אחרי איומי טראמפ: צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות באיראן

עדכונים שוטפים

03:57 - דיווח: שלושה פיצוצים נשמעו באי קשם

סוכנות הידיעות האיראני תסנים דיווחה על שלושה פיצוצים שנשמעו באי קשם, וטענה כי טילים פגעו באזורי מגורים על האי. במקביל, דווח על פיצוצים שנשמעו גם בבושהר.

03:42 - באיראן מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים בדרום המדינה.

03:37 - צבא ארה"ב מאשר: פתחנו בגל תקיפות - בתגובה לירי על הכוחות האמריקאיים

צבא ארה"ב הודיע שהחל לתקוף באיראן בתגובה על המתקפות האיראניות אתמול על בסיסים אמריקאיים במזרח התיכון.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. - U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

02:17 - בכיר אמריקאי: צבא ארה"ב תוקף באיראן

שעות ספורות לאחר שהודיע הנשיא טראמפ כי צבא ארה"ב עומד להכות באיראן בעוצמה בהמשך היום, בכיר אמריקאי אישר כי החלו גלי התקיפות ברפובליקה האיסלאמית.

אלו הן התקיפות הראשונות של ארה"ב באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למשא ומתן. התקיפות הלילה הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקאי בירדן בלילה שעבר.

02:02 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: מפקד סנטקום הכין תוכנית בת שבועיים לשיתוק יכולות הטילים של איראן

בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל בראד קופר הכין אופציה למבצע אווירי נרחב נגד איראן שעשוי להימשך עד שבועיים, כך לפי מקורות המעורים בפרטים.

אחרי מתקפת הטילים של איראן בלילה שעבר, טראמפ איים לתקוף בחזרה וכעת לא ברור עד כמה רחוק הוא יהיה מוכן ללכת. לפי הדיווח, טראמפ עשוי לאשר את האפשרות שהציב בפניו קופר, לפיה ארה"ב תבצע תקיפות אוויריות אינטנסיביות של 10 עד 14 ימים - שמטרתן לשתק את יכולת הטילים של איראן.

טראמפ עדיין מתלבט בין הנתיב הדיפלומטי לבין הסלמת התקיפות, כפי שהיה במשך שבועות. לדברי בכיר בממשל, הנשיא נמצא "במצב רוח של הסלמה" - אך עדיין שוקל את "עומק התגובה". לקריאת הכתבה המלאה

22:33 - טראמפ מאיים: "זה תורנו לתקוף - נכה בהם חזק"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב לאיים על איראן: "הם יודעים שאנחנו הולכים לתקוף היום, זה תורנו. נכה בהם חזק - הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה". מוקדם יותר אמר הנשיא לרשת פוקס ניוז: "אנחנו הולכים להכות את איראן חזק, נפרק להם את הצורה".

21:15 - דיווח: כ-20 יועצים איראנים נהרגו בתקיפת ארה"ב וסעודיה בעיראק

גורם אמריקאי לניו יורק טיימס אמר שכ-20 יועצים איראניים נהרגו הלילה בתקיפות של ארה"ב וסעודיה נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. לדבריו, האתרים שהותקפו נבחרו במיוחד בשל נוכחות היועצים האיראנים, וכדי לפגוע ביכולתן של המיליציות לשגר טילים וכטב"מים.

פורסם לראשונה ב-N12