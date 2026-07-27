אפקט בלימת המלחמה: הנפט צונח, וול סטריט בדרך לעליות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:18

שבוע חדש בשווקים על רקע ההפוגה בלחימה בין ארה״ב ואיראן. החוזים העתידיים על וול סטריט עולים ומחיר הנפט צונח. הסוחרים נושאים עיניים גם לעבר שבוע עמוס בדיווחי רווחים של חברות הענק והחלטת ריבית.

מדד הדאו ג'ונס עם צפי לעלייה של 0.5%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.6%, והנאסד״ק קופץ 1.2%.

מגמה מעורבת באסיה, מדד הניקיי ביפן נסחר בצמוד לרמות הבסיס, הקוספי יורד בכ-0.3%. ההנג סנג מטפס ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה בכ-0.4%.

את האפקט המשמעותי ביותר של בלימת המלחמה סופג הנפט שצונח בקרוב ל-5% אך עדיין נסחר בסביבה גבוהה יחסית של 84.84 דולר לחבית WTI.

גם ההסלמה בין אוקראינה ואיראן לא מקלקלת את החגיגה. אוקראינה פגעה הלילה בספינה מסחרית איראנית בים הכספי, מה שהוביל את טהראן להאשים את קייב ב"מעשה עוין ופלילי".

המגמה האופטימית מגיעה לאחר שבוע נוסף של ירידות שערים שצפוי לשלוח אדוות לבורסה בתל אביב הבוקר. כאשר נסיגה במניות השבבים וחוסר ודאות לגבי המלחמה עם איראן הכבידו על המשקיעים. ביום שישי, מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו ב-0.6% ו-2.1% בהתאמה, ברצף של שבועיים של הפסדים שבועיים. הדאו ירד ב-0.4%, ורשם שבוע שלישי ברציפות של ירידות.

השבוע שלפנינו לא יהיה חסר

אתגרים עבור המדדים המרכזיים. שרשרת דוחות רבעוניים מאמזון, אפל, מטא ומייקרוסופט עשויה להרגיע את חששות המשקיעים מאינפלציית הוצאות על בינה מלאכותית, או להגביר אותם - זאת לאחר התוצאות המאכזבות של אלפבית בשבוע שעבר. התוצאות הללו עשויות להשפיע ישירות על חברות המוליכים למחצה, שהן הנהנות העיקריות מחגיגת ההוצאות על הבינה המלאכותית.

בנוסף ביום רביעי צפויה החלטת ריבית בארה״ב כאשר הקונסנזוס הוא שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בספטמבר, אך השווקים מתמחרים אפשרות ממשית לכך שהפד יעלה את ריבית הבסיס שלו ברבע אחוז כבר השבוע.