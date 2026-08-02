במסגרת העבודות על "הנתיבים המהירים", כביש החוף ונתיבי איילון צפויים להיחסם הרמטית השבוע למשך מספר לילות. העבודות, שמבוצעות באמצעות חברת נתיבי איילון, יכללו השבוע הנפת שילוט.

בתוך כך, בלילה שבין שני לשלישי (3.8.26), בין השעות 00:00-05:00, כביש 20 (איילון צפון) ייחסם לתנועה בקטע שבין מחלף רוקח למחלף קק"ל. התנועה תוסט ליציאה במחלף רוקח, והכניסה לכביש 20 לכיוון צפון ממחלף קק"ל תתאפשר כרגיל.

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כמו כן, בלילה שבין שלישי לרביעי (4.8.26), בין השעות 00:00-05:00, כביש 2 (כביש החוף) לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף פולג למחלף וינגייט. בתוך כך, הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לכביש 553 ובהמשך לכביש 4.

לקראת סוף השבוע, בלילה שבין יום רביעי לחמישי (5.8.26), בין השעות 00:00-05:00, כביש 2 לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה. בתוך כך, הכניסה ממחלף גשר השלום לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל, הכניסה ממחלף נתניה לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לרחובות הרצל ושדרות בן צבי עד למחלף גשר השלום.

במהלך העבודות יבוצעו שינויים זמנים במסלולי התחבורה הציבורית.

לקבלת מידע מפורט ניתן לפנות למוקד "כל קו" 8787* ולהיעזר ביישומוני התחבורה הציבורית. במשרד התחבורה ממליצים לנהגים ולנהגות להימנע מלהגיע לאזור.