הלמ"ס: ירידה חדה במשקי הבית שמתכננים לרכוש דירה

"שיעור משקי הבית המתכננים לרכוש דירה ירד מ-8% ל-3.6%, שוק הנדל"ן נמצא בהאטה" - כך אמר ד"ר דורון סייג, מנהל תחום מדדי דיור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סייג, שדיבר במסגרת פאנל שעסק במגמות בשוק הדיור ובתחזיות לענף, שנערך במסגרת ועידת "עידן האסדרה" של התאחדות יועצי המשכנתאות, הוסיף כי הלמ"ס בודקת אך ורק את מחירי הדירות, ולא את מבצעי המימון של יזמי הנדל"ן.

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במהלך הפאנל חשף סייג סקר שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הבוחן את כוונות הציבור לרכוש דירה, ונועד להעריך את הביקושים הצפויים בעתיד הקרוב לרכישת דירות. "אם בעבר כ-8% ממשקי הבית תכננו לרכוש דירה, בשנת 2025 הנתון ירד ל-3.6%. הנתון הזה מתכתב עם הירידה שאנו רואים כיום בשוק", אמר סייג.

הירידה באה לידי ביטוי הן בכמות העסקאות הנמוכה שמבוצעת בימים אלה והן בירידות המחירים שנרשמות במדדי מחירי הדירות. בשנה שעברה בוצעו כ-90 אלף עסקאות - ירידה של כ-10% לעומת 2024, כשבדירות חדשות נרשמה ירידה של כ-12%.

מנתוני הלמ"ס מהשנה עולה כי הירידה נמשכת, וכי בחמשת החודשים הראשונים של השנה חלה ירידה של כ-6.7% במספר העסקאות, בהשוואה לחמשת החודשים הראשונים של 2025. מספר הדירות החדשות שנרכשו בחמשת החודשים הראשונים של השנה היה נמוך ב-1.7% מזה שנרשם בחמשת החודשים הראשונים של 2025.

בנוסף, ציין סייג כי גם מדד מחירי הדירות נמצא בירידה במשך מספר חודשים, מה שלדבריו מצביע אף הוא על האטה בשוק.

בהתייחסו לביקורת שנשמעת בשנים האחרונות סביב מבצעי המימון של הקבלנים והשפעתם על מדד מחירי הדירות, אמר: "אנחנו לא מודדים מחיר אפקטיבי. מדד מחירי הדירות הוא מדד מאקרו-כלכלי, והוא לא יורד לרזולוציות כאלה. חשוב להפריד בין שוק הנדל"ן לבין עלויות המימון, שהן חלק משוק האשראי".

מדובר בהצהרה מעניינת, שכן במשך תקופה מסוימת בלמ"ס ניסו לבחון את השפעת המבצעים הפיננסיים (בנוסח 20%-80%) על מדדי מחירי הדירות, אך לטענתם לא מצאו לכך השפעה משמעותית.