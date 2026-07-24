סינית, היברידית ובמחיר שובר שוק

מצעד המכוניות הסיניות החדשות שנוחתות בישראל לא פוסק לרגע. כמו נחיל ענק של נמלים פולשות הן מזיזות הצידה או מכחידות כל מה שעומד בדרכן, כולל את החלשות והאיטיות שביניהן. המצעד הזה משנה את העדפות השוק המקומי בקצב מסחרר ־ מחשמליות לפלאג־אין גדולות ומשם לפלאג־אין עממיות, וכעת מגיע תורן של ההיברידיות הזולות.

כל גל כזה מוריד את המחיר הממוצע לרף חדש ונמוך ומרחיב את מעגל הלקוחות של הסיניות. אבל תהליך כל כך אגרסיבי ואינטנסיבי כרוך גם בניסוי וטעייה. את התהליך הזה עברה גם ענקית הרכב הסינית גרייט־וול מוטורס (GWM), שהשיקה באירופה לפני כשלוש שנים את המותג ORA עם שני דגמים חשמליים בעיצוב לא שגרתי.

אלה לא הצליחו להותיר חותם מהותי על השוק והחברה "חישבה מסלול מחדש", נסוגה כליל מאירופה ושימרה את פעילותה בישראל על אש קטנה מאד. כעת היא מנסה שוב להיכנס והפעם עם דגם היברידי גלובלי, שנושא עליו בגאווה את הלוגו הקבוצתי GWM ובצד, בקטן, את שם המותג ORA.

עיצוב חיצוני

חיצונית ה־05 משמר את סממני העיצוב הייחודיים של המותג ORA אבל בצורה הרבה יותר מתונה, שמכוונת לקהל יותר רחב. החרטום עדיין רך, עגלגל ונוסטלגי, וזאת בתנאי שההגדרה שלכם ל"נוסטלגיה" היא העתקת סממני עיצוב מובהקים של דגמים אייקוניים מבית פולקסווגן ופורשה. במקרה הזה אלה פנסים אובאליים וכמעט אופקיים שממוקמים בתוך כנפיים שמתרוממות ממעל מכס המנוע, בנוסח פורשה 911 קלאסית.

פרופיל הצד יותר תקני ומזכיר האצ'בק משפחתית שתפחה בממדיה. גובה של 1.64 מ' מציב אותה בפלח ה־SUV אם כי מרווח הגחון מוגבל, הקווים רכים וקשתות הגלגלים לא מודגשות. עיצוב הזנב מחזיר אותנו למוטיב הרך־אופנתי עם בליטה עגלגלה ותפוחה של הדלת האחורית, שמעליה שמשה צרה ואובאלית. בסך זה עיצוב רענן ולא שגרתי במבט מלפנים ומאחור.

פנים הרכב

סף הכניסה לא גבוה במיוחד אבל הדלתות הגדולות והגג הגבוה מאפשרים להיכנס לרכב ולצאת ממנו בקלות רבה גם אם אתם בגובה 1.8 מ' פלוס. התחושה בתא הנוסעים אוורירית ומרווחת תודות למשטחי שמשות גדולים וגג שמתנשא גבוה מעל לראשם של הנוסעים.

תנוחת הישיבה עצמה לא גבוהה במיוחד והראות לפנים ולצדדים טובה, אם כי שמשת החרך הצרה מאחור לא מאפשרת לדעת מה קורה מעבר לקו הדלת האחורית. למרבה המזל יש מערכת מצלמות היקפיות באיכות טובה כבר בגרסת הבסיס.

המושבים הקדמיים מרווחים ומעוצבים היטב ובסיס גלגלים של 2.72 מ' ביחד עם רצפה שטוחה מספק מרחב רגליים מכובד גם למבוגרים ארוכי רגליים. המושב האחורי עצמו רחב מספיק עבור שני מבוגרים בגודל מלא פלוס נוסע צנום ביניהם.

נפח תא המטען, שהיה נקודת תורפה מהותית באורה 03 החשמלית, עומד ברכב החדש על 390 ליטר, ולמרות שיש בפלח גדולים ממנו ־ הוא ימלא כל תכלית משפחתית סבירה. חבל שרק שסף ההטענה עדיין גבוה ומקשה על פריקה והעמסה של חפצים כבדים.

מערך הפיקוד שומר על המתכונת המינימליסטית המקובלת ברוב הסיניות עם מסך לוח מחוונים מלבני גדול שממוקם מול הנהג, ומסך מולטימדיה דקיק בגודל מכובד של 14.6 אינץ' במרכז. מתחת למסך המרכזי ממוקמים כמה מתגים פיזיים בעיצוב "רטרו", כלומר עיצוב ששוכפל מרכבי המותג "מיני". מוט ההילוכים ממוקם במיקום נוח על עמוד ההגה.

הממשק הגרפי של מערכת המולטימדיה מושקע ומתוכנן היטב עם פונטים גדולים וחלוקה טובה וברורה של תפריטי המגע החשובים ושל חלונות המידע. גם הסנכרון של מערכות הפעלה סלולריות מתבצע ללא קושי. כגיבוי יש גם מערכת פיקוד קולי טובה מהממוצע, בינתיים באנגלית.

