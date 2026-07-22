מסתמן: ארה"ב תסייע לסעודיה בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית

ממשל טראמפ נערך להעביר לקונגרס בתוך ימים הסכם שיאפשר לארה"ב ולחברות אמריקאיות לסייע לסעודיה בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית בהיקף של מיליארדי דולרים.

לפי דיווחים בארה"ב, ההסכם אינו כולל שני מרכיבים שוושינגטון ראתה לאורך השנים כבלמים חשובים בפני האפשרות שטכנולוגיה גרעינית אזרחית תשמש בעתיד גם למטרות צבאיות. בניגוד לתוכניות שנדונו בעבר, ההסכם גם אינו כרוך בנורמליזציה בין סעודיה לישראל.

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מדובר במה שמכונה "הסכם 123", על שם סעיף 123 בחוק האנרגיה האטומית האמריקאי משנת 1954. הסכם כזה נדרש כדי לאפשר לממשל ולחברות אמריקאיות לשתף פעולה עם גורמים בסעודיה בתחום הגרעין האזרחי.

לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות רויטרס, על המסמך יחתמו שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט ושר האנרגיה הסעודי עבד אל-עזיז בן סלמאן. השניים כבר חתמו בשנה שעברה בריאד על הסכם ראשוני.

הסוגיה הישראלית בחוץ

אחת הנקודות הרגישות ביותר היא שההסכם אינו כולל את מה שמכונה "תקן הזהב" - התחייבות שהייתה מונעת מסעודיה להעשיר אורניום ולעבד מחדש דלק גרעיני משומש. שתי היכולות הללו עשויות, בנסיבות מסוימות, לשמש גם כנתיב לפיתוח חומר בקיע עבור נשק גרעיני.

לפי המקורות, ההסכם גם אינו כולל את "הפרוטוקול הנוסף" של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המעניק לסוכנות סמכויות פיקוח רחבות וחודרניות יותר על פעילותה הגרעינית של מדינה, לרבות יכולת לבצע ביקורות בהתראה קצרה גם באתרים שלא הוכרזו מראש.

המהלך מסמן שינוי משמעותי לעומת החבילה הרחבה שנדונה בעבר בין וושינגטון לריאד. במשך תקופה ארוכה נבחן שיתוף-הפעולה הגרעיני כחלק מעסקה אסטרטגית גדולה יותר, שבמרכזה האפשרות שסעודיה תכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אלא שריאד התרחקה מאפשרות הנורמליזציה בשנים האחרונות, ועכשיו מתקדם הסכם הגרעין בנפרד מהסוגיה הישראלית.

גם בקונגרס צפוי ההסכם לעורר מחלוקת. דמוקרטים רבים וכמה רפובליקאים דרשו לאורך השנים כי כל הסכם גרעין עם סעודיה יכלול מגבלות ברורות שימנעו שימוש בטכנולוגיה ובחומרים לצורך תוכנית נשק. בין הדורשים בעבר ערבויות כאלה היה גם מרקו רוביו, כיום מזכיר המדינה בממשל טראמפ, בעת שכיהן בסנאט.

עם זאת, עצירת ההסכם בקונגרס אינה פשוטה. כדי לחסום אותו יצטרכו המחוקקים להעביר החלטה משותפת של שני בתי הקונגרס, ואם הנשיא דונלד טראמפ יטיל עליה וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי להתגבר עליו.