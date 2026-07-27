24 שעות ביממה, בלי קריינות או עריכה: הסרטון שסוחף את הרשת

אם חשבתם שהמונדיאל היה השידור המסקרן ביותר של השבועות האחרונים, כדאי שתחשבו שוב. בזמן שחובבי הכדורגל עקבו אחרי הנעשה על המגרש, מיליוני אנשים ברחבי העולם היו מרותקים דווקא לשידורים מסוג קצת אחר - לייב מהפארק הלאומי באלסקה, בו דובי גריזלי מנסים לתפוס דגי סלמון המזנקים במעלה הנהר.

מאחורי התופעה עומד "Bear Cam", מיזם השידורים החיים של ארגון הטבע Explore.org, המפעילה את רשת מצלמות הטבע החיות הגדולה בעולם, עם שידורים מאתרי טבע ברחבי העולם. המיזם הושק בשנת 2012 והפך עם השנים לאחת מתופעות הטבע הפופולריות ברשת. בכל קיץ מוצבות כמה מצלמות בפארק הלאומי קטמאי שבאלסקה, ומשדרות 24 שעות ביממה בשידור חי, ללא קריינות, עריכה או תסריט, את חיי הבר כפי שהם.

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המוקד המרכזי של השידורים הוא מפלי ברוקס, שאליהם מגיעים מדי קיץ עשרות דובי גריזלי חומים, בדיוק בתקופה שבה להקות הסלמון עושות את דרכן במעלה הנהר כדי להטיל ביצים. עבור הדובים זו התקופה החשובה ביותר בשנה: בחודשים הספורים שלפני החורף הם צריכים לצבור כמה שיותר שומן לקראת תרדמת החורף, ולכן הם מבלים שעות ארוכות בניסיון לתפוס כמה שיותר דגים. דוב בוגר מסוגל לאכול יותר מ־30 דגי סלמון ביום.

אבל הקסם של "Bear Cam" הוא לא רק בציד עצמו. השידורים מועברים בזמן אמת, ללא כל התערבות, כך שהצופים אף פעם לא יודעים מה יתרחש ברגע הבא. המצלמות מתעדות את הזינוקים המרשימים של הדובים אל הסלמון, את הקרבות על נקודות הציד הטובות ביותר, וגם רגעים שקטים יותר שבהם הם פשוט ממתינים בסבלנות להזדמנות הבאה. לעיתים מככבים בפריים גם עיטים, שחפים ואפילו זאבים, מה שהופך כל יום שידור לשונה מקודמו.

מעריצים מכל רחבי העולם

עם השנים הפך Bear Cam להרבה יותר מסתם שידור טבע, והתפתחה סביבו קהילה של מעריצים מכל העולם, שממתינה מדי קיץ לפתיחת העונה ועוקבת אחר הדובים הקבועים כמעט כמו אחר כוכבי ריאליטי. הצופים הוותיקים למדו לזהות אותם לפי מספרי הזיהוי שלהם, המראה הייחודי שלהם ואפילו סגנון הציד שלהם, ומנהלים דיונים ברשת על כל תפיסת סלמון מוצלחת.

הפופולריות של השידורים לא נשארה רק על המסך. מדי שנה מגיעים לפארק מבקרים מכל רחבי העולם כדי לצפות מקרוב באותם דובים שהכירו דרך המצלמות. שירות הפארקים הלאומי הקים במקום שבילי הליכה ומרפסות תצפית, שמאפשרים למבקרים לצפות בבטחה בדובים בזמן שהם צדים.

גם עונת השידורים משתנה לאורך הקיץ. ביולי מגיעים הדובים אל מפלי ברוקס, שם נדידת הסלמון נמצאת בשיאה והציד אינטנסיבי במיוחד. בהמשך, בספטמבר ובאוקטובר, לאחר שהדגים מסיימים להטיל ביצים ומתחילים למות, עוברים הדובים לאזור שפך הנהר בחיפוש אחר סלמון מת או גוסס - וגם את המחזה הזה המצלמות ממשיכות לתעד.

אחד מרגעי השיא של הפרויקט מגיע דווקא לקראת סוף העונה, בזמן המכונה Fat Bear Week ("שבוע הדוב השמן"). במסגרת האירוע מפרסם הפארק תמונות "לפני ואחרי" של הדובים, לאחר חודשים של אכילה אינטנסיבית, והציבור מוזמן להצביע מי מהם הצליח לצבור את מסת השומן המרשימה ביותר לקראת תרדמת החורף. מה שהחל כרעיון משעשע הפך למסורת אינטרנטית שמושכת מדי שנה מאות אלפי משתתפים.

בפארק הלאומי קטמאי חיים כ־2,200 דובי גריזלי חומים - מספר הגדול אף ממספר בני האדם המתגוררים באזור. מעבר להיותו אחד המקומות הטובים בעולם לצפייה בדובים, הפארק ידוע גם בזכות ההיסטוריה הגעשית שלו: בשנת 1912 התרחשה בו ההתפרצות הגעשית הגדולה ביותר במאה ה־20, שעיצבה את הנוף הייחודי של האזור.