איכות הייצור גבוהה עם בידוד רעשים טוב במהירויות סבירות ואיכות החומרים והגימור מקבילה למה שאנחנו רגילים לקבל בפלחים יותר יקרים. אנחנו לא התחברנו לבד ההיפסטרי המשובץ שמכסה חלקים מלוח הפיקוד, אבל בסך הכל התא מרגיש מושקע ונעים ולא משדר תחושה "חסכונית", במיוחד אם בוחרים באופציית הגוונים הבהירה.

האבזור התקני מכובד גם בגרסת הבסיס וכולל בין השאר מושב נהג חשמלי. כדי לקבל ריפוד עור סינתטי, מושב נוסע חשמלי, חלון גג עם וילון ועוד צריך לבחור בגרסה הבכירה שיקרה יותר בכ־9,000 שקל.

מנוע וצריכת דלק

מערכת ההנעה ההיברידית משלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו־בנזין, מנוע חשמלי חזק וסוללה קטנה שאינה נטענת חיצונית. ברירת המחדל בנסיעה עירונית רגועה או בשיוט בין־עירוני מתון היא נסיעה חשמלית שקטה וחלקה. כאשר הסוללה מתרוקנת, או כשהנהג חפץ בתאוצות נמרצות לצורך עקיפה או האצה בעלייה, מנוע הבנזין נכנס לפעולה.

המנועים הללו פועלים בהרמוניה עם העברת כוח חלקה ביניהם, ולמרות שאפשר בהחלט להבחין מתי מנוע הבנזין נכנס לפעולה ־ הצליל שלו לא רם וצורמני כמו בכמה דגמים מתחרים.

ההספק המשולב עומד על 223 כ"ס אבל הנתון הדומיננטי הוא מומנט מאסיבי של 48.5 קג"מ, שמספק תחושה של כוח זמין ושופע בכל שיפוע למרות נתון רשמי מתון יחסית של 7.8 שניות מאפס ל־100 קמ"ש.

הצריכה הרשמית ב־WLTP עומדת על כ־19.6 ק"מ לליטר אבל הצריכה בפועל תלויה בסגנון הנהיגה. נהגים שיימנעו מתאוצות חדות וישתמשו במנוע הבנזין בעיקר לטעינת הסוללה יתוגמלו בצריכת דלק טובה מהמוצהר, עם טווח כולל שיכול להגיע ללא קושי לכ־600 ק"מ פלוס בין ביקורים בתחנת הדלק. יש גם מערכת למחזור אנרגיית הבלימה אך פעולתה כמעט לא מורגשת.

על הכביש

גם על הכביש ניכר ש־GWM עשתה מאמצים הנדסיים לא מבוטלים לקלוע לטעמו של הקהל האירופי, אם כי היא לא הלכה עד הסוף. תנודות המרכב בפניות הדוקות מרוסנות ואחיזת הכביש סבירה למרות שימוש בצמיגים בחתך "משפחתי" ומתון של 60. פה ושם ניתן להבחין בסימנים ללחימת הגה בעת האצה חזקה, מסימני ההנעה הקדמית, אבל בסך הכל זה רכב ידידותי לנסיעה יומיומית וקל לתמרון, במיוחד בעיר, בזכות קוטר סיבוב קטן יחסית.

למרבה הצער ההיגוי לא זכה להשקעה דומה ולמרות שיש לו משקל מסוים הוא מרגיש מלאכותי ומנותק ומקשה על נהגים לנצל את רזרבות הכוח המכובדות על כבישים מתפתלים. יש מתחרים סינים, כמו MG, שכבר צלחו את המכשול הזה.

נוחות הנסיעה טובה מהממוצע בפלח והיא מצליחה לספוג ללא מאמץ את רוב המהמורות הישראליות המצויות מבלי לחטוא ברכות יתר. יש גם חבילה מרשימה של מערכות בטיחות אקטיביות, אבל אלה שאחראיות על שמירת הנתיב די טורדניות.

מחיר

כמו כל רכב סיני חדש שרוצה להותיר במהירות חותם על השוק הישראלי הצפוף, גם ה־05 החדש מגיע עם תמחור שדוחף מטה את סף המחיר הקיים בקבוצה. גרסת בסיס די מאובזרת עולה 140 אלף שקל ואילו גרסה סופר־מאובזרת עדיין עולה קצת פחות מ־150 אלף שקל. אם לוקחים בחשבון את ההנעה ההיברידית הנמרצת והחסכונית ואת העידון הכולל, זהו רכב שיכול וראוי לכבוש לו פלח מכובד בשוק ואולי אפילו להכשיר את הקרקע להסתערות המאסיבית של GWM על השוק המקומי בחודשים הבאים. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

צ'רי טיגו 4 היברידי

136־139 אלף שקל לגרסה ההיברידית של צ'רי טיגו 4. הרכב מעט קטן מהאורה אבל תא הנוסעים מרווח ומאובזר בגרסה הבכירה. 163 כ"ס וצריכת דלק של כ־19.3 ק"מ ליטר.

צ'רי טיגו 4 היברידי / צילום: יחצ

MG ZS היברידי

155 אלף שקל לגרסה ההיברידית של ה־ZS. הממדים דומים לאורה, תא המטען גדול יותר אבל בסיס הגלגלים קצר יותר. האבזור סביר. מנוע 1.5 ליטר ומנוע חשמלי בהספק משולב של 194 כ"ס.