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גלובלי ושוקי עולם ענקיות הענן מרימות את השווקים: החוזים עולים, זינוק בקוריאה
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ענקיות הענן מרימות את השווקים: החוזים עולים, זינוק חסר תקדים בקוריאה

אמזון מזנקת ב-12% במסחר המוקדם ומרימה את החוזים • מדד הקוספי בקוריאה רשם את יום המסחר הטוב בתולדותיו (17.9%+) ברקע זינוק בסקטור השבבים • אירופה נסחרת בעליות, הפוטסי בשיא כל הזמנים • אפל צוללת ב-7% • נפט הברנט חוצה חזרה את ה-90 דולר • הזהב והביטקוין נחלשים

שירות גלובס פורסם: 14:24 עודכן: 14:50
מדד פוטסי הבריטי / צילום: Shutterstock, T. Schneider
מדד פוטסי הבריטי / צילום: Shutterstock, T. Schneider

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:30

החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על פתיחה ירוקה ומגמת התאוששות, לאחר ימים תנודתיים שנרשמו השבוע בשווקים. את האופטימיות מובילות ענקיות הטכנולוגיה: חוזי הנאסד"ק עולים בכ-1.3% וה-S&P 500 מוסיף כ-0.5%, בעיקר הודות לדוחות כספיים חזקים של אמאזון שמזנקת במסחר המוקדם היום ובמסחר המאוחר אתמול בכ-12% בזכות צמיחה חזקה בזרוע הענן. זאת בהמשך לזינוק של 16% שרשמה מייקרוסופט אמש בעקבות תוצאות חזקות בתחום הענן וה-AI, שהציתו ראלי רוחבי במניות השבבים. מנגד, מניית אפל יורדת בכ-7% במסחר המוקדם עקב תחזית חלשה לרבעון הבא בשל מגבלות אספקה. עוד בולטת לרעה, מניית נובו נורדיסק שצונחת ב-9% לאחר שניסוי בתרופות לב נכשל. במקביל, המשקיעים בוחנים צעדים להמשך בעקבות החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית ללא שינוי, דבר שהביא לעליית תשואות האג"ח ל-30 שנה לרמת שיא של 5.2%.

הבורסות ביבשת נסחרות במגמה חיובית, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האירופי עולה בכ-0.6%. מדד הפוטסי הבריטי בולט במיוחד לאחר שרשם שיא כל הזמנים בהובלת קרן הטכנולוגיה Polar Capital ומניות הבנקים.

בבורסה של פריז, מדד הקאק מוביל את העליות מבין המדדים המרכזיים עם זינוק של 0.8%. בפרנקפורט, מדד הדאקס הגרמני רושם עלייה של 0.6%.

סקטור הביטחון האירופי מרכז עניין רב ונסחר בירוק ברקע גידול חד בצברי ההזמנות הממשלתיות, בהובלת חברת Leonardo האיטלקית שמזנקת בכ-3.5% לאחר שהעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. בגזרת האנרגיה, ענקית האנרגיה BP מוסיפה כ-1% לאחר שהודיעה על כוונתה למכור את נכסיה בים הצפוני. מנגד, מניית יוניברסל מיוזיק צללה במעל 23% באמסטרדם עד להפסקת המסחר בה, בעקבות תוצאות חלשות מהצפוי בהכנסות ממינויים.

מגמה חיובית עוצמתית נרשמה היום בבורסות אסיה, כשהיא משלימה התאוששות חדה בעקבות תוצאות חזקות מענקית הטכנולוגיה אמזון והתאוששות הסקטור בוול סטריט. את העליות הובילה דרום קוריאה, שם מדד הקוספי רשם את יום המסחר הטוב בתולדותיו עם זינוק של 17.9% ל-6,595.45 נקודות. הנסיקה בקוריאה הובלה על ידי ענקיות השבבים SK Hynix שטסה ב-25% וסמסונג שזינקה במעל 20%.

במקביל, מדד הניקיי בטוקיו טיפס ב-4.03% על רקע זינוק במניות השבבים והחלטת הבנק המרכזי של יפן להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1%. בטייוואן נרשם זינוק של 8% במדד ה-Taiex. מנגד, בסין נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-CSI 300 עלה ב-0.85% על אף נתון מדד מנהלי הרכש (PMI) לרשתות הייצור שאיכזב וירד ל-49.2 נקודות, בעוד מדד ה-Hang Seng בהונג קונג נסגר ללא שינוי ניכר.

שוק הסחורות מציג היום תמונה מעורבת. מחירי האנרגיה רושמים עליות שערים, כאשר נפט מסוג WTI מוסיף לערכו 1.58% ונסחר ברמה של 84.91 דולר לחבית, בעוד חבית נפט מסוג ברנט (Brent) עולה ב-1.31% וחוצה חזרה את רף ה-90 דולר ל-90.20 דולר. מנגד, הנכסים הנחשבים למקלטי מבטחים או נכסי סיכון רושמים ירידות, מחיר הזהב נחלש ב-1.21% ל-4,110.30 דולר לאונקיה, בעוד המטבע הדיגיטלי, הביטקוין, מאבד 1.51% מערכו ונסחר בסביבת 63,785.56 דולר.