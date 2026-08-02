מיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן וחברת Forever של היועץ האסטרטגי מוטי שרף מפרידים כוחות. לאחר שבחודש נובמבר דווח על עסקה בין הצדדים, שרף ימכור את החזקותיו ב-PUSH לפרזאן.

על-פי מידע שהגיע לגלובס, פרזאן רוכש את מניות Forever החוצה - 35% לפי שווי של 10 מיליון שקל. העסקה נעשית לפי שווי המיזם בעת כניסת החברה בסוף שנת 2025, אך לפי הערכות שוויו כיום גבוה יותר.

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בזמנו דווח כי קרן BRM של ניר ואלי ברקת ביצעה את הרכישה יחד עם שרף. בפועל, מי שהחזיק באותן ההחזקות הייתה Forever של שרף, בעוד קרן BRM נתנה לו מימון יזמי של 10% מהעסקה.

מעבר להיקף המניות הנרכשות בחזרה, משרד עורכי הדין ויינברגר-רנטנטל, המייצג את פרזאן בהליכים משפטיים שונים, צפוי להמשיך להחזיק ב-7% ממניות PUSH, כך שבפועל פרזאן יחזיק 93% מכלל החברה.

איציק פרזאן / צילום: תמונה פרטית

בחנו מספר אפשרויות

העסקה הוכרזה בנובמבר כדי שמיזם החדשות יוכל להתרחב במהירות, לגייס צוות נוסף ולהשקיע בטכנולוגיות תוכן ודאטה. בכנס MAD האחרון הציג שרף הציג את Brij-AI - חברת טכנולוגיה המתמחה בזיהוי וניתוח בזמן אמת של נרטיבים, סיכונים והזדמנויות עבור חברות וארגונים, באמצעות בינה מלאכותית.

על-פי המידע שהגיע לגלובס, Forever צפויה להשיק את מיזם ה-AI בחודשיים הקרובים ולהכריז על לקוחות גלובליים.

הרעיון המקורי היה לשלב בין שני הגופים, PUSH ו-Brij-AI - מצד אחד להשקיע בבינה מלאכותית, ומצד שני ליישם את מהלכי התוכן והשיווק בעמוד של PUSH. עם זאת, ההבנה הייתה ששני המיזמים דורשים מיקוד ניהולי, הון ותשומת-לב מלאה. בחודשים האחרונים הצדדים בחנו מספר אפשרויות, בהן שהתוכניות המקוריות ייצאו לפועל או שאחד הצדדים ירכוש את השני החוצה.

לגלובס נודע כי הצדדים ניהלו מגעים ושיחות עם שחקנים שונים בשוק כדי לבחון את צעדיהם. עם זאת, בשל ההשקעות המאסיביות במיזם הבינה המלאכותית מצד Forever, ובשל העובדה שלפרזאן ול-PUSH היו תוכניות נוספות, הצדדים החליטו להפריד את דרכיהם, כך שכל אחד מהמיזמים יוכל למצות את הפוטנציאל שלו.

960 אלף עוקבים

לעמוד האינסטגרם PUSH יש כ-960 אלף עוקבים וכן חשבונות בכל הרשתות החברתיות האחרות. פרזאן רכש את העמוד הזה ועמודים אחרים ברשתות מחברת התוכן "ישראל בידור" לאחר סכסוך בין הצדדים. כעת הוא מחזיר את השליטה לידיו בצורה מלאה.

ממוטי שרף נמסר בתגובה: "זו לא הייתה החלטה פשוטה. רציתי מאוד לשמר ולקדם את שני המיזמים, אך הבנתי שכל אחד מהם דורש התמסרות מלאה. PUSH היא פלטפורמה יוצאת דופן שנבנתה בכישרון, בעבודה ובחזון של איציק פרזאן. יש לי הערכה רבה לאיציק, לדרך שעשה ולמותג שבנה. אני נפרד מההשקעה מתוך החלטה אסטרטגית להתמקד ב־Brij-AI, ולא מתוך שינוי באמונה ב-PUSH או בפוטנציאל שלה".

מאיציק פרזאן לא נמסרה תגובה.