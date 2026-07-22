שורת הצעדים של ראש הממשלה החדש של בריטניה אנדי ברנהאם, ובראשם מהלכים להקלה על יוקר המחיה בממלכה המאוחדת עוררים חשש בשווקי האג"ח בימים האחרונים. ההחלטות שכבר קיבל - לבטל את המע"מ על תשלומי חימום וחשמל, להגביל את מחירי התחבורה הציבורית - ביחד עם ההתבטאות כי ינצל "את מלוא הגמישות של החוקים הפיסקליים" מגבירים את החשש בנוגע לחוב הלאומי הבריטי, שכבר טיפס לשיאים בשנים האחרונות. משקיעי האג"ח מאותתים על חשש מהתרת־רסן פיסקלית.

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בריטניה נכוותה בעבר בתסריט דומה. ליז טראס מונתה לתפקיד ראש הממשלה בספטמבר 2022, מטעם השמרנים, הציגה תקציב שהעמיק את הגירעון במטרה לעורר צמיחה, ועוררה את זעמו של המגזר הפיננסי שממנו חושש כל מנהיג מאז ומעולם - שוק האג"ח. אגרות החוב הבריטיות חשופות במיוחד לתנודתיות וספקולציה בשל הרכב המחזיקים בהן: לא רק קרנות פנסיה מקומיות וגופים מוסדיים בריטיים אחרים, אלא משקיעים זרים, המהווים יותר משליש מהמחזיקים בהן. אז, הזינוק בתשואות הביא להדחה של טראס בתוך 45 ימים, שיא של כהונה קצרה בהיסטוריה הארוכה של הדמוקרטיה הבריטית.

"מי ישלם על הנדיבות שלו?"

כעת, אחרי הצהרתו הראשונה של ברנהאם לציבור, שבה הכריז כי ישים סוף לתופעת חסרי הבית, עלו תשואות האג"ח הבריטי לעשר שנים וחצו את רף ה־5%. התשואה היא הגבוהה ביותר בחצי השנה האחרונה, אבל נובעת בעיקר בשל המלחמה באיראן והציפיות להשפעה על האינפלציה ולכן לריבית גבוהה מצד בנק אנגליה. מצד אחד, מינויו של ג'ון הילי, פוליטיקאי מנוסה ומהאגף הימני יותר בלייבור לתפקיד שר האוצר התקבל כסימן של יציבות; מהצד השני, יש חשש שהוא יביא להוצאה ביטחונית מוגברת בשל עמדותיו של הילי - עוד שורה בעמודת ההוצאות הבריטיות. גם תשואות האג"ח ל־30 שנה זינקו מעל לרף של 5.7%, מה שמגלם סיכון גבוה יותר שמתמחרים המשקיעים לחוב הלאומי הבריטי.

ברנהאם עצמו ניסה להרגיע את השווקים. לפני שנבחר לתפקיד הכחיש אמירות שיוחסו לו, לפיהן "צריך להפסיק לפחד משווקי האג"ח". גם בישיבת הממשלה הראשונה ביום שלישי הוא הבטיח כי כל הוצאה תקציבית תקוזז עם הוצאה אחרת. למרבה המבוכה, הממשלה החדשה אמרה כי ביטול מע"מ על חשמל ואנרגיה ימומן על ידי גניזת פרויקט תעודות זהות דיגיטליות של הממשלה הקודמת, אך גילתה לאחר מכן כי הפרויקט כלל אינו ממומן בתקציב. "מי הולך לשלם את החשבון על הנדיבות של אנדי?", היתה כותרת ה"דיילי מייל" בבוקר יום רביעי.

"שוק האג"ח על הקצה"

עדות לחשש התקבלה לאחר שברנהאם גנז, 48 שעות בלבד אחרי שהוצג, את הרעיון להגדיל את תקרת הפטור ממס הכנסה, עוד צעד שהיה עשוי להגדיל את הגירעון. ברנהאם אמר לפני שמונה כי הממשלה מתכוונת להעלות את הרף כדי להקל על השכבות התחתונות והפנסיונרים, אך ביום רביעי הודיעה הממשלה כי היא חוזרת בה. כשהוא מודע לצורך לשדר אחריות תקציבית, אישר ברנהאם למצלמות להיכנס לישיבת הממשלה הראשונה שלו, והקפיד לומר לחברי הממשלה: "עלינו להפגין ריסון תקציבי, עלינו להראות את המחויבות שלנו להגבלות הפיסקליות".

האופוזיציה השמרנית ניסתה לתקוף אותו בעניין זה, פחות מ־48 שעות אחרי שמונה, "מאיפה יגיע הכסף?" אמרה מנהיגת השמרנים קאמי בדנוק. "שוק האג"ח הבריטי נמצא על הקצה, והוא רגיש מאוד לכל התפתחות", כתב הפייננשל טיימס השבוע, "וברנהאם צריך לצבור לעצמו אמינות פיסקלית". המשימה המוסבכת של ראש הממשלה החדש היא לאזן בין אמינות זו לבין הבטחותיו הברורות להפוך את הקבינט שלו ל"ממשלת מאבק ביוקר המחייה", ולהצליח היכן ששורת ראשי ממשלה בריטיים כשלו בעבר.