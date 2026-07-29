3 מיליון שקל, ויש לכם דירה בפרויקט שבו חיים עד גיל 100

אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

דמיינו חיים באווירית ספא תמידית, או מגורים בדיור מוגן מגיל צעיר. נראה שזה הטרנד הבא אחרי מלונות הלונג'ביטי - מגורים במתחם המיועד כולו לתמוך בבריאות לאורך זמן. באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, מתכוונים לקחת את הנושא צעד אחד קדימה. בימים אלה מוקמים שם לא אחד אלא שני "איי אריכות חיים".

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כבר בשנה הבאה צפוי להיפתח מתחם המגורים SHA Resicences באי אל־ג'ורף, בהשקעה של כ־3 מיליארד דולר. מובילות את המיזם הזה חברת קליניקות הלונג'ביטי SHA וחברת הנדל"ן IMKAN. ב־2029 צפוי להיפתח באי אל־פהיד פרויקט שאפתני יותר, בהשקעה של 11 מיליארד דולר, של חברת Aldar.

תאורה מותאמת לשעון הביולוגי

SHA, שהחלה את דרכה כחברת קליניקות רפואיות, התרחבה בהדרגה למלונות צמודי קליניקה ועכשיו נכנסת גם לתחום מגורי היוקרה. יש לה כבר פרויקט מגורים בספרד ופרויקט נוסף מתוכנן במקסיקו. האי אל־ג'ורף הוא פרויקט הדגל שלה. תוכלו לקנות שם בית בסכומים שמתחילים ב־1.25 מיליון דולר (כמעט 4 מיליון שקל) ויכולים להגיע ל18.5 מיליון דולר (כ־56 מיליון שקל) לווילת 6 חדרים עם חוף פרטייליון שקל).

האי מתוכנן כך שימקסם את איכות החיים, במובן הבריאותי של המילה, ואת אריכות הימים של תושביו. כך, לדוגמה, מערכת הביוב באי תשים דגש מיוחד על טיהור המים. במתחמים הפרטיים והציבוריים תוטמע תאורה התואמת את השעון הביולוגי של התושבים. לצד קליניקות וולנס שיספקו ניטור וטיפול רפואי קבוע לתושבים, עם החידושים המובילים בתחום, האי יציע מסעדות עם מזון בריאות, גינות

קהילתיות, שבילי אופניים, אירועים קהילתיים בנושאי בריאות ואיכות חיים, וגם "מועדון לונג'ביטי" לילדים.

העיצוב באי כולו יהיה מרגיע, מחומרים אורגניים כמו עץ ואבן. מדובר בסביבה מדברית, אבל רוב הבתים ייהנו מנוף לים, ולחלקם יהיה חוף פרטי ומעגן סירות פרטי, גנים מטופחים ובריכות פרטיות. "המטרה שלנו היא ליצור את המקום שבו יש את הריכוז הגבוה בעולם של בני 100", אמר מנכ"ל SHA, אלחנדרו בטלר למגזין הלייפסטייל HCM.

האי עצמו ממוקם בנקודה אסטרטגית - בין דובאי לאבו דאבי, כך שהמטרה אינה לפרוש לפנסיה, אלא להשתמש באי כבסיס לחיים בינלאומיים.

במיזם הגדול יותר, באי אל־פהיד, המטרה היא לרכז את החיים סביב מתחם ספורט ובילוי קהילתי ירוק, שתושביו יוכלו להגיע אליו ברגל. הדגש הוא פחות על טיפולים רפואיים ויותר על עידוד התנהגות בריאה. בבתים יושם דגש על פרטיות ובידוד רעש. והמחיר? לפי המשווק הרשמי, הדירה הזולה ביותר תעלה מיליון דולר (כ־3 מיליון שקל) ופטנהאוז 5 חדשרים 17 מיליון דולר (כ־54 מיליון שקל).

בריאות וניתוק ממרוץ העכברים

איים של חיי נצח הם חלק מהמיתולוגיה. במיתולוגיה האירית והיפנית יש סיפור דומה על אדם המגיע לאי נסתר המציע חיים נוחים במיוחד, אך יש לכך מחיר: בניסיון לשוב הביתה, הוא מגלה ששנים רבות עברו על העולם האמיתי בעוד שהוא נשאר צעיר. הוא מצויד בכללים נוקשים לגבי החזרה, וכאשר הוא מפר אותם, כל השנים העודפות פתאום קופצות עליו והוא הופך בבת אחת לזקן מאוד. האגדות הללו מזהירות שאריכות ימים וחיים בגן עדן יכולים לעלות בניתוק כואב מהמציאות, מהבית ומרצף החיים האנושי הרגיל. ובכל זאת, במציאות הקונספט של גן עדן כזה נעשה פופולרי.

גורו המוטיבציה טוני רובינס שותף להשקת מתחם The Estate בלוס אנג'לס ובאי הקאריבי סיינט קיטס. מייסד אורקל לארי אליסון עבר בעצמו לגור באי והקים בו מלון אריכות ימים. המגזין "פורבס" ערך לאחרונה רשימה של עוד 33 מתחמים מתוכננים כאלה.

הפרויקט הוותיק והמסקרן ביותר הוא כנראה Serbene - בג'ורג'יה, ארה"ב, שהוקם בתחילת שנות האלפיים. בניגוד לפרויקטים אחרים בתחום, לא מציעים שם טיפולים בתא חמצן, ניטור קבוע או תוכנית תזונה וספורט מדודה, אלא ניתוק ממרוץ העכברים, חקלאות אורגנית וחיי קהילה. למעשה זהו המיזם הותיק ביותר בתחום. חיים שם כיום 1,200 תושבי קבע, מהם 300 ילדים.

ילדים הם למעשה הסימן החשוב ביותר לקיימות של קהילה כזו. לגבי המתחמים החדשים, היזמים מספרים על גינות שעשועים ובתי ספר, אבל אינם חושפים עדיין את הרכב התושבים האמיתי.