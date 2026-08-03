מחקר חדש מגלה: ההגירה מישראל ברמות שיא גם בשנת 2025

מספר הישראלים שעזבו את המדינה לשלושה חודשים ומעלה בשנת 2025 ממשיך את המגמה של נתוני שיא בתחום ההגירה: 90,922 ישראלים שעזבו במהלך השנה, לעומת מספר דומה ב-2024 - 91,499 - ומספר מעט נמוך יותר ב-2023 - 86,509 ישראלים.

נתונים אלה עולים מניתוח של נתוני הלמ"ס שערכו פרופ' איתי אטר מהפקולטה לניהול קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה; פרופ' נתאי ברגמן, ראש בית הספר לכלכלה; ודורון זמיר, דוקטורנט בפקולטה לניהול קולר - כולם באוניברסיטת תל אביב.

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בשנים שקדמו לכך מספר הישראלים העוזבים לפי הפרמטר הזה (שלושה חודשים ומעלה) היה נמוך ב-30% ועמד בממוצע בשנים 2010-2019 60,000 על עוזבים בשנה בלבד. יש לציין כי בשנים 2024-2025 ישראל הייתה לראשונה מזה עשרות שנים במאזן הגירה שלילי, כאשר המשמעות היא שמספר העוזבים מדי שנה היה גדול ממספר הנכנסים.

המחקר החדש של אוניברסיטת תל אביב והלמ"ס אינו מתייחסים לנתון זה של מאזן הגירה, שכן אין עדיין מספיק נתונים כדי לבחון זאת בהתייחס ל-2025. עוד חסרו נתונים לגבי מספר הישראלים שעזבו ל-12 חודשים ויותר - כפי שנמדד במחקרים קודמים של הקבוצה - ומכיוון שהחוקרים לא רצו לחכות ל-2027 עד להימצאם של נתונים אלה, הם התמקדו בטווח הזמן של שלושה חודשים ויותר.

עוד הדגיש פרופ' אטר כי הנתונים כוללים רק ישראלים שהתגוררו בישראל שלוש שנים ויותר לפני העזיבה, כך שהם אינם מוטים בידי אנשים שהגיעו מרוסיה ומאוקראינה בעקבות המלחמה.

"מחכים לראות מה יקרה בבחירות"

"הנתונים מספרים סיפור עגום", אמר פרופ' אטר בשיחה עם גלובס. "אני חושש שיותר ויותר אנשים, ביניהם רופאים, הייטקיסטים ואנשי אקדמיה, כבר לא רואים את ישראל כביתם או מציבים סימן שאלה גדול בסוגיה. רבים מחכים לראות מה יקרה בבחירות. ילדיי משרתים בצבא, אני מודאג. לכן אנחנו מצלצלים בכל הפעמונים. אין עדיין סכנה לחוסן של ישראל, ואני מקווה שתחל בקרוב מגמה חיובית יותר מבחינת נתוני ההגירה".

מדידת שלושה חודשים בלבד היא אולי לא מספקת? וכן, אני מניחה שכאשר הקבוצה שלכם מציגה נתונים מסוג זה - אומרים עליכם שאתם מוטים פוליטית.

"יהיו מי שיחזרו לישראל אחרי שלושה חודשים וגם כעבור שנה. כמו כן, אנחנו רואים מתאם גבוה מאוד עם מדד 12 החודשים, עד לשנת 2024. בכל מקרה, נתוני העוזבים הם ברמות שיא, וחשוב שנכיר בכך.

לגבי סוגיית ההטיה הפוליטית: אנחנו חוקרים באוניברסיטה, ובינינו גם ראש בית הספר לכלכלה. אנחנו מסתמכים ומציגים את נתוני הלמ"ס. לכן לטעמי אין מקום לכפור בנתונים ולתת להם פרשנות אחרת".

שינוי בתרבות ההגירה במדינות נוספות

פרופ' אלכס וינרב, ראש תחום דמוגרפיה במרכז טאוב, מוסיף כי המחקר החדש משקף ככל הנראה נכונה את תמונת ההגירה החדשה מישראל, שבשנים האחרונות מעידה על הגירה שלילית: יותר עוזבים מנכנסים.

"בשנים 2023-2024 ראינו לראשונה הגירה שלילית לתקופה של שנתיים ברציפות מאז קום המדינה. צריך עוד לראות מה יהיו הנתונים ל-2025 מבחינת הנכנסים. ייתכן גם", הוסיף, "שבקרב העוזבים ישנם גם אנשים שהגיעו מרוסיה ואוקראינה וצברו 'ותק' של שלוש שנים בארץ, כך שהפעם ההחלטה להכניס לעיבוד את מי ששהו בארץ שלוש שנים ויותר טרם העזיבה - תעבוד פחות טוב".

וינרב גם מחדד כי לא רק בישראל יש האצה בהגירה של בעלי השכלה גבוהה מהמדינה. זו מגמה שניכרת גם במדינות מערביות נוספות, כמו בריטניה, צרפת וארה"ב. "אנחנו בעידן של הגירה. בעיקר לבעלי ההשכלה והאמצעים הכלכליים יש את היכולת לעשות זאת. כלומר, יש שינוי בתרבות ההגירה שניכר בעוד מדינות, לא רק אצלנו".