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מגזין G מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ של היינץ?
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הטריוויה השבועית

מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ מזכוכית של היינץ?

היכן הוקם בית הספר העברי הראשון בעולם, מה גרם לקיצור מסלול הטור דה פראנס ביומו האחרון של המרוץ, ומהי המילה העברית לאפריטיף? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 13:24
מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ מזכוכית של היינץ? / צילום: Shutterstock
מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ מזכוכית של היינץ? / צילום: Shutterstock

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1. מהו שם ילדותו של חיים יבין (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)?
2. מהי המילה העברית לאפריטיף?
3. מה גרם לקיצור מסלול הטור דה פראנס ביומו האחרון של המרוץ?
4. היכן הוקם בית הספר העברי הראשון בעולם שבו כל המקצועות נלמדו בעברית?
5. מי הסופר שבגיל 27 נתן לעצמו את הכינוי פאפא?
6. בסרטו של כריסטופר נולאן "האודיסיאה" מי השחקנית שמגלמת את אלת החוכמה אתנה?
7. כיצד נקרא מודל העסקים של חברות המתכננות שבבים אך אינן מחזיקות במפעלי ייצור משלהן?
8. איך נקרא המנגנון שתומך במשקל המטוס בעמידה, הסעה, המראה ונחיתה?
9. באיזה תחום מוענק פרס קלינגה?
10. מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ מזכוכית של היינץ?
11. בשירו של ע. הלל "למה לובשת הזברה פיג'מה?", מה לובשת הזברה ביום ד'?
12. בספרי הארי פוטר, איך נקרא אדם מחוסר כוחות קסם שנולד לקוסם ומכשפה?
13. היכן מדברים טגלית?
14. מהו היישוב המערבי ביותר בארץ?
15. מי היה מפקד חיל האוויר במבצע שבו הושמדו חילות האוויר הערביים בתחילת מלחמת ששת הימים?

תשובה 1

היינץ קלוגר

תשובה 2

אֶקְדָּם

תשובה 3

גל שריפות יער בצרפת והצורך בהסטת כוחות אבטחה וחירום לאזורי האסון (המסלול קוצר מ-133 ק"מ ל-89 ק"מ)

תשובה 4

בראשון לציון, בית הספר "חביב" שנוסד בשנת 1886

תשובה 5

ארנסט המינגוויי

תשובה 6

זנדאיה (מארי הולנד)

תשובה 7

מודל פאבלס (Fabless)

תשובה 8

כַּן נֶסַע

תשובה 9

פופולריזציה של המדע והנגשת ידע מדעי לקהל הרחב (מחולק בידי אונסק"ו)

תשובה 10

57 (מתוך סיסמת הפרסום של החברה שהתהדרה ב-57 זני רטבים)

תשובה 11

בגד ים

תשובה 12

סקיב

תשובה 13

טגלית היא שפה אוסטרונזית המדוברת בפיליפינים (היא השפה העיקרית של המטרופולין של מנילה, והיא הבסיס לשפה הלאומית והרשמית של הפיליפינים, הפיליפינית)

תשובה 14

קיבוץ כרם שלום (הממוקם במשולש הגבולות שבין ישראל, רצועת עזה ומצרים)

תשובה 15

מרדכי (מוטי) הוד