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1. מהו שם ילדותו של חיים יבין (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)?

2. מהי המילה העברית לאפריטיף?

3. מה גרם לקיצור מסלול הטור דה פראנס ביומו האחרון של המרוץ?

4. היכן הוקם בית הספר העברי הראשון בעולם שבו כל המקצועות נלמדו בעברית?

5. מי הסופר שבגיל 27 נתן לעצמו את הכינוי פאפא?

6. בסרטו של כריסטופר נולאן "האודיסיאה" מי השחקנית שמגלמת את אלת החוכמה אתנה?

7. כיצד נקרא מודל העסקים של חברות המתכננות שבבים אך אינן מחזיקות במפעלי ייצור משלהן?

8. איך נקרא המנגנון שתומך במשקל המטוס בעמידה, הסעה, המראה ונחיתה?

9. באיזה תחום מוענק פרס קלינגה?

10. מהו המספר המוטבע בחלקם העליון של בקבוקי הקטשופ מזכוכית של היינץ?

11. בשירו של ע. הלל "למה לובשת הזברה פיג'מה?", מה לובשת הזברה ביום ד'?

12. בספרי הארי פוטר, איך נקרא אדם מחוסר כוחות קסם שנולד לקוסם ומכשפה?

13. היכן מדברים טגלית?

14. מהו היישוב המערבי ביותר בארץ?

15. מי היה מפקד חיל האוויר במבצע שבו הושמדו חילות האוויר הערביים בתחילת מלחמת ששת הימים?