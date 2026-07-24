לאחר הירידות באסיה: עליות באירופה ובחוזים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:30

בבורסות בעולם מצטיירת תמונה מעורבת היום - בורסות אסיה ננעלו בירידות, בלטה שם דרום קוריאה שנפלה במעל 5%. באירופה נרשמת מגמה חיובית.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות לאחר הירידות החדות אתמול, על רקע ירידת מחיר הנפט מסוג ברנט בחזרה מתחת ל־100 דולר לחבית והיחלשות מסוימת בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. היום נרשמת ירידה במחיר הנפט.

החוזים על מדד S&P 500 עולים בכ־0.2%, אך המדד עדיין בדרך לרשום שבוע שני ברציפות של ירידות - לראשונה מאז תחילת ההסלמה במזרח התיכון.

במסחר המוקדם, אינטל מזנקת בעקבות תחזית הכנסות חזקה מהצפוי, בעוד שרוב מניות השבבים נסחרות בירידות. מניות אלפבית וטסלה מתקנות מעט כלפי מעלה לאחר המימושים החדים שנרשמו בהן אתמול.

במקביל, מחיר הזהב מטפס במתינות והדולר נחלש בכ־0.1%.

אתמול היה יום אדום:

מדד S&P 500 ירד בכ־1.4% ומדד נאסד"ק השיל 2%, בתוך S&P 500 בלטו לרעה מגזר מניות התקשורת (XLC ) שמכיל את מניות גוגל, מטא ונטפליקס, ומגזר הצריכה המחזורית (XLY ) . מניות הטכנלוגיה (XLK ) ירדו אף הן.

העלייה החדה במחירי הנפט, על רקע ההסלמה במלחמה מול איראן, הכבידה על השווקים והובילה לירידות במניות ובאג"ח. מחיר הנפט מסוג ברנט חצה את רף 100 הדולר לחבית, מה שהגביר את החששות מהתחדשות הלחצים האינפלציוניים ודחף את תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לרמתן הגבוהה ביותר השנה.

חזרה גם השאלה האם מלחמת הסחר של טראמפ חוזרת. הלילה דווח שארה"ב תטיל מכסים של 10%-12.5% על יבוא מרוב שותפות הסחר הגדולות שלה. המכסים החדשים מגיעים בעקבות חקירה שקבעה כי כ־60 מדינות לא נקטו צעדים מספקים למניעת שימוש בעבודות כפייה בשרשראות האספקה שלהן, באופן שפוגע, לטענת הממשל, בעובדים האמריקאים.

מדינות שנמצאו כמי שאימצו מגבלות בנושא עבודות כפייה - ובהן מקסיקו, בריטניה, קנדה והודו - יהיו כפופות למכס של 10% על היצוא לארה"ב.

קבוצת "שבע המופלאות" רשמו את יום הירידות החד ביותר שלה מאז טלטלת המכסים באפריל 2025, לאחר שדוחות אלפאבית (גוגל) וטסלה עוררו מחדש ספקות לגבי היכולת של השקעות הענק בבינה מלאכותית להמשיך להצדיק את העליות במניות הטכנולוגיה.

קרן הסל Roundhill Magnificent Seven ETF , העוקבת אחר ביצועי שבע ענקיות הטכנולוגיה, ירדה ביותר מ־4%. שבע המופלאות - אלפבית, אמזון, אפל, מטא, מיקרוסופט, אנבידיה וטסלה - מחקו לפי וול סטריט ז'ורנל יחד כ־ 800 מיליארד דולר משווי השוק שלהן.

אלפאבית (גוגל) איבדה כ־6.5% למרות שפרסמה תוצאות חזקות, לאחר שהעלתה את תחזית הוצאות ההון שלה, וטסלה צנחה בכ־14% בעקבות רווחים מאכזבים.

מניות ענקיות הביטחון לוקהיד מרטין ו־RTX זינקו לאחר ששתי החברות דיווחו על צבר הזמנות גדול במיוחד, המשקף ביקוש גובר למערכות נשק וציוד צבאי.

אינטל דיווחה הלילה (חמישי) על הכנסות של 16.1 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים בוול סטריט שעמדו על 14.4 מיליארד דולר והזינוק הכי גבוה מזה כמעט 15 שנה. בנוסף סיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפוי לרבעון השלישי.

תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב בשיא של כשנה וחצי, על רקע הזינוק במחירי הנפט בעקבות ההסלמה במזרח התיכון, שמגבירה את החשש מלחצים אינפלציוניים מחודשים.

תשואת האג"ח ל-10 שנים, המשמשת כאמת המידה המרכזית לעלויות המימון בארה"ב, עלתה ב-5 נקודות בסיס ל- 4.7% , לאחר שבמהלך המסחר נגעה ברמתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2025. גם תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה יותר לציפיות לגבי מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב, עלתה ל- 4.343% , בעוד שתשואת האג"ח ל-30 שנה טיפסה ל- 5.188% .

העלייה בתשואות משקפת את חשש המשקיעים כי התייקרות הנפט עלולה להחיות את האינפלציה ולדחות את האפשרות להורדות ריבית מצד הפד.

אתמול, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי בהחלטתו לחודש יולי. בעקבות ההחלטה, הריבית על הפיקדונות - הנחשבת לריבית המרכזית בגוש האירו - נותרה על 2.25% , בעוד שהריבית על פעולות המימון העיקריות נשארה על 2.4% והריבית על מסגרת ההלוואות השולית נותרה על 2.65% .

ההחלטה תאמה את ציפיות השוק ומאותתת כי הבנק ממשיך להמתין לנתונים נוספים על האינפלציה והצמיחה לפני שיחליט אם יש צורך בהמשך הידוק המדיניות המוניטרית.

ביום רביעי הבא תתפרסם החלטת ריבית הפד, לאחר שבהחלטה הקודמת, היו"ר החדש קווין וורש הותיר את הריבית על 3.75%. כלכלני לידר שוקי הון ויונתן כץ העריכו השבוע כי "התמתנות באינפלציה בארה"ב מורידה את הסבירות להעלאת ריבית בקרוב", זאת לאחר שביוני קצב האינפלציה ירד ל־3.5%. החלטות ריבית נוספות שיתפרסמו בשבוע הבא הן של הבנקים המרכזיים באנגליה וביפן.