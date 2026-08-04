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השכר הממוצע

השכר הממוצע בהייטק קופץ ליותר מ-35 אלף שקל. ויש גם בשורה רעה

השכר הממוצע בהייטק עמד בחודש מאי 2026 על 35,760 שקל בחודש, לעומת 31,459 שקל בחודש במאי אשתקד - זינוק של 13.7% • עם זאת, מספר המשרות נשאר קפוא במקום • ומה קורה במגזר הכללי?

עידן ארץ 13:00
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

השכר הממוצע בחודש יוני 2026 עמד על 15,223 שקל בחודש לעובדים ישראלים, עלייה של 7.7% לעומת יוני 2025. מספר משרות השכיר עמד על 4.22 מיליון, לעומת 4.13 ביוני הקודם - עלייה של 2%, מעט מעל שיעור הגידול הטבעי בישראל - כך מדווחת היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) באומדני הבזק לחודש יוני. גם הנתונים הסופיים לחודש מאי מצביעים על עלייה של 6.6% בשכר לעומת מאי הקודם.

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אולם הדרמה האמיתית נמצת בנתונים השכר והתעסוקה בהייטק: השכר הממוצע בהייטק עמד בחודש מאי 2026 על 35,760 שקל בחודש, לעומת 31,459 שקל בחודש במאי 2025. מדובר בזינוק של 13.7%, שנחשב דרמטי מאוד. עם זאת, מספר המשרות נשאר קפוא במקום: 397.1 אלף משרות במאי השנה, לעומת 396.4 אלף משרות במאי אשתקד.

בהתחשב בגידול המשמעותי בכמות המשרות בשאר המשק, שיעור עובדי ההייטק ממשיך לרדת: 9.5% בלבד לעומת 9.7% בחודש הקודם. לפני מספר שנים בלבד, שיעור עובדי ההייטק מכלל המשק עמד על 10%. שילוב זה של עליית שכר וקיפאון במספר המשרות עלול להיות קשור במהפכת הבינה המלאכותית, שמשנה דרמטית את תחום ההייטק. היא מגבירה תפוקות, אך מייתרת חלק מהמתכנתים שהיו נדרשים עד כה.