחית את הסיכון למכת חום בקרב שחקנים וצופים.

גם קוד הלבוש המשרדי המסורתי והמכופתר של יפן מתרופף: מושלת טוקיו, יוריקו קויקה, המליצה לאחרונה על חולצות פולו, טי־שירטים ואפילו נעלי ספורט במשרד, כחלק מהמאמצים להפחתת צריכת החשמל.