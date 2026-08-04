רגע לפני הבחירות: סבב מינויים בחברות הביטחוניות

העיניים בממשלה נשואות אל החברות הביטחוניות, התעשייה האווירית ורפאל, שרושמות שיאים בהכנסות. כעת, כשגובר הסיכוי כי התעשייה האווירית תונפק, הכיסאות בדירקטוריונים שלהן הפכו לנחשקים במיוחד.

עד כמה נחשקים? די להיזכר בקרב הפוליטי הייצרי בין דוד אמסלם לישראל כ"ץ על זהות יו"ר תע"א, לצד הניסיונות שלא צלחו למנות שרים לשעבר כמו גלעד ארדן וסילבן שלום. לא מפתיע שאל ועדת המינויים בחברות הממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס שלומית דותן, התגלגלו שמות שונים שעליהם המליצו השרים רגע לפני הבחירות.

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כך למשל, סגנית השר לשעבר מטעם הליכוד, לאה נס, נבחרה על ידי השרים הממונים לכהן בדירקטוריון התעשייה האווירית - אך לא הצליחה לעבור את משוכת הוועדה ונשארה בחוץ. מי שכן יכהן בדירקטוריון החברה הוא אלוף (במיל') יצחק תורג'מן, שבתפקידו האחרון כיהן כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל. מינויו יאושר בכפוף להפסקת מתן שירותי ייעוץ לחברה. לצידו תצטרף לדירקטוריון גילי גולדשטיין, לשעבר בכירה במערכת הביטחון.

נערכים להנפקות

בחברה השכנה רפאל, הבחישות עלו מדרגה. אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא ת"א, הוא דמות מוכרת במסדרונות הממשלה: הוא כיהן שתי קדנציות בדירקטוריון חברת החשמל, ומקורב לחסידות גור ולאביגדור ליברמן. במאי פסלה ועדת המינויים קדנציה נוספת שלו בחברת החשמל - וכעת שמו הוגש שוב, הפעם לדירקטוריון רפאל. אלא שמינויו של מנלה כרוך במינוי מקביל של אלה גור אריה, מהנדסת אווירונאוטיקה בעלת עשרות שנות ניסיון בתעשיות הביטחוניות. בממשלה מקווים כי גור אריה המוערכת תביא עימה משקל נגד מקצועי למינוי הפוליטי. אולם, גור אריה משמשת כיועצת לחברה הממשלתית "תומר", ונדרשת להפסיק זאת כתנאי למינויה.

תומר, שפוצלה מתעש מערכות ב־2015 ומתמחה במערכות הנעה רקטיות, עלתה לכותרות בשבוע שעבר לאחר ברשות החברות הביעו נכונות להנפיק גם אותה - לצד התעשייה האווירית, שהנפקתה היא ה"בשלה" ביותר, ורפאל, שמימושה צפוי להתעכב.

הנפקת חברות ממשלתיות מחייבת פרסום תשקיף ושקיפות מוגברת, החושפים את ההחלטות העסקיות לעיני המשקיעים ומחייבים ממשל תאגידי תקין. בעידן של התערבות פוליטית גוברת - כפי שממחיש סבב המינויים הנוכחי - השקיפות חיונית להבטחת שדרה ניהולית שתוביל מהלכי ענק אלו.

בחודש שעבר מונה תא"ל (במיל') גיא בר־לב למנכ"ל התעשייה האווירית במקום בועז לוי, שעבר לכס היו"ר. במקביל אישרה הממשלה את מיזוג אלת"א לתוך תע"א, במטרה להעלות את שווי החברה המוערך ב־20 מיליארד דולר לקראת הנפקת 25%-30% ממניותיה. הכנסות ההנפקה מיועדות להתעצמות צה"ל, כחלק מתוכנית ראש הממשלה להרחבת תקציב הביטחון ב־350 מיליארד שקל בעשור הקרוב.

יו"ר רפאל, השר לשעבר יובל שטייניץ, אמר לאחרונה בראיון לגלובס כי הנפקת החברה קריטית לשרידותה. לדבריו, המהלך קיבל אור ירוק מרשות החברות ומנתניהו, וכי הוא מבין שחברות כמו אלביט או לוקהיד מרטין רוכשות ומוכרות חברות באופן שוטף - ועל כן "רפאל חייבת גמישות כדי לשרוד".