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שוק ההון והשקעות הפניקס ברוקרס רוכשת 60% מגורן פמילי אופיס
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הפניקס ברוקרס | בלעדי

הפניקס ברוקרס יוצאת למהלך חדש בתחום ניהול העושר: רוכשת 60% מגורן פמילי אופיס

גורן פמילי אופיס, פועלת מזה שנים בליווי משפחות ולקוחות בעלי הון. המהלך הנוכחי מהווה צעד משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של הפניקס ברוקרס בתחום

בועז בן נון 21:10
בניין הפניקס / צילום: שרון פאר
בניין הפניקס / צילום: שרון פאר

לגלובס נודע כי הפניקס ברוקס רוכשת 60% מגורן פמילי אופיס מהלך שנועד להעמיק את פעילותה של קבוצת הביטוח בעולמות ניהול העושר, זאת כחלק מהרחבת המענה הפיננסי שהיא מעניקה ללקוחותיה.

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גורן פמילי אופיס שהוקמה ב-2010, פועלת מזה שנים בליווי משפחות ולקוחות בעלי הון, תוך שילוב מומחיות בתכנון פיננסי, ניהול הון, השקעות, פתרונות פרישה ותכנון בין דורי.

גורן תמשיך לפעול תחת הנהלתה הנוכחית, תוך שמירה על המודל המקצועי, הצוות המוביל והקשר האישי עם לקוחותיה.

השלמת העסקה מותנית באישור רגולטורי והוביל אותה אורן כהן מנכ״ל הפניקס ברוקס.

נתי שחור ומיקי זכריה, מייסדי גורן פמילי אופיס שמסרו את ההודעה הערב ללקוחות הסבירו כי הם סבורים כי החיבור בין הידע, הניסיון והיכולות של שני הארגונים ייצור ערך משמעותי עבור הלקוחות.