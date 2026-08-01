ברחוב מאיר ויניק, בשכונת רמז בראשון לציון נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 67 מ"ר, בקומה שנייה מתוך ארבע, תמורת 1.58 מיליון שקל. הדירה נמצאת בבניין בשלב הביצוע של פרויקט של חיזוק ותוספת (תמ"א 38/1), שצפוי להסתיים בעוד כשנתיים.

● רחוב אחוזה ברעננה יצמח פי 4, וזה רק הפרומו לעידן המטרו בגוש דן

● הלמ"ס: ירידה חדה במשקי הבית שמתכננים לרכוש דירה

לאחר סיום הפרויקט, הקונים יקבלו דירת 4 חדרים עם ממ"ד בשטח של 80 מ"ר ומרפסת בשטח של 15 מ"ר. בבניין יהיו 7 קומות ומעלית. בזמן העבודות דיירי הבניין ממשיכים להתגורר בו.

ללא קשר לפרויקט ההתחדשות, הדירה זקוקה לשיפוץ יסודי. מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.75 מיליון שקל והיא עמדה כשלושה חודשים על המדף. המוכרים הם יורשים, והקונים הם זוג צעיר שרכש לראשונה דירה.

צילום: סלבה פופוב

"המחירים בירידה"

אייל ימיני, המנכ"ל והבעלים של רי/מקס סנטר, חולון, בת ים, ראשון לציון, מספר כי "שכונת רמז היא שכונה ותיקה בעיר, קרובה למרכז ומבוקשת מאוד בקרב אוכלוסיה צעירה.

"להערכתי הקונים יצטרכו להשקיע כ־150־200 אלך שקל בשיפוץ, על מנת שיוכלו לעבור להתגורר בדירה. המחיר ה'נמוך' יחסית התאים להם, בגלל שהדירה זקוקה להשקעה. מהצד השני, בעוד כשנתיים הם יקבלו דירת 4 חדרים עם מרפסת שמש גדולה - דבר נוסף שהיה להם חשוב. להערכתי, אם הדירה הייתה נמכרת היום במצב שלה לאחר השיפוץ ולאחר התמ"א - היא הייתה שווה 2.1 מיליון שקל.

"במהלך המשא ומתן הפרויקט נעצר בגלל עניינים ביורוקרטיים שאיימו להפיל את העסקה, אבל בסופו של דבר העניין נפתר והעסקה הושלמה.

צילום: סלבה פופוב

"בגלל שראשון לציון נחשבת לעיר מרכזית ומשפחתית הביקוש בעיר די יציב, אבל המחירים בירידה. מרגישים את זה בעיקר בעסקאות עם מורכבות כמו בדירות ישנות ולא משופצות. אין ספק שהכוח אצל הקונים כרגע.

"בבת ים אנו מרגישים פגיעה משמעותית. זאת עיר שהיו בה הרבה משקיעים - שלא נמצאים כרגע בשוק. בחולון המצב יציב יותר - יש ביקוש אבל הרבה קונים מפחדים לרדת מהגדר. גם בגלל שיש מגוון גדול וקשה לבחור, וגם בגלל שהם מפחדים לפספס ירידת מחיר נוספת".

את המוכר ייצג סלבה פופוב ואת הקונים ייצגה קטי פלדמן מ רי/מקס סנטר.

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב משה קול ברמת בית הכרם, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־4.25 מיליון שקל.

ברחוב משה יוסטמן בשכונת גילה, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב יעקב אלעזר ברמת אלון, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם חניה, ב־2.75 מיליון שקל.

ברחוב משה קול ברמת בית הכרם, דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם ארבע חניות, ב־4.47 מיליון שקל.

נשר

ברחוב המעפילים, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב המורן, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, ב־1.61 מיליון שקל.

אשקלון

ברחוב בריכת רם בשכונת אגמים, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם שתי חניות, ב־1.63 שקל.

ברחוב בלפור בשכונת ברנע, דירת 5 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־3.2 מיליון שקל.

ברחוב הטייסים באפרידר, דירת 4 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה, ב־2.22 מיליון שקל.

חדרה

ברחוב חיים לסקוב בשכונת גני אלון, דירת 2 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.13 מיליון שקל.

ברחוב הדודאים בשכונת חופים, דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 16 מתוך 25, עם חניה ומעלית, ב־2.43 מיליון שקל.

ברחוב חוט השני בשכונת חופים, דירת 4.5 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 11 מתוך 17, עם חניה ומעלית, ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב נערן, קוטג' דו־משפחתי בן 5 חדרים, 186 מ"ר, ב־3.27 מיליון שקל.

רעננה

ברחוב אהוד מנור בשכונת נוה זמר, דירת 5 חדרים, 217 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־4.1 מיליון שקל.

ברחוב משה וילנסקי, דירת 4 חדרים, 143 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם חניה כפולה, ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב היובל, דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, ב־2.67 מיליון שקל.

ברחוב שושנה דמארי, דירת 6 חדרים, 191 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם שתי חניות, ב־4.5 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה