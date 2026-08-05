ביטן הציע להפחית את המע"מ על מזון. עד כמה זה מקובל בעולם?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

לבדיקה המקוצרת לחצו כאן תקציר בדיקה : הטענה: במדינות ה־OECD המע"מ על מוצרי מזון נע בין 0% ל־8% מה נכון: ב־19 מדינות שחברות בארגון ה־OECD, המע"מ על מוצרי מזון אכן לא עולה על 8% מה לא נכון: ב־18 מדינות אחרות בארגון, המע"מ גבוה יותר - כולל חמש מדינות שבהן שיעור המע"מ לפחות כפול מזה הציון: לא מדויק

איך מורידים את יוקר המחיה? ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, היה רעיון: "הצעתי לשר האוצר שהמע"מ על מוצרי מזון בסיסיים יירד ל־8%", שיתף בגלי ישראל. שר האוצר, לדבריו, דחה את ההצעה משיקולים תקציביים, אבל ביטן טען כי הרעיון הזה כבר מיושם בעולם המפותח: "ב־OECD המע"מ על מוצרי מזון בסיסיים הוא בין 0% ל־8%", אמר. האם זה נכון?

● בעקבות הביג מק: יצאנו לבדוק עד כמה ישראל באמת התייקרה

לפי הסקירה שפרסם ארגון ה־OECD בשנת 2024, מתוך 38 מדינות שחברות ב־OECD, ב־37 מדינות קיים מס ערך מוסף (מע"מ), כאשר ארה"ב היא יוצאת הדופן. היות שבישראל כבר קיים מע"מ 0 על פירות וירקות בלבד, בדקנו את שיעורי המע"מ על מוצרי המזון האחרים במדינות השונות.

מתוך 37 מדינות ה־OECD שמטילות מע"מ, ב־19 מדינות המע"מ על מוצרי מזון בסיסיים עומד על בין 0% ל־8% (על אף שבהונגריה ההגדרה למוצרי מזון בסיסיים די מצומצמת). ב־13 מדינות נוספות עומד המס על 9%־16%. בחמש מדינות, כולל ישראל, שיעור המס גבוה מ־16%.

אז ביטן צודק עובדתית, אבל כדאי להתייחס גם למישור המהותי. בעולם הכלכלה קיים קונצנזוס רחב לפיו דווקא המס האחיד שמוטל בישראל הוא ראוי, יעיל ו"צודק יותר" מהמס הדיפרנציאלי שקיים במדינות רבות אחרות.

הסיבה לכך היא שמשקי בית אמידים צורכים בכמות גדולה יותר מוצרים יקרים יותר, וכתוצאה בכך היקף הצריכה שלהם של מוצרים ושירותים הנהנים מהטבת המס גדול בדרך־כלל מזה של משקי בית מבוססים פחות. ואכן, מנתונים שפרסם בנק ישראל בשנת 2023 עולה כי בעוד הוצאות על מזון מהוות 25% מסך ההוצאות של משקי הבית בעשירון העליון, הן מהוות רק 15% מההוצאות של משקי הבית המשתייכים לעשירון התחתון.

בנוסף, כפי שנכתב במחקר המדיניות של בנק ישראל, אחת הבעיות המרכזיות בקביעת שיעור מס דיפרנציאלי על מוצרי מזון היא בעיית הגבייה והאכיפה, שיש לה עלות תקציבית ניכרת. כיום, הפשטות והיעילות של חוק מע"מ נעוצה בעיקרון אחידות המס. ברגע שעיקרון זה ייפגע, יהיה צורך בהגברת הפיקוח והמעקב של רשות המסים אחר הסחורות בעלות שיעור המס המופחת.

לפי בנק ישראל, לא רק שהדבר אינו אפשרי במגבלות כוח־האדם של רשות המסים, אלא שעלותו כה גבוהה, עד שלא ברור האם יש לכך הצדקה כלכלית. הבנק מעריך את אובדן ההכנסות העקיף שהיה נובע ממהלך כזה בכ־25-30 מיליארד שקל.

בתגובה לפנייתנו, ח"כ ביטן אמר כי בדבריו הוא לא דיבר על כך שזה המצב בכל מדינות ה־OECD.

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השורה התחתונה: דברי ביטן לא מדויקים